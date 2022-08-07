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Зеленский анонсировал "хорошие новости" от партнеров для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал хорошие новости от партнеров относительно пакетов поддержки уже на следующей неделе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время своего обращения к украинцам 7 августа.
"Ключевое сейчас по-прежнему – это оружие для нашей обороны, оружие от партнеров. Каждый день и без каких-либо пауз работаем для усиления поставок оружия, для того, чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы.
И на неделе ожидаем новостей от партнеров по пакетам поддержки. Хороших новостей", - анонсировал Зеленский.
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+23 Oleh Leontyev #241518
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4 августа 2022, 16:36
https://udf.name/news/auto/246307-avtovaz-uvolnjaet-polovinu-personala-na-kljuchevom-zavode-v-rossii.html
Почитай.
де ті гарні дороги, які так дорого, смертельно дорого нам обійшлись...
Христина Панасюк Залізні птахи. Повітряним силам ЗСУ присвячується.
https://www.youtube.com/watch?v=lQYBPy25Ods&t=2s
Нам ніякі перевибори зараз не потрібні. На потрібні проукраїнські і прозахідні чиновники в оточенні Зеленського