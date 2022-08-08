Рашисты на блокпостах восстанавливают со смартфонов херсонцев удаленные файлы, - ОВА
Российские захватчики могут задержать человека даже за фото с украинским флагом.
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты начали использовать на блокпостах технику для восстановления удаленных файлов со смартфонов. Могут задержать человека даже за обычное фото с флагом или украинскую музыку", - говорится в сообщении.
Также, добавили в ОВА, рашисты продолжают подготовку к псевдореферендуму.
"Пропагандистские СМИ и местные коллаборанты называют датой его проведения 11 сентября. Оккупанты пытаются "купить" паспортные данные жителей Херсонщины под видом раздачи рублей. Они готовы платить даже тем, кто отдаст детей учиться в школы по российским программам", - отметили в обладминистрации.
Топ комментарии
+11 Лариса Щепак
показать весь комментарий08.08.2022 17:43 Ссылка
+7 Garry Dron #477536
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+6 Anatoliy M #530584
показать весь комментарий08.08.2022 17:44 Ссылка
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- видалити з телефону всі підозрілі файли
- почистити 'кеш' в телеграмі
Можна навіть скинути налаштцвання телефону до стандартних
Після цього всю вільну пам'ять, що буде на телефоні, зацняти якимись неважливими даними. Наприклад, зняти одне чи декілька великих відео, які не будуть мати великої цінності
Записувати треба багато, щоб зайняло по максимуму всю вільну пам' ять
Потім ці файли можна видалити.
Також можна скопіювати на телефон фото і відео, які будуть нецікавими для орків. Це зніме з вас підозру, що телефон чистили
Якщо цим користуватися, то орки не зможуть відновити що було раніше. Максимум що вони зможуть - відновити ці великі відео
Я сам таке використовував коли близький родич приїхавши з відпустки (з Єгипту) помилково видалили все фотографії - програма відновила повністю все) навіть те що були видалено дуже давно
Форматування може не допомогти (звичайне форматування не очищає дані до кінця). Після хард резету АБО форматування - потрібно саме заповнити зверху якимись даними, і потім видалити їх (можна наприклад своїми фотографіями, чи неважливими відео)
После сброса все данные будут нечитаемы вообще
Допоможе очистка історії повідомлень, плюс вилогінитися з тих сервісів
(най оптимальніше було б завести інший запасний ааккаунт в google чи iCloud і залогінитися саме ним)
А флешку запаковать и съесть(!)
На телефоне хардрезет сделать
тим паче в польових умовах. Тут більше є момент залякування і кацапської
пропаганди
Заповнюєте увесь вільний прострір якоюсь туфтою.
Видаляєте туфту.
Тоді у разі відновлення - відновиться туфта
Кеш изображений например покажет все удаленные фото
Если его не почистить