Рашисти на блокпостах відновлюють зі смартфонів херсонців видалені файли, - ОВА
Російські загарбники можуть затримати людину навіть за фото з українським прапором.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти почали використовувати на блокпостах техніку для відновлення видалених файлів зі смартфонів. Можуть затримати людину навіть за звичайне фото з прапором або українську музику", - йдеться в повідомленні.
Також, додали в ОВА, рашисти продовжують підготовку до псевдореферендуму.
"Пропагандистські ЗМІ та місцеві колаборанти називають датою його проведення 11 вересня. Окупанти намагаються "купити" паспортні дані жителів Херсонщини під виглядом роздачі рублів. Вони готові платити навіть тим, хто віддасть дітей навчатися в школи за російськими програмами", - зазначили в обладміністрації.
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Забули пароль або логін? Відновити пароль
- видалити з телефону всі підозрілі файли
- почистити 'кеш' в телеграмі
Можна навіть скинути налаштцвання телефону до стандартних
Після цього всю вільну пам'ять, що буде на телефоні, зацняти якимись неважливими даними. Наприклад, зняти одне чи декілька великих відео, які не будуть мати великої цінності
Записувати треба багато, щоб зайняло по максимуму всю вільну пам' ять
Потім ці файли можна видалити.
Також можна скопіювати на телефон фото і відео, які будуть нецікавими для орків. Це зніме з вас підозру, що телефон чистили
Якщо цим користуватися, то орки не зможуть відновити що було раніше. Максимум що вони зможуть - відновити ці великі відео
Я сам таке використовував коли близький родич приїхавши з відпустки (з Єгипту) помилково видалили все фотографії - програма відновила повністю все) навіть те що були видалено дуже давно
Форматування може не допомогти (звичайне форматування не очищає дані до кінця). Після хард резету АБО форматування - потрібно саме заповнити зверху якимись даними, і потім видалити їх (можна наприклад своїми фотографіями, чи неважливими відео)
После сброса все данные будут нечитаемы вообще
Допоможе очистка історії повідомлень, плюс вилогінитися з тих сервісів
(най оптимальніше було б завести інший запасний ааккаунт в google чи iCloud і залогінитися саме ним)
А флешку запаковать и съесть(!)
На телефоне хардрезет сделать
тим паче в польових умовах. Тут більше є момент залякування і кацапської
пропаганди
Заповнюєте увесь вільний прострір якоюсь туфтою.
Видаляєте туфту.
Тоді у разі відновлення - відновиться туфта
Кеш изображений например покажет все удаленные фото
Если его не почистить