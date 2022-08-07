Из плена освобождены 600 украинцев, из них более 100 гражданских, - Смирнов

С февраля Украина вернула 600 своих граждан из российского плена.

Об этом сообщил директор Национального информационного бюро Александр Смирнов, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудники Национального информационного бюро с начала его создания помогли вернуть из плена почти 600 украинцев, среди них более 100 гражданских лиц. Гражданских не обменивают, а возвращают. По данным бюро, на территории России находятся еще 5911 депортированных или принудительно перемещенных детей.

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По данным Национальной полиции, по состоянию на 7 августа еще 204 ребенка находятся в розыске, более 4 тысяч детей нашли. Россия заявляет публично, что "они переместили 448 тысяч детей", подчеркнул Смирнов.