Над Одесщиной уничтожена вражеская ракета типа "Калибр", - ОК "Південь"
Сегодня, 8 августа, около 10:00 часов, в небе над Одесщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" уничтожена крылатая ракета морского базирования типа "Калибр", выпущенная с подводной лодки в Черном море.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования "Південь".
"Соблюдайте правила и алгоритмы действий по сигналам тревог, не подвергайте себя опасности. Слава Украине!", - говорится в сообщении.
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Валентин Коваль
показать весь комментарий08.08.2022 11:27 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Onufri Zagloba
показать весь комментарий08.08.2022 11:48 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Onufri Zagloba
показать весь комментарий08.08.2022 11:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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