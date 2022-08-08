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Новости Война
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Над Одесщиной уничтожена вражеская ракета типа "Калибр", - ОК "Південь"

калібр

Сегодня, 8 августа, около 10:00 часов, в небе над Одесщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" уничтожена крылатая ракета морского базирования типа "Калибр", выпущенная с подводной лодки в Черном море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования "Південь".

"Соблюдайте правила и алгоритмы действий по сигналам тревог, не подвергайте себя опасности. Слава Украине!", - говорится в сообщении.

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Одесская область (3626) ПВО (2818) ракеты (3596)


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Да подлодку нам не дістати хіба в бухті на стоянці
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08.08.2022 11:27 Ответить
Цікаво, чи можна буде щось зробити з базою підводних човнів в Балаклаві, якщо будуть реактивні снаряди на 300+ км? Навколо бухти скелі не гранітні, а з вапняку.
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08.08.2022 11:48 Ответить
Також - вибух під водою (в бухті) викликає більшу ударну хвилю, ніж в повітрі. Вода значно менш стисненна, ніж повітря.
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08.08.2022 11:50 Ответить
 
 