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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ обезвредили несколько российских разведгрупп на Бахмутском направлении, - Генштаб

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Вооруженные силы Украины обнаружили и обезвредили разведывательные группы противника в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут и Яковлевка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводную информацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 06.00 8 августа.

Так, начались сто шестьдесят шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях в положении и действиях противника без существенных изменений. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны.

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Золочев, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Кутузовка, Старый Салтов, Чугуев и Асеевка.

Нанес авиационных ударов недалеко от Гусаровки и Верхнего Салтова. Активно вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня.

На Славянском направлении противник обстреливал районы Большой Камышевахи, Вернополья, Сулиговки, Родного, Дубровного, Грушувахи, Богородичного, Норцовки и Долины. Нанес авиаудары возле Залимана.

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На Краматорском направлении зафиксированы вражеские обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краматорска, Северска, Серебрянки, Григорьевки и Спорного. Оккупанты нанесли авиационных ударов возле Григоровки и Ивано-Дарьевки.

В целях улучшения тактического положения противник вел наступательный бой в районе Верхнекаменского. Уже традиционно понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмут, Часов Яр, Соледар, Зайцево, Яковлевка, Белогоровка и Бахмутское. Задействовал авиацию неподалеку от Бахмута, Яковлевки и Зайцева.

Враг продолжает ведение разведки, не щадя личного состава. Разведывательные группы противника были обнаружены и обезврежены в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут и Яковлевка.

Противник пытался вести штурмовые действия недалеко от Бахмута, Зайцева, Яковлевки и Вершины, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Авдеевки, Песков, Невельского, Красногоровки и Курахово. Оккупанты нанесли авиаудары возле Нью-Йорка, Красногоровки, Марьинки и Юрьевки.

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Враг вел наступательные действия в направлениях Песков, Невельского и Авдеевки, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Шевченко, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Времовка, Новоселка, Белогорье, Степное и Полтавка. Задействовал авиацию для ударов вблизи Новомихайловки, Пречистовки, Владимировки и Новоселки. Вел наступательные действия в направлениях Марьинки и Шевченко. Украинские воины встретили кафиров точным огнем и отбросили назад.

В Южнобужском направлении основные усилия противника продолжают сосредотачиваться на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Враг активно ведет разведку БПЛА.

Совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения. Нанес авиационные удары в районах Ольгиного, Новогригоровки и Андреевки.

В акватории Черного моря корабельная группировка противника продолжает выполнять определенные задачи. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и элементам инфраструктуры на всей территории Украины.

Украинские воины стойко держат оборону, наносят врагу потери и готовы к любым изменениям в оперативной обстановке.

армия РФ (19578) Генштаб ВС (6430) уничтожение (7165)


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Харьков хочет чтобы Цензор писал: убили всех *****
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08.08.2022 07:52 Ответить
Повезло батькам, купят по белой ладе для поездок на кладбище.
Гуляй рванина.
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08.08.2022 08:17 Ответить
Даю наводку , розвед группа сидит в ОП , возглавляет некто Ермак , в помощниках Татаров , Верещюк , как связная
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08.08.2022 08:23 Ответить
Це, мабуть, набрані Пригожиним в тюрмах уголовники - вбивці. Їх набирають серед засуджених вбивць, нашвидку навчають і посилають для розвідування наших позицій, по яких потім працює артилерія. Писали, що обіцяють 100000 р за добу, амністію піся якогось строку, і попереджають, що виживаємість 25%, за спробу втечі або здачі в полон - розстріл без суду.
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08.08.2022 08:25 Ответить
Беруть саме вбивць - не побутових, а грабіжників, кілерів і т.ін. Вербувальники кажуть: "вам у нас понравится".
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08.08.2022 08:27 Ответить
Героям слава !!!
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08.08.2022 10:16 Ответить
 
 