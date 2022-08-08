Владелец "Baykar" создал компанию по производству БПЛА в Украине, - посол Боднар

Турецкая компания Baykar Makina, производящая беспилотне летательне аппарат, приобрела участок для строительства завода в Украине.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию, соглашение о строительстве самого завода", - рассказал дипломат.

За словами посла, власник компанії "Байкар" створив свою українську компанію в Україні.

Эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство в Украине.

И она не только политическая, но и практичная, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, многое разного, что высокотехнологично у нас, и может быть использовано для этих летательных аппаратов", - добавил Боднар.

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