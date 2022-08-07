Вследствие обстрелов Донетчины погибли 4 человека, 6 - получили ранения, - Офис ГПУ
Вследствие вражеских обстрелов г. Бахмут, с. Опытное, г. Соледар и г. Селидово Донецкой области погибли 4 мирных жителя, еще 6 человек получили ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Офис генерального прокурора.
"По данным следствия, 7 августа 2022 года Вооруженные силы РФ совершили массированные обстрелы территории Донецкой области. Вследствие вражеских атак в г. Бахмут, с. Опытное Бахмутского района, г. Соледар и г. Селидово Покровского района погибли четыре гражданских лица и еще шесть получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.
Также в результате обстрела были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и объекты гражданской инфраструктуры.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры и окружных прокуратур Донецкой области осуществляется досудебное расследование в 6 уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль