На Харьковщине погибли более 1000 гражданских, среди них 50 детей, - прокуратура

Прокуроры Харьковщины расследуют почти 3500 преступлений оккупантов, из них 50 производств касаются убийств.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

По данным прокуратуры, на территории Харькова и области уже погибли более 1000 гражданских лиц, ранены вдвое больше. Среди убитых – 50 детей. Полностью или частично разрушены более 7 тысяч объектов в городе и области, 2800 многоэтажек, около 1800 жилых домов, более полутысячи учебных учереждений и полторы сотни больниц.

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На сегодняшний день правоохранителями расследуется около трех с половиной тысяч преступлений, связанных с нарушением законов и обычаев войны. Среди них почти три тысячи – это преступления, связанные с бомбардировкой гражданской инфраструктуры, около 50 – в отношении убийств, более 120 – в отношении незаконного лишения свободы. Также расследуется почти 300 преступлений по мародерству и 4 по изнасилованиям.