Над Одесщиной уничтожена вражеская ракета типа "Калибр", - ОК "Південь"

Сегодня, 8 августа, около 10:00 часов, в небе над Одесщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" уничтожена крылатая ракета морского базирования типа "Калибр", выпущенная с подводной лодки в Черном море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования "Південь".

"Соблюдайте правила и алгоритмы действий по сигналам тревог, не подвергайте себя опасности. Слава Украине!", - говорится в сообщении.

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