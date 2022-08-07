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Зеленський анонсував "хороші новини" від партнерів для України

зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував хороші новини від партнерів щодо пакетів підтримки вже наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого звернення до українців 7 серпня.

"Ключове зараз, як і раніше, – це зброя для нашої оборони, зброя від партнерів. Кожного дня й без будь-яких пауз працюємо для посилення постачання зброї, для того, щоб відправляти на передову більш потужні й далекобійні системи.

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І на тижні очікуємо новин від партнерів щодо пакетів підтримки. Хороших новин", - анонсував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) зброя (7512) допомога (8427)


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Топ коментарі
+23
Єрмака кишне, на його місце - Джонсон прийде?
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07.08.2022 22:05
+18
может сам уйдёшь - без помощи партнёров...?
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07.08.2022 22:08
+16
хороші новини, нєлох, це звільнення українських територій від йбаної русні.
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07.08.2022 22:06
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увы дауненок, я именно русский. так указано в моем свидетельстве о рождении. это в паспорте рахи, национальность не указана.
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07.08.2022 23:19 Відповісти
мартышка бесхвостая, назови хоть одну российскую марку, которая бы имела право называться автомобилем.
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07.08.2022 23:14 Відповісти
для русского дикаря ликбез. Нет необходимости где-то быть, шоб знать. Но тебе не понять, русский, ты в 17 веке живешь, как и вся ваша страна-помойка.
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07.08.2022 23:12 Відповісти
мартышка, ты зарабатываешь срублишки, работая дерьмофонтаном.
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07.08.2022 23:25 Відповісти
АвтоВАЗ увольняет половину персонала на ключевом заводе в России

4 августа 2022, 16:36
https://udf.name/news/auto/246307-avtovaz-uvolnjaet-polovinu-personala-na-kljuchevom-zavode-v-rossii.html
Почитай.
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07.08.2022 23:18 Відповісти
может сам уйдёшь - без помощи партнёров...?
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07.08.2022 22:08 Відповісти
Скоріше ***** ваше уйдьот)
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07.08.2022 22:17 Відповісти
дякую, дуже дякую...
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07.08.2022 22:25 Відповісти
Любишь Дерьмака?
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07.08.2022 22:39 Відповісти
так если ваш зеленый торчок не уйдет сейчас сам как наркоман - то его потом будут судить как агента "Буратино" принудительно
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07.08.2022 23:58 Відповісти
Що більше зброї на дають, то більше ботів тут воняє)
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07.08.2022 22:16 Відповісти
ага, сьогодні одну "гарну" новину від волкера почув - що допомога буде надходити з розрахунку розтягування війни до 23го року
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07.08.2022 22:11 Відповісти
Не панікуй. Вже один раз сходили побистрому на шашликі... Тепер всьо, спочатку купимо мангал, підготуємо дрова, дочекаємось теплої погоди і отоді пожарим м'яса.
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07.08.2022 23:54 Відповісти
а чего это вы два бота паниковать должны? а-а-а бабки не заплатят
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08.08.2022 00:00 Відповісти
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07.08.2022 22:11 Відповісти
+ООН - купа лайна, червоний хрест - купа лайна, МАГАТЕ - купа лайна, міжнародні суди - те саме. Тільки зброя і чим більше тим краще!
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07.08.2022 22:35 Відповісти
Звучить, як сценарій епічного серіалу про дурдом з буйними пацієнтами.
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07.08.2022 22:37 Відповісти
а як би добре було б мати щось своє, а не тільки радіти подарункам і обіцянкам...
де ті гарні дороги, які так дорого, смертельно дорого нам обійшлись...
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07.08.2022 22:13 Відповісти
Коли **** у єрмака відпустка чи декретні чи кома??
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07.08.2022 22:15 Відповісти
пейсатому каламойші не вигідна перемога України,а єрмак це "смотрящий" за буратіно
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08.08.2022 09:25 Відповісти
...Та він просто знущається ..
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07.08.2022 22:15 Відповісти
Йди на дно Чорного моря
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07.08.2022 22:17 Відповісти
Хороші новини - це 100 хаймарсів з ракетами на 300 км. Або метеорит, накривший паРашу, або дохле *****.
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07.08.2022 22:18 Відповісти
Ходжес казав, що і 50 буде достатньо, а ось ракети на 300 км, то маст хев
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07.08.2022 22:28 Відповісти
Хаймарсів, як і грошей, багато не буває)
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07.08.2022 22:34 Відповісти
Вам любой вiйсковий скаже - оружия и БК много не бывает. Бывает либо катастрофически мало, либо таки маловато, но больше не унести.
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07.08.2022 22:41 Відповісти
Я недавно свою снарягу проверял, часа на два застрял на дилемме - 4 доп.магазина к АР-15 либо боковые бронепластины.
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07.08.2022 23:04 Відповісти
4 доп. магазина и на бока
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08.08.2022 00:45 Відповісти
Не унесу
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08.08.2022 00:52 Відповісти
тебе кацапу зеленому и 40 хватит
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08.08.2022 00:02 Відповісти
Були-б хороші новини,коли-б тебе копнули в дупу.
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07.08.2022 22:20 Відповісти
І далі що?
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07.08.2022 22:26 Відповісти
дальше ПЕРЕМОГА млять - ты хоть понимаешь что твое зеленое чмо тормозит решение армейцев - да еще вся зеленая команада тупых непрофессилоанльных саботажников и лузеров
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08.08.2022 00:04 Відповісти
AGM-88 HARM скорее всего и они уже отработали вчера по ПВО на Юге
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07.08.2022 22:25 Відповісти
че-ты писдишь даун откуда ты знаешь диванный бот что и кто там отработал?
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08.08.2022 00:05 Відповісти
НАТО тоже не в змозі дати більше і швидше .
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07.08.2022 22:28 Відповісти
Одні Штаті можуть. В них на зберіганні стільки всього, що на 3 України вистачить
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07.08.2022 22:29 Відповісти
Можут но вони на Китаи бережут
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07.08.2022 22:44 Відповісти
Гарна пісня!

Христина Панасюк Залізні птахи. Повітряним силам ЗСУ присвячується.

https://www.youtube.com/watch?v=lQYBPy25Ods&t=2s
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07.08.2022 22:34 Відповісти
Боневтік Нелох має на увазі МGM-140 ATACMS
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07.08.2022 22:36 Відповісти
або це AGM-88 HARM
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07.08.2022 22:41 Відповісти
Він має на увазі нову порцію шашликів.
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07.08.2022 22:42 Відповісти
севастопільських
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07.08.2022 22:44 Відповісти
очікуємо на знищення бази, штабу та суден чф рф у севастополі, особливо носіїв калібрів човнів
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07.08.2022 22:43 Відповісти
Навіть підводні човни можна спробувати завалити, коли вони вспливають у ватостополі
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07.08.2022 22:46 Відповісти
на стоянкі у бухті. в нас як - завдяки партнерам маємо можливість супутникового спостереження у реальному часі і можливість визначення координат цілей. усьо шо треба для високоточних ударів.
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07.08.2022 22:52 Відповісти
Саме так
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07.08.2022 22:53 Відповісти
вочевидь одразу треба позбутись носіїв калібрів
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07.08.2022 23:07 Відповісти
Хороша новина буде це звільненя Херсону.Все інше це шепіт в пустоту.
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07.08.2022 22:42 Відповісти
схоже домовленність на єкспорт зерна з України включає в себе згортання наступу на Хєрсон
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07.08.2022 23:31 Відповісти
Якщо ми не почнемо контрнаступ на окремих ділянках і звільняти території ми цю війну не виграємо ба більше світ просто перестане звертати на нас увагу немаючи результатів.Це реалії.Чим більше ми обороняємось тим більше заганяємо себе в глухий кут економічно і фізично.І ті хлопці що півроку там в аду теж не залізні.
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07.08.2022 23:39 Відповісти
самою хорошою новиною була б та, що ти, зелене падло, здохло!!! бажано разом із своїми **********...
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07.08.2022 22:57 Відповісти
Це спікер новин?
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07.08.2022 23:07 Відповісти
Бідосик ти, бідосик... От і треба його погнати, так ***** цього тільки і треба. Але і з ним швах, бл@дь...
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07.08.2022 23:10 Відповісти
Та похєр на Зеленського. От чесно, нехай собі буде Президентом. Головне, щоб позвільняв Єрмаків, Татарових, Подоляків та інших Арахамій.
Нам ніякі перевибори зараз не потрібні. На потрібні проукраїнські і прозахідні чиновники в оточенні Зеленського
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07.08.2022 23:18 Відповісти
кому это похй? вам кацапам или зеленым ворам? вместо одних кремлевцев приведет других - нет его надо выкорчевывать полностью со всей его каломойской и ермаковской шоблой
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08.08.2022 00:08 Відповісти
вам зеленым тварям выборы конечно не нужны - потому что после выборов вам тюрьма - по любому будет
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08.08.2022 00:10 Відповісти
Вова, хорошою новиною буде те, що ти здох.
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07.08.2022 23:12 Відповісти
На жаль, з кожним днем все меньше і меньше надії.Шкода
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07.08.2022 23:19 Відповісти
У меня есть неплохой подробный прогноз от Экономиста Константина Яковлева на ТВ ДОЖДЬ И ТАК ДАЛЕЕ с Михаилом Фишманом , как скоро и как быстро Россия начнет опускаться на дно- ОЧЕНЬ РАДОСТНАЯ КАРТИНКА!
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07.08.2022 23:30 Відповісти
Тільки, прошу без дощів, рососійське гамно
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08.08.2022 00:09 Відповісти
Хорошие новости это когда Зеленский, Ермак, Подоляк пойдут в направлении русского корабля и после этого народ выберет адекватного президента!!!
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07.08.2022 23:41 Відповісти
В Вашингтоні основна думка про екзотів корупції в ОПі та активне гніздо корупції там же. Поки що під капот автомобіля, яким є ОПа через війну прискіпливо не дивляться. Ну а після...... Як там віщував один з Альхенів: тепер будемо скубти гусака(напевне Америку) та закатають ротяки і позашивають кармани екзотам в раз, а то ходять одурманені чи то від парів бензину чи то від чогось другого.....
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07.08.2022 23:49 Відповісти
американцы могут очень легко решить вопрос всех предателей типа ермаков арестовичей зеленских - заблокировать все банковские карточки офшорные счета недвижимость и ВИЗЫ и все сразу всех сдадут
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08.08.2022 00:12 Відповісти
Дермак понад усе!
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08.08.2022 00:02 Відповісти
впесту дЕрмака и туда же зеленского с его шоблой
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08.08.2022 00:13 Відповісти
Я російськоязична навіть сочіненія в школі змістомніші писала як російською, так і українською, чувирло
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08.08.2022 00:06 Відповісти
даешь ПРО!
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08.08.2022 08:11 Відповісти
да уж
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08.08.2022 08:29 Відповісти
анонсатор хреновий
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08.08.2022 08:48 Відповісти
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