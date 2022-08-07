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Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам 7 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести наибольшие потери. Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмут и другие горячие направления в Донецкой области забирают основные усилия и, к сожалению, много жизней. Тяжело и на Харьковщине, на юге нашей страны, где оккупанты пытаются сконцентрировать силы.

Ключевое сейчас по-прежнему – это оружие для нашей обороны, оружие от партнеров. Каждый день и без каких-либо пауз работаем для усиления поставок оружия, для того чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы.

И на неделе ожидаем новостей от партнеров по пакетам поддержки", - отмечается в сообщении.

Смотрите также: За эту неделю ВСУ и разведка добились сильных результатов по уничтожению логистики российской армии, - Зеленский. ВИДЕО


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Зеленский Владимир (20742) обращение (764) Воздушные силы (2390)


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07.08.2022 21:26
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07.08.2022 21:33
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без тебе знаємо, гівно собаче.
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08.08.2022 10:32 Ответить
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