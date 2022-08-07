Зеленський анонсував "хороші новини" від партнерів для України

Президент України Володимир Зеленський анонсував хороші новини від партнерів щодо пакетів підтримки вже наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого звернення до українців 7 серпня.

"Ключове зараз, як і раніше, – це зброя для нашої оборони, зброя від партнерів. Кожного дня й без будь-яких пауз працюємо для посилення постачання зброї, для того, щоб відправляти на передову більш потужні й далекобійні системи.

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І на тижні очікуємо новин від партнерів щодо пакетів підтримки. Хороших новин", - анонсував Зеленський.