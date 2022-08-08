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Новости Война
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Рашисты на блокпостах восстанавливают со смартфонов херсонцев удаленные файлы, - ОВА

орки,окупанти,арміярф,окупант,рашисти,рашист,орк

Российские захватчики могут задержать человека даже за фото с украинским флагом.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты начали использовать на блокпостах технику для восстановления удаленных файлов со смартфонов. Могут задержать человека даже за обычное фото с флагом или украинскую музыку", - говорится в сообщении.

Также, добавили в ОВА, рашисты продолжают подготовку к псевдореферендуму.

"Пропагандистские СМИ и местные коллаборанты называют датой его проведения 11 сентября. Оккупанты пытаются "купить" паспортные данные жителей Херсонщины под видом раздачи рублей. Они готовы платить даже тем, кто отдаст детей учиться в школы по российским программам", - отметили в обладминистрации.

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Автор: 

оккупация (10187) Херсон (2873) Херсонская область (4859)


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Топ комментарии
+11
А якщо на ньому висять москалi?
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08.08.2022 17:43
+7
Не так вже це і просто відновити файли на смартфоні, можливо але не просто,
тим паче в польових умовах. Тут більше є момент залякування і кацапської
пропаганди
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08.08.2022 17:28
+6
Схема має бути така:
- видалити з телефону всі підозрілі файли
- почистити 'кеш' в телеграмі

Можна навіть скинути налаштцвання телефону до стандартних

Після цього всю вільну пам'ять, що буде на телефоні, зацняти якимись неважливими даними. Наприклад, зняти одне чи декілька великих відео, які не будуть мати великої цінності

Записувати треба багато, щоб зайняло по максимуму всю вільну пам' ять

Потім ці файли можна видалити.
Також можна скопіювати на телефон фото і відео, які будуть нецікавими для орків. Це зніме з вас підозру, що телефон чистили

Якщо цим користуватися, то орки не зможуть відновити що було раніше. Максимум що вони зможуть - відновити ці великі відео
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08.08.2022 17:44
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Правила форума Совет форумчан
Реальність похожа на сюр
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08.08.2022 18:26 Ответить
Нажаль, але повністю все стерти без змоги відновлення, задача складна і довга.
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08.08.2022 17:22 Ответить
Не правда. Відновити можна тільки останні видалені файли. Тому потрібно після видалення файлів з телеіону - заповнити його якимись іншими даними,мені важливими. Можна наприклад ввімкнути запис відео, який просто зніматиме 8 годин якесь дерево
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08.08.2022 17:38 Ответить
А якщо на ньому висять москалi?
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08.08.2022 17:43 Ответить
Схема має бути така:
- видалити з телефону всі підозрілі файли
- почистити 'кеш' в телеграмі

Можна навіть скинути налаштцвання телефону до стандартних

Після цього всю вільну пам'ять, що буде на телефоні, зацняти якимись неважливими даними. Наприклад, зняти одне чи декілька великих відео, які не будуть мати великої цінності

Записувати треба багато, щоб зайняло по максимуму всю вільну пам' ять

Потім ці файли можна видалити.
Також можна скопіювати на телефон фото і відео, які будуть нецікавими для орків. Це зніме з вас підозру, що телефон чистили

Якщо цим користуватися, то орки не зможуть відновити що було раніше. Максимум що вони зможуть - відновити ці великі відео
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08.08.2022 17:44 Ответить
Грамотно почистити телефон одиниці зможуть, єдиний варіант сховати або знищувати телефон. Якщо рашисти мають ПЗ для відновлення даних, то залучили точно не дебілів.
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08.08.2022 17:59 Ответить
Таке ПЗ можна завантажити з інтернету, при чому безкоштовно)
Я сам таке використовував коли близький родич приїхавши з відпустки (з Єгипту) помилково видалили все фотографії - програма відновила повністю все) навіть те що були видалено дуже давно
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08.08.2022 19:48 Ответить
з 1гб флешки можна відновити до 20 гб даний за період. Відео ні, а текстові документи та картинки, можуть бути частково в задовільному стані. Форматувати треба повністт, а це так просто в телефоні не зробиш.
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08.08.2022 18:09 Ответить
Ні, з 1 гігабайту флешки можна відновити максимум 1 гігабайт даних, причому останніх даних.

Форматування може не допомогти (звичайне форматування не очищає дані до кінця). Після хард резету АБО форматування - потрібно саме заповнити зверху якимись даними, і потім видалити їх (можна наприклад своїми фотографіями, чи неважливими відео)
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08.08.2022 18:34 Ответить
Саме краще скопіювати контакти у обліковий запис, необхідну інформацію відправити на пошту, друзям, вийти з облікового запису і зіпсувати телефон. Ніякий телефон не вартує життя чи здоров'я , тим більше не факт, що все одно можуть забрати і не повернути.
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08.08.2022 18:56 Ответить
На многих телефонах из более менее новых включено шифрование памяти

После сброса все данные будут нечитаемы вообще
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08.08.2022 19:22 Ответить
не обязательно данніми, есть проги типа шредера, тупо пишут 1-0 поячейково и фиг ти шо восстановишь
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08.08.2022 20:30 Ответить
ну то ви загнули, 20Гб з 1Гб)) але якщо не почистити історію в телеграмі то можна й 100гб відновити тупо листаючи
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08.08.2022 18:36 Ответить
Так, якщо фотографії зберігалися в інтернеті (********, google photo, icloud) то можна зааантажити їх на телефон знову

Допоможе очистка історії повідомлень, плюс вилогінитися з тих сервісів

(най оптимальніше було б завести інший запасний ааккаунт в google чи iCloud і залогінитися саме ним)
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08.08.2022 18:56 Ответить
Все нужное скопировать на флешку

А флешку запаковать и съесть(!)

На телефоне хардрезет сделать
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08.08.2022 17:24 Ответить
Спасибо, товарисч, теперь еще и по Большому (театру) заставят на посту ходить.
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08.08.2022 17:32 Ответить
Тоді придовбуються, чому телефон стерильний… т
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08.08.2022 17:39 Ответить
Хард резет сам не допоможе. Після того, як ще зробити, потрібно хоча б один раз заповнити пам'ять якимись мало-важливими файлами (і після цього видалити ті файли)
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08.08.2022 17:47 Ответить
Щоб не причепилися, чому телефон "чистий" - потрібно після hard reset знову записати туди свої старі фото і відео, що не будуть містити "важливих" даних
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08.08.2022 17:48 Ответить
Не так вже це і просто відновити файли на смартфоні, можливо але не просто,
тим паче в польових умовах. Тут більше є момент залякування і кацапської
пропаганди
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08.08.2022 17:28 Ответить
Скоріш за все є спец. програмне забеспечення або недорогий пристрій. Але це вже точно не справа для салабона з автоматом, він сам таким займатись не буде
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08.08.2022 18:38 Ответить
Салабони з автомати були до середини квітня. Потім наїхало всьго гавна, що тільки в них є…
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08.08.2022 21:11 Ответить
Когда ехал через блок посты, то телефоны проверяли на глаз, а самой современной техникой у них была мосинка, через плечо, у какого то клоуна, который цены себе сложить не мог, также воно велике цб.
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08.08.2022 17:36 Ответить
Як варіант забити пам'ять великими файлами іграшками, музикою тощо, також в інтернеті є статті як очистити пам'ять від зашилків видаленою інформації, частіше за все після повного видалення залишаються лише шматки файлів, ну і головне чистити корзину.
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08.08.2022 17:36 Ответить
Кнопочний телефон-зара там самий тренд..
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08.08.2022 17:46 Ответить
Видаляєте важливу інформацію.
Заповнюєте увесь вільний прострір якоюсь туфтою.
Видаляєте туфту.

Тоді у разі відновлення - відновиться туфта
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08.08.2022 17:46 Ответить
Лучше бы написали какое именно программное обеспечение они используют. Тогда можно было бы понять как противодействовать
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08.08.2022 17:51 Ответить
Я використовував Disk Digger для відновлення.
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08.08.2022 18:00 Ответить
Самое простое ПО даже может

Кеш изображений например покажет все удаленные фото

Если его не почистить
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08.08.2022 17:56 Ответить
Я б просто забив телефон гігабайтами жорсткого гей-порно і хай дивляться на здоров'я.
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08.08.2022 18:33 Ответить
Ну если вы только забили свободное место файлами и на этом всё, то я бы на вашем месте не расслаблялся - там много чего не стертого осталось
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08.08.2022 20:42 Ответить
Хуавей, айфон - каким образом? Данных загрузчика нет (и кастомных прошивок как следствие), рут не получишь, как диск компами они не распознаются, только ограниченный доступ к текущим несистемным файлам.
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08.08.2022 18:54 Ответить
Во-во, для начала надо драйверьі и получить рут права, а с етип проблема не только с хуавеєм
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08.08.2022 20:41 Ответить
На айфоні мабуть ніяк, але його просто заберуть.
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09.08.2022 00:20 Ответить
Нахіба? Без разблокировки это просто кирпич. Управляемый и отслеживаемый отдаленно.
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09.08.2022 01:49 Ответить
в чем проблема, не пойму. Сброс до заводских установок и сделать пару тупых фото-видео.
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08.08.2022 23:01 Ответить
Сброс до заводских: 1 - просто удаляет все файлы из data. А удаленные файлы могут быть восстановлены. 2 - это вызывает дополнительное подозрение 3 - вы остаетесь вообще без связи и еще много чего - смс не ходят и как восстановить весь софт для которого нужно смс подтверждение? 4 - Смарт привязан к гугл-акку, а восстанавливать из бєкапов умеете не только вы
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08.08.2022 23:53 Ответить
Треба собі наробити фото із прапором та нашою символікою, щоб тикати ними у пики окупантів, якщо до нас дійдуть.
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09.08.2022 01:55 Ответить
Піду ще татуху з тризубом зроблю.
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09.08.2022 01:57 Ответить
Оригинальный способ суицида. Чем дальше тем они зверообразнее. Да и ждать пока "дойдут" довольно идиотское занятие, уж простите. Это как под сосулькой метровой сидеть и ждать пока упадет.
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09.08.2022 02:21 Ответить
 
 