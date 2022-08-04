Фонд "Повернись живим" и производитель Bayraktar официально объявили о сотрудничестве

Фонд помощи армии "Вернись живым" и турецкая компания Baykar официально объявили о сотрудничестве.

Меморандум о дальнейшем партнерстве в Стамбуле подписали директора организаций Халук Байрактар и Тарас Чмут, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт фонда.

Детали будущего взаимодействия стороны пока не раскрывают. Известно лишь, что партнеры договорились "обеспечивать друг друга всестороннюю поддержку для развития сотрудничества и реализации новых совместных проектов".

"Как институт, мы осознаем, что российско-украинская война, к сожалению, не закончится завтра, и потому нацелена на последовательную "работу в долгую". 24 февраля все изменило, и мы проснулись в новой реальности вокруг. Отныне не только государство - игрок на международном уровне вооружения страны, но и такие Фонды как наш. И мы готовы к этому приобщаться и оказывать плечо поддержки государству, в том числе изделиями военного назначения", - говорит директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Халук Байрактар, директор компании Baykar, подчеркнул: "Нам есть что друг другу дать в этом сотрудничестве, мы уверены в том, что совместными усилиями мы выйдем на новые горизонты, в первую очередь, демонстрации человечности и победы Украины".

"Вернись живым" - один из крупнейших фондов помощи украинским военнослужащим, его в 2014 году основал ІТ-специалист из Киева Виталий Дейнега. Фонд обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, разминированными комплектами и другой высокоточной техникой. Фонд также обучает снайперов, саперов, артиллеристов, операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по медицинской помощи.