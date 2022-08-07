РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11315 посетителей онлайн
Новости Война
1 003 2

На Харьковщине погибли более 1000 гражданских, среди них 50 детей, - прокуратура

генпрокурора,офіс,обстріл,харківщина

Прокуроры Харьковщины расследуют почти 3500 преступлений оккупантов, из них 50 производств касаются убийств.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

По данным прокуратуры, на территории Харькова и области уже погибли более 1000 гражданских лиц, ранены вдвое больше. Среди убитых – 50 детей. Полностью или частично разрушены более 7 тысяч объектов в городе и области, 2800 многоэтажек, около 1800 жилых домов, более полутысячи учебных учереждений и полторы сотни больниц.

Читайте также: Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Индустриальном районе Харькова, - Синегубов

На сегодняшний день правоохранителями расследуется около трех с половиной тысяч преступлений, связанных с нарушением законов и обычаев войны. Среди них почти три тысячи – это преступления, связанные с бомбардировкой гражданской инфраструктуры, около 50 – в отношении убийств, более 120 – в отношении незаконного лишения свободы. Также расследуется почти 300 преступлений по мародерству и 4 по изнасилованиям.

Автор: 

армия РФ (19578) Харьковщина (5577) жертвы (2091)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А скільки загинуло цивільних в рф,а зелені вороги?????!!!!!
показать весь комментарий
07.08.2022 17:06 Ответить
Це ж не війна, а спецоперація. Проводить Путлер, а Зеля допомогає.
показать весь комментарий
07.08.2022 17:59 Ответить
 
 