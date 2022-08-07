На Харківщині загинуло понад 1000 цивільних, серед них 50 дітей, - прокуратура

Прокурори Харківщини розслідують майже 3500 злочинів окупантів, з них 50 проваджень стосуються вбивств.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

За даними прокуратури, на території Харкова та області вже загинуло понад 1000 цивільних осіб, поранено вдвічі більше. Серед вбитих — 50 дітей. Зафіксовано повністю або часткові руйнування понад 7 тисяч об’єктів у місті та області, 2800 багатоповерхівок, майже 1800 житлових будинків, понад пів тисячі закладів освіти та півтори сотні лікарень.

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На сьогоднішній день правоохоронцями розслідується майже три з половиною тисячі злочинів, пов’язаних з порушенням законів та звичаїв війни. Серед них майже три тисячі - це злочини, пов‘язані з бомбардуванням цивільної інфраструктури, близько 50 - стосовно вбивств, понад 120 - щодо незаконного позбавлення волі. Також розслідується майже 300 злочинів щодо мародерства та 4 - щодо зґвалтувань.