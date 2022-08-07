Из плена освобождены 600 украинцев, из них более 100 гражданских, - Смирнов
С февраля Украина вернула 600 своих граждан из российского плена.
Об этом сообщил директор Национального информационного бюро Александр Смирнов, передает Цензор.НЕТ.
Сотрудники Национального информационного бюро с начала его создания помогли вернуть из плена почти 600 украинцев, среди них более 100 гражданских лиц. Гражданских не обменивают, а возвращают. По данным бюро, на территории России находятся еще 5911 депортированных или принудительно перемещенных детей.
По данным Национальной полиции, по состоянию на 7 августа еще 204 ребенка находятся в розыске, более 4 тысяч детей нашли. Россия заявляет публично, что "они переместили 448 тысяч детей", подчеркнул Смирнов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
громадяни. щоб ви розуміли, за офіційними даними, які ніде не оприлюднюються, у нас чи то 7000 чи то 8000 військових, зниклих безвісти. із них більшість в полоні.
там, в полоні, близько 2000 азовців, теж про це ніхто не каже.
500 жінок-медиків з Маріуполя.
і ще 1000 наших людей в Ізоляції, ще з того часу, як зеленський віддав Цемаха і провалив операцію розвідки із визволення цих полонених, просто наплювавши на них.
при тому вони сидять у справжніх концтаборах, їх там катують і мучать, ось-ось стратять, а зе зустрічається з актрисами і барижить кукурудзою.
я не знаю, як ще треба кричати на весь світ про наших ще живих людей. їх близькі виходять кожен день на акції, в Києві, Запоріжжі, Львові. про це не пишуть центральні ТГ канали і не говорять на гімно-марафоні. давайте МИ хоча б будемо говорити про це, писати скрізь, де тільки можна, горлати, кричати про це. поки вони живі!