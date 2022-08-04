Фонд "Повернись живим" і виробник Bayraktar офіційно оголосили про співпрацю

Фонд допомоги армії "Повернись живим" і турецька компанія Baykar підписали меморандум про співпрацю.

Меморандум про подальше партнерство у Стамбулі підписали директори організацій Халук Байрактар і Тарас Чмут, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт фонду.

Деталі майбутньої взаємодії сторони наразі не розкривають. Відомо лише, що партнери домовилися "забезпечувати одне одного всебічною підтримкою для розвитку співробітництва та реалізації нових спільних проєктів".

"Як інституція, ми усвідомлюємо, що російсько-українська війна, на жаль, не закінчиться завтра, й тому націлені на послідовну "роботу в довгу". 24 лютого все змінило, і ми прокинулися у новій реальності навколо. Віднині не лише держава є гравцем на міжнародному рівні озброєння країни, але й такі Фонди як наш. І ми готові до цього долучатися та надавати плече підтримки державі, в тому числі, виробами військового призначення", - каже директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Халук Байрактар, директор компанії Baykar, підкреслив: "Нам є що одне одному дати в цій співпраці, ми впевнені в тому, що спільними зусиллями ми вийдемо на нові горизонти в першу чергу демонстрації людяності та перемоги України".

"Повернися живим" - один із найбільших фондів допомоги українським військовослужбовцям, його 2014 року заснував ІТ-фахівець із Києва Віталій Дейнега. Фонд забезпечує всі військові підрозділи тепловізорами та приладами нічного бачення, мобільними комплексами спостереження, безпілотниками, розмінованими комплектами та іншою високоточною технікою. Фонд також навчає снайперів, саперів, артилеристів, операторів безпілотних літальних апаратів та спеціалістів із медичної допомоги.