Вследствие обстрелов Донетчины погибли 4 человека, 6 - получили ранения, - Офис ГПУ

Вследствие вражеских обстрелов г. Бахмут, с. Опытное, г. Соледар и г. Селидово Донецкой области погибли 4 мирных жителя, еще 6 человек получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, 7 августа 2022 года Вооруженные силы РФ совершили массированные обстрелы территории Донецкой области. Вследствие вражеских атак в г. Бахмут, с. Опытное Бахмутского района, г. Соледар и г. Селидово Покровского района погибли четыре гражданских лица и еще шесть получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Также в результате обстрела были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и объекты гражданской инфраструктуры.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры и окружных прокуратур Донецкой области осуществляется досудебное расследование в 6 уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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