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Новости Война
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Владелец "Baykar" создал компанию по производству БПЛА в Украине, - посол Боднар

байкар

Турецкая компания Baykar Makina, производящая беспилотне летательне аппарат, приобрела участок для строительства завода в Украине.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию, соглашение о строительстве самого завода", - рассказал дипломат.

За словами посла, власник компанії "Байкар" створив свою українську компанію в Україні.

Эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство в Украине.

И она не только политическая, но и практичная, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, многое разного, что высокотехнологично у нас, и может быть использовано для этих летательных аппаратов", - добавил Боднар.

Читайте: Фонд "Повернись живим" и производитель Bayraktar официально объявили о сотрудничестве

Боднар Василий (164) Турция (3480) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+19
А це зеленський чи верещук в вечірнім зведенні скаже.
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08.08.2022 12:22
+18
Це звісно добре. Слава Богу хоч не додумались написати де та в якому місті будуть будувати цей завод...
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08.08.2022 12:17
+11
Рівень компетентності пана посла зашкалює !
На Байрактарах можуть бути українські двигуни, колеса та гайки....

Коростильов пропонував БПЛа Сокіл, в якому було абсолютно все українське, включно із оптичною станцією та радаром!
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08.08.2022 12:23
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Це звісно добре. Слава Богу хоч не додумались написати де та в якому місті будуть будувати цей завод...
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08.08.2022 12:17 Ответить
А це зеленський чи верещук в вечірнім зведенні скаже.
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08.08.2022 12:22 Ответить
Не переймайтесь, поки ЗЕльоні розчухаються, на тій ділянці буде вже дубовий ліс
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08.08.2022 12:25 Ответить
Рівень компетентності пана посла зашкалює !
На Байрактарах можуть бути українські двигуни, колеса та гайки....

Коростильов пропонував БПЛа Сокіл, в якому було абсолютно все українське, включно із оптичною станцією та радаром!
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08.08.2022 12:23 Ответить
Я була в шоці коли прочитала, де проводять ротацію деякі частини ЗСУ. Вам краще не знати,а написали прості волонтери,які получили нагороди за допомогу від ЗСУ. Обстріли були
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08.08.2022 12:31 Ответить
найкраще в Кончі-Заспі
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08.08.2022 14:01 Ответить
Якщо не пустять туди "коригувальників" з Г+Г, як на київський танкоремонтний, то буде все добре.
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08.08.2022 14:55 Ответить
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08.08.2022 12:18 Ответить
укажите еще GPS координаты ділянкі
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08.08.2022 12:19 Ответить
я дуже сподіваюсь, що наші "дуже дорогі посадовці" в Україні не забажали якийсь дуже завеликий відкат за це мудре рішення... з них станеться...
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08.08.2022 12:22 Ответить
для виробництва HIMARS можу надати свою дачу
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08.08.2022 12:26 Ответить
Ти ба яке... Свою віддам і ще доплачу
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08.08.2022 12:40 Ответить
Вы прикалываетесь? И кто будет строить этот завод, и работать на нем, смертники? Если что и строить то нужно арендовать землю в Польше или другой стране НАТО.
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08.08.2022 12:30 Ответить
Можна й підземний зробити... Але думаю, що то все балачки. До нашої Перемоги будуть "будувати" суто язиком
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08.08.2022 12:38 Ответить
вася ты еще адрес дай чтоб для полного кайфа было *****...
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08.08.2022 12:34 Ответить
Двигуни це зрозуміло, що "Мотор Січ". А "колеса" це звідтки?

Біла Церква може випускати шини авіаційного рівня???
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08.08.2022 12:37 Ответить
Про колеса подбають наркомани.
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08.08.2022 14:03 Ответить
Гарна пісня про наших пілотів!!

Христина Панасюк Залізні птахи. Повітряним силам ЗСУ присвячується.

https://www.youtube.com/watch?v=lQYBPy25Ods&t=2s
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08.08.2022 12:45 Ответить
Орки уже гадят в комментах под роликом в ютубе
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08.08.2022 13:13 Ответить
Думаю,це поки інформаційний удар в дихало,мордору. Красиво так,русні відмовили,хай покорчиться від злості. А виробництво буде 100%.
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08.08.2022 12:47 Ответить
судячи з того як в Україні дбають про те щоб роботою були забезпечені рускагаварящіє нашилюді, а бандерівці були забезпечені збором трускавки в Польщі, вангую завод буде десь під Словянськом...ну і московитам щоб два рази не вставати...раз і одним пострілом двох зайців бац!
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08.08.2022 12:59 Ответить
Что ты, блд, несёшь 🤦🏾
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08.08.2022 15:54 Ответить
ще координати ділянки (заводу) напишіть, щоб русня не парилась....
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08.08.2022 14:00 Ответить
От халепа, забули повідомити де випускають, думаю ввечері по Г+Г покажуть.
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08.08.2022 14:20 Ответить
"зелені найвеличніші економісти" -
Що, навіть НЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО?!!!
Яке жалюгідне ДЕРЬМО та ЗРАДНИКИ, ці "слуги" та їх Бубочка і Єрмак.
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08.08.2022 14:28 Ответить
Только, вот любой стратегический объект в Украине нужно стоить либо под землей, либо внутри горы и это не только в нынешнее военное время, но и на будущее.
Меня всегда удивляла БЕЗОТВЕТСВЕНОСТЬ и ТУПОСТЬ строительства критической военной инфраструктуры без естественной защиты (тольщи грунта или скальной породы) и не только в Украине. Средства ПВО/ПРО как бы они не были хороши, но всегда есть вероятность не 100% защиты.
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08.08.2022 14:47 Ответить
Уважаю руководство Kriegsmarine времен второй мировой войны, которые додумалось строить защищеные от авианалетов доки для паодводных лодок (а их было не мало и вклад они вносили огромный в нарушение военной и экономической логистики противника)

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08.08.2022 14:56 Ответить
Ну хоч одна добра новина.
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08.08.2022 14:57 Ответить
це виключно задля того щоб влада зеленського попіярилася.

ніхто нічого будувати не буде.

з двох очевидних причин.

1. кінець війні, перемога чи поразка буде раніше ніж буде вироблено першу пташку.

2. жоден ідіот не стане ставити завод не під землею а на землі.
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08.08.2022 15:31 Ответить
зброї задля знищення російських окупантів багато не буває. але це дуже небезпечно в країні зрадників і корегувальників вогню російських ракет
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08.08.2022 16:57 Ответить
 
 