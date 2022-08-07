З полону звільнено 600 українців, з них понад 100 цивільних, - Смирнов
З лютого Україна повернула 600 своїх громадян з російського полону.
Про це повідомив директор Національного інформаційного бюро Олександр Смирнов, передає Цензор.НЕТ.
Працівники Національного інформаційного бюро з початку його створення допомогли повернути із полону майже 600 українців, серед них понад 100 цивільних громадян. Цивільних не обмінюють, а повертають. За даними бюро, на території Росії перебувають ще 5911 депортованих або примусово переміщених дітей.
За даними Національної поліції, станом на 7 серпня ще 204 дитини перебувають у розшуку, понад 4 тисячі дітей знайшли. Росія заявляє публічно, що "дітлахів вони перемістили 448 тисяч", наголосив Смирнов.
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громадяни. щоб ви розуміли, за офіційними даними, які ніде не оприлюднюються, у нас чи то 7000 чи то 8000 військових, зниклих безвісти. із них більшість в полоні.
там, в полоні, близько 2000 азовців, теж про це ніхто не каже.
500 жінок-медиків з Маріуполя.
і ще 1000 наших людей в Ізоляції, ще з того часу, як зеленський віддав Цемаха і провалив операцію розвідки із визволення цих полонених, просто наплювавши на них.
при тому вони сидять у справжніх концтаборах, їх там катують і мучать, ось-ось стратять, а зе зустрічається з актрисами і барижить кукурудзою.
я не знаю, як ще треба кричати на весь світ про наших ще живих людей. їх близькі виходять кожен день на акції, в Києві, Запоріжжі, Львові. про це не пишуть центральні ТГ канали і не говорять на гімно-марафоні. давайте МИ хоча б будемо говорити про це, писати скрізь, де тільки можна, горлати, кричати про це. поки вони живі!