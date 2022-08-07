Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам 7 августа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.
"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести наибольшие потери. Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмут и другие горячие направления в Донецкой области забирают основные усилия и, к сожалению, много жизней. Тяжело и на Харьковщине, на юге нашей страны, где оккупанты пытаются сконцентрировать силы.
Ключевое сейчас по-прежнему – это оружие для нашей обороны, оружие от партнеров. Каждый день и без каких-либо пауз работаем для усиления поставок оружия, для того чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы.
И на неделе ожидаем новостей от партнеров по пакетам поддержки", - отмечается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль