РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5456 посетителей онлайн
Новости
5 111 14

Фонд "Повернись живим" и производитель Bayraktar официально объявили о сотрудничестве

чмут,живим,повернись

Фонд помощи армии "Вернись живым" и турецкая компания Baykar официально объявили о сотрудничестве.

Меморандум о дальнейшем партнерстве в Стамбуле подписали директора организаций Халук Байрактар и Тарас Чмут, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт фонда.

Детали будущего взаимодействия стороны пока не раскрывают. Известно лишь, что партнеры договорились "обеспечивать друг друга всестороннюю поддержку для развития сотрудничества и реализации новых совместных проектов".

Читайте: Турция не готова производить "Байрактары" в России, - посол Украины Боднар

"Как институт, мы осознаем, что российско-украинская война, к сожалению, не закончится завтра, и потому нацелена на последовательную "работу в долгую". 24 февраля все изменило, и мы проснулись в новой реальности вокруг. Отныне не только государство - игрок на международном уровне вооружения страны, но и такие Фонды как наш. И мы готовы к этому приобщаться и оказывать плечо поддержки государству, в том числе изделиями военного назначения", - говорит директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Халук Байрактар, директор компании Baykar, подчеркнул: "Нам есть что друг другу дать в этом сотрудничестве, мы уверены в том, что совместными усилиями мы выйдем на новые горизонты, в первую очередь, демонстрации человечности и победы Украины".

Также читайте: Минобороны гарантирует производителям популярность как у Beyonce в случае предоставления оружия Украине: "Проверено HIMARS и Bayraktar"

"Вернись живым" - один из крупнейших фондов помощи украинским военнослужащим, его в 2014 году основал ІТ-специалист из Киева Виталий Дейнега. Фонд обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, разминированными комплектами и другой высокоточной техникой. Фонд также обучает снайперов, саперов, артиллеристов, операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по медицинской помощи.

помощь (8062) фонд (149) Чмут Тарас (20) Байрактар (141)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Тарас Чмут - велика тобі подяка!
показать весь комментарий
04.08.2022 11:26 Ответить
+3
Чекаємо від "Повернись живим" на підписання угоди з McDonnel Douglas чи Lockheed Martin.
показать весь комментарий
04.08.2022 12:18 Ответить
+2
Я вже не кажу, про звинувачення попердньої влади у тому, що зараз Грім і Вільхи немає. Та й за САУ Богдана, він казав що це фігня і ще багаьо чого.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тарас Чмут - велика тобі подяка!
показать весь комментарий
04.08.2022 11:26 Ответить
І велика щира подяка родині Байрактар!
Включно із тестем.... 😊

хтось патякав про виробництво Байрактарів в рашці....
показать весь комментарий
04.08.2022 12:03 Ответить
їх виготовляє Україна, турки лише чіпають наліпку і накручують свої 200 %
показать весь комментарий
04.08.2022 14:55 Ответить
За що ?
показать весь комментарий
04.08.2022 14:12 Ответить
погугль про Тараса хто він і чим займається
показать весь комментарий
04.08.2022 15:14 Ответить
Адміністратор,що розпоряджається чужими коштами,отримуючи добру зарплатню ? Псевдоексперт ?
Солдат-блогер,якому не додавали,недосипали под час президентства Порошенка,за що й отримав посаду в "жирному" фонді ?
Знаєш,скільки солдатів в очікуванні,ну коли вже Притула зі Чмутом Байрактари передадуть ? Тільки й розмов про це,ледь не моляться.Найнагальніша потреба !😬😬😬🤡
показать весь комментарий
04.08.2022 15:25 Ответить
Чмут казав, що ракети Томагавк не дуже. Як він взагалі може бкти експертом? Він ж подібний до Арестовича.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:30 Ответить
Абдристович хоч про один Байрактар домовився?
показать весь комментарий
04.08.2022 11:33 Ответить
Не в цьому річ.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:42 Ответить
Я вже не кажу, про звинувачення попердньої влади у тому, що зараз Грім і Вільхи немає. Та й за САУ Богдана, він казав що це фігня і ще багаьо чого.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:32 Ответить
Так, про Богдану дещо подібне казав. Одні кажуть, що це чи не Цезар французький, інші - що фігня. Схиляюся до перших, бо вони це кажуть зараз, використовуючи Богдану в бойових умовах і маючи той же Цезар під рукою для порівняння.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:57 Ответить
+ 100!

якщо Богдана ще не Цезар, то до-цезарте та до-арчте до потрібних ТТХ - на то вона й війна щоб зброю реально випробувати!
показать весь комментарий
04.08.2022 12:06 Ответить
Чекаємо від "Повернись живим" на підписання угоди з McDonnel Douglas чи Lockheed Martin.
показать весь комментарий
04.08.2022 12:18 Ответить
та SpaceX
показать весь комментарий
04.08.2022 13:37 Ответить
 
 