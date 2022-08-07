З полону звільнено 600 українців, з них понад 100 цивільних, - Смирнов

З лютого Україна повернула 600 своїх громадян з російського полону.

Про це повідомив директор Національного інформаційного бюро Олександр Смирнов, передає Цензор.НЕТ.

Працівники Національного інформаційного бюро з початку його створення допомогли повернути із полону майже 600 українців, серед них понад 100 цивільних громадян. Цивільних не обмінюють, а повертають. За даними бюро, на території Росії перебувають ще 5911 депортованих або примусово переміщених дітей.

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За даними Національної поліції, станом на 7 серпня ще 204 дитини перебувають у розшуку, понад 4 тисячі дітей знайшли. Росія заявляє публічно, що "дітлахів вони перемістили 448 тисяч", наголосив Смирнов.