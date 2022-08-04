УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10891 відвідувач онлайн
Новини
5 111 14

Фонд "Повернись живим" і виробник Bayraktar офіційно оголосили про співпрацю

чмут,живим,повернись

Фонд допомоги армії "Повернись живим" і турецька компанія Baykar підписали меморандум про співпрацю.

Меморандум про подальше партнерство у Стамбулі підписали директори організацій Халук Байрактар і Тарас Чмут, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт фонду.

Деталі майбутньої взаємодії сторони наразі не розкривають. Відомо лише, що партнери домовилися "забезпечувати одне одного всебічною підтримкою для розвитку співробітництва та реалізації нових спільних проєктів".

Читайте: Туреччина відмовилася співпрацювати з Путіним щодо "Байрактарів"

"Як інституція, ми усвідомлюємо, що російсько-українська війна, на жаль, не закінчиться завтра, й тому націлені на послідовну "роботу в довгу". 24 лютого все змінило, і ми прокинулися у новій реальності навколо. Віднині не лише держава є гравцем на міжнародному рівні озброєння країни, але й такі Фонди як наш. І ми готові до цього долучатися та надавати плече підтримки державі, в тому числі, виробами військового призначення", - каже директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Халук Байрактар, директор компанії Baykar, підкреслив: "Нам є що одне одному дати в цій співпраці, ми впевнені в тому, що спільними зусиллями ми вийдемо на нові горизонти в першу чергу демонстрації людяності та перемоги України".

Також читайте: Міноборони гарантує виробникам популярність, як у Beyonce, у разі надання зброї Україні: "Перевірено HIMARS і Bayraktar"

"Повернися живим" - один із найбільших фондів допомоги українським військовослужбовцям, його 2014 року заснував ІТ-фахівець із Києва Віталій Дейнега. Фонд забезпечує всі військові підрозділи тепловізорами та приладами нічного бачення, мобільними комплексами спостереження, безпілотниками, розмінованими комплектами та іншою високоточною технікою. Фонд також навчає снайперів, саперів, артилеристів, операторів безпілотних літальних апаратів та спеціалістів із медичної допомоги.

Автор: 

допомога (8668) фонд (271) Чмут Тарас (16) Байрактар (193)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Тарас Чмут - велика тобі подяка!
показати весь коментар
04.08.2022 11:26 Відповісти
+3
Чекаємо від "Повернись живим" на підписання угоди з McDonnel Douglas чи Lockheed Martin.
показати весь коментар
04.08.2022 12:18 Відповісти
+2
Я вже не кажу, про звинувачення попердньої влади у тому, що зараз Грім і Вільхи немає. Та й за САУ Богдана, він казав що це фігня і ще багаьо чого.
показати весь коментар
04.08.2022 11:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тарас Чмут - велика тобі подяка!
показати весь коментар
04.08.2022 11:26 Відповісти
І велика щира подяка родині Байрактар!
Включно із тестем.... 😊

хтось патякав про виробництво Байрактарів в рашці....
показати весь коментар
04.08.2022 12:03 Відповісти
їх виготовляє Україна, турки лише чіпають наліпку і накручують свої 200 %
показати весь коментар
04.08.2022 14:55 Відповісти
За що ?
показати весь коментар
04.08.2022 14:12 Відповісти
погугль про Тараса хто він і чим займається
показати весь коментар
04.08.2022 15:14 Відповісти
Адміністратор,що розпоряджається чужими коштами,отримуючи добру зарплатню ? Псевдоексперт ?
Солдат-блогер,якому не додавали,недосипали под час президентства Порошенка,за що й отримав посаду в "жирному" фонді ?
Знаєш,скільки солдатів в очікуванні,ну коли вже Притула зі Чмутом Байрактари передадуть ? Тільки й розмов про це,ледь не моляться.Найнагальніша потреба !😬😬😬🤡
показати весь коментар
04.08.2022 15:25 Відповісти
Чмут казав, що ракети Томагавк не дуже. Як він взагалі може бкти експертом? Він ж подібний до Арестовича.
показати весь коментар
04.08.2022 11:30 Відповісти
Абдристович хоч про один Байрактар домовився?
показати весь коментар
04.08.2022 11:33 Відповісти
Не в цьому річ.
показати весь коментар
04.08.2022 11:42 Відповісти
Я вже не кажу, про звинувачення попердньої влади у тому, що зараз Грім і Вільхи немає. Та й за САУ Богдана, він казав що це фігня і ще багаьо чого.
показати весь коментар
04.08.2022 11:32 Відповісти
Так, про Богдану дещо подібне казав. Одні кажуть, що це чи не Цезар французький, інші - що фігня. Схиляюся до перших, бо вони це кажуть зараз, використовуючи Богдану в бойових умовах і маючи той же Цезар під рукою для порівняння.
показати весь коментар
04.08.2022 11:57 Відповісти
+ 100!

якщо Богдана ще не Цезар, то до-цезарте та до-арчте до потрібних ТТХ - на то вона й війна щоб зброю реально випробувати!
показати весь коментар
04.08.2022 12:06 Відповісти
Чекаємо від "Повернись живим" на підписання угоди з McDonnel Douglas чи Lockheed Martin.
показати весь коментар
04.08.2022 12:18 Відповісти
та SpaceX
показати весь коментар
04.08.2022 13:37 Відповісти
 
 