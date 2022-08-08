Владелец "Baykar" создал компанию по производству БПЛА в Украине, - посол Боднар
Турецкая компания Baykar Makina, производящая беспилотне летательне аппарат, приобрела участок для строительства завода в Украине.
Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию, соглашение о строительстве самого завода", - рассказал дипломат.
За словами посла, власник компанії "Байкар" створив свою українську компанію в Україні.
Эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство в Украине.
И она не только политическая, но и практичная, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, многое разного, что высокотехнологично у нас, и может быть использовано для этих летательных аппаратов", - добавил Боднар.
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На Байрактарах можуть бути українські двигуни, колеса та гайки....
Коростильов пропонував БПЛа Сокіл, в якому було абсолютно все українське, включно із оптичною станцією та радаром!
Біла Церква може випускати шини авіаційного рівня???
Христина Панасюк Залізні птахи. Повітряним силам ЗСУ присвячується.
https://www.youtube.com/watch?v=lQYBPy25Ods&t=2s
Що, навіть НЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО?!!!
Яке жалюгідне ДЕРЬМО та ЗРАДНИКИ, ці "слуги" та їх Бубочка і Єрмак.
Меня всегда удивляла БЕЗОТВЕТСВЕНОСТЬ и ТУПОСТЬ строительства критической военной инфраструктуры без естественной защиты (тольщи грунта или скальной породы) и не только в Украине. Средства ПВО/ПРО как бы они не были хороши, но всегда есть вероятность не 100% защиты.
ніхто нічого будувати не буде.
з двох очевидних причин.
1. кінець війні, перемога чи поразка буде раніше ніж буде вироблено першу пташку.
2. жоден ідіот не стане ставити завод не під землею а на землі.