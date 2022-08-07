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Зеленський анонсував "хороші новини" від партнерів для України
Президент України Володимир Зеленський анонсував хороші новини від партнерів щодо пакетів підтримки вже наступного тижня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого звернення до українців 7 серпня.
"Ключове зараз, як і раніше, – це зброя для нашої оборони, зброя від партнерів. Кожного дня й без будь-яких пауз працюємо для посилення постачання зброї, для того, щоб відправляти на передову більш потужні й далекобійні системи.
І на тижні очікуємо новин від партнерів щодо пакетів підтримки. Хороших новин", - анонсував Зеленський.
Топ коментарі
+23 Oleh Leontyev #241518
показати весь коментар07.08.2022 22:05 Посилання
+18 Великая Исландия
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+16 Yakov Yakov
показати весь коментар07.08.2022 22:06 Посилання
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4 августа 2022, 16:36
https://udf.name/news/auto/246307-avtovaz-uvolnjaet-polovinu-personala-na-kljuchevom-zavode-v-rossii.html
Почитай.
де ті гарні дороги, які так дорого, смертельно дорого нам обійшлись...
Христина Панасюк Залізні птахи. Повітряним силам ЗСУ присвячується.
https://www.youtube.com/watch?v=lQYBPy25Ods&t=2s
Нам ніякі перевибори зараз не потрібні. На потрібні проукраїнські і прозахідні чиновники в оточенні Зеленського