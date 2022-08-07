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Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 7 серпня.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Наша армія робить усе можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам якнайбільших втрат. Авдіївка, Піски, Марʼїнка, Бахмутський та інші гарячі напрямки в Донецькій області забирають основні зусилля і, на жаль, багато життів. Важко й на Харківщині, на півдні нашої країни, де окупанти намагаються сконцентрувати сили.

Ключове зараз, як і раніше, – це зброя для нашої оборони, зброя від партнерів. Щодня й без будь-яких пауз працюємо для посилення постачання зброї, для того, щоб відправляти на передову більш потужні й далекобійні системи.

І на тижні очікуємо новин від партнерів щодо пакетів підтримки", - зазначається у повідомленні. 

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Автор: 

Зеленський Володимир (24222) звернення (619) Повітряні сили (2730)


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Топ коментарі
+29
Ключове раніше, -

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07.08.2022 21:26
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07.08.2022 21:25
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07.08.2022 21:33
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без тебе знаємо, гівно собаче.
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08.08.2022 10:32 Відповісти
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