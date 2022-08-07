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Новини Війна
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З полону звільнено 600 українців, з них понад 100 цивільних, - Смирнов

полон,викрадення

З лютого Україна повернула 600 своїх громадян з російського полону.

Про це повідомив директор Національного інформаційного бюро Олександр Смирнов, передає Цензор.НЕТ.

Працівники Національного інформаційного бюро з початку його створення допомогли повернути із полону майже 600 українців, серед них понад 100 цивільних громадян. Цивільних не обмінюють, а повертають. За даними бюро, на території Росії перебувають ще 5911 депортованих або примусово переміщених дітей.

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За даними Національної поліції, станом на 7 серпня ще 204 дитини перебувають у розшуку, понад 4 тисячі дітей знайшли. Росія заявляє публічно, що "дітлахів вони перемістили 448 тисяч", наголосив Смирнов.

армія рф (17729) обмін (1196) полон (1578) полонені (2291)


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Это хорошо . Даже , если их обменяли 1:10. Рашке прищуренные не нужны , а нам тем более .
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07.08.2022 16:21 Відповісти
А що там з Азовцями? Зе=жиди тільки раді здихатися пасіонаріїв?
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07.08.2022 16:24 Відповісти
Цівільні не можуть бути полоненими, цивільні це заручники
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07.08.2022 16:25 Відповісти
Немає що сказати про азовців, наче вже забули, от і кажуть статистичні дані за всю війну
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07.08.2022 16:31 Відповісти
это больная тема...
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07.08.2022 16:33 Відповісти
А здали в полон тисячі військових. Під особистим контролем найвеличнішого.

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07.08.2022 16:45 Відповісти
спочатку - "особисто здав" тепер "особисто "рятує""!
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07.08.2022 16:54 Відповісти
я вибачаюсь, а вже можна задавати питання по Азову, чи ще ні "штоб не мєшать і не наврєдіть" ?
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07.08.2022 16:48 Відповісти
з лютого. угу. немає, на чому піаритись, да?
громадяни. щоб ви розуміли, за офіційними даними, які ніде не оприлюднюються, у нас чи то 7000 чи то 8000 військових, зниклих безвісти. із них більшість в полоні.
там, в полоні, близько 2000 азовців, теж про це ніхто не каже.
500 жінок-медиків з Маріуполя.
і ще 1000 наших людей в Ізоляції, ще з того часу, як зеленський віддав Цемаха і провалив операцію розвідки із визволення цих полонених, просто наплювавши на них.
при тому вони сидять у справжніх концтаборах, їх там катують і мучать, ось-ось стратять, а зе зустрічається з актрисами і барижить кукурудзою.
я не знаю, як ще треба кричати на весь світ про наших ще живих людей. їх близькі виходять кожен день на акції, в Києві, Запоріжжі, Львові. про це не пишуть центральні ТГ канали і не говорять на гімно-марафоні. давайте МИ хоча б будемо говорити про це, писати скрізь, де тільки можна, горлати, кричати про це. поки вони живі!
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07.08.2022 21:03 Відповісти
 
 