Рашисты на блокпостах восстанавливают со смартфонов херсонцев удаленные файлы, - ОВА

Российские захватчики могут задержать человека даже за фото с украинским флагом.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты начали использовать на блокпостах технику для восстановления удаленных файлов со смартфонов. Могут задержать человека даже за обычное фото с флагом или украинскую музыку", - говорится в сообщении.

Также, добавили в ОВА, рашисты продолжают подготовку к псевдореферендуму.

"Пропагандистские СМИ и местные коллаборанты называют датой его проведения 11 сентября. Оккупанты пытаются "купить" паспортные данные жителей Херсонщины под видом раздачи рублей. Они готовы платить даже тем, кто отдаст детей учиться в школы по российским программам", - отметили в обладминистрации.

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