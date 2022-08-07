Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 7 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Наша армія робить усе можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам якнайбільших втрат. Авдіївка, Піски, Марʼїнка, Бахмутський та інші гарячі напрямки в Донецькій області забирають основні зусилля і, на жаль, багато життів. Важко й на Харківщині, на півдні нашої країни, де окупанти намагаються сконцентрувати сили.

Ключове зараз, як і раніше, – це зброя для нашої оборони, зброя від партнерів. Щодня й без будь-яких пауз працюємо для посилення постачання зброї, для того, щоб відправляти на передову більш потужні й далекобійні системи.

І на тижні очікуємо новин від партнерів щодо пакетів підтримки", - зазначається у повідомленні.

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