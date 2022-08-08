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Рашисти на блокпостах відновлюють зі смартфонів херсонців видалені файли, - ОВА

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Російські загарбники можуть затримати людину навіть за фото з українським прапором.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти почали використовувати на блокпостах техніку для відновлення видалених файлів зі смартфонів. Можуть затримати людину навіть за звичайне фото з прапором або українську музику", - йдеться в повідомленні.

Також, додали в ОВА, рашисти продовжують підготовку до псевдореферендуму.

"Пропагандистські ЗМІ та місцеві колаборанти називають датою його проведення 11 вересня. Окупанти намагаються "купити" паспортні дані жителів Херсонщини під виглядом роздачі рублів. Вони готові платити навіть тим, хто віддасть дітей навчатися в школи за російськими програмами", - зазначили в обладміністрації.

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Автор: 

окупація (6739) Херсон (3418) Херсонська область (5850)


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Топ коментарі
+11
А якщо на ньому висять москалi?
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08.08.2022 17:43
+7
Не так вже це і просто відновити файли на смартфоні, можливо але не просто,
тим паче в польових умовах. Тут більше є момент залякування і кацапської
пропаганди
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08.08.2022 17:28
+6
Схема має бути така:
- видалити з телефону всі підозрілі файли
- почистити 'кеш' в телеграмі

Можна навіть скинути налаштцвання телефону до стандартних

Після цього всю вільну пам'ять, що буде на телефоні, зацняти якимись неважливими даними. Наприклад, зняти одне чи декілька великих відео, які не будуть мати великої цінності

Записувати треба багато, щоб зайняло по максимуму всю вільну пам' ять

Потім ці файли можна видалити.
Також можна скопіювати на телефон фото і відео, які будуть нецікавими для орків. Це зніме з вас підозру, що телефон чистили

Якщо цим користуватися, то орки не зможуть відновити що було раніше. Максимум що вони зможуть - відновити ці великі відео
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08.08.2022 17:44
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08.08.2022 18:26 Відповісти
Нажаль, але повністю все стерти без змоги відновлення, задача складна і довга.
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08.08.2022 17:22 Відповісти
Не правда. Відновити можна тільки останні видалені файли. Тому потрібно після видалення файлів з телеіону - заповнити його якимись іншими даними,мені важливими. Можна наприклад ввімкнути запис відео, який просто зніматиме 8 годин якесь дерево
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08.08.2022 17:38 Відповісти
А якщо на ньому висять москалi?
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08.08.2022 17:43 Відповісти
Схема має бути така:
- видалити з телефону всі підозрілі файли
- почистити 'кеш' в телеграмі

Можна навіть скинути налаштцвання телефону до стандартних

Після цього всю вільну пам'ять, що буде на телефоні, зацняти якимись неважливими даними. Наприклад, зняти одне чи декілька великих відео, які не будуть мати великої цінності

Записувати треба багато, щоб зайняло по максимуму всю вільну пам' ять

Потім ці файли можна видалити.
Також можна скопіювати на телефон фото і відео, які будуть нецікавими для орків. Це зніме з вас підозру, що телефон чистили

Якщо цим користуватися, то орки не зможуть відновити що було раніше. Максимум що вони зможуть - відновити ці великі відео
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08.08.2022 17:44 Відповісти
Грамотно почистити телефон одиниці зможуть, єдиний варіант сховати або знищувати телефон. Якщо рашисти мають ПЗ для відновлення даних, то залучили точно не дебілів.
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08.08.2022 17:59 Відповісти
Таке ПЗ можна завантажити з інтернету, при чому безкоштовно)
Я сам таке використовував коли близький родич приїхавши з відпустки (з Єгипту) помилково видалили все фотографії - програма відновила повністю все) навіть те що були видалено дуже давно
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08.08.2022 19:48 Відповісти
з 1гб флешки можна відновити до 20 гб даний за період. Відео ні, а текстові документи та картинки, можуть бути частково в задовільному стані. Форматувати треба повністт, а це так просто в телефоні не зробиш.
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08.08.2022 18:09 Відповісти
Ні, з 1 гігабайту флешки можна відновити максимум 1 гігабайт даних, причому останніх даних.

Форматування може не допомогти (звичайне форматування не очищає дані до кінця). Після хард резету АБО форматування - потрібно саме заповнити зверху якимись даними, і потім видалити їх (можна наприклад своїми фотографіями, чи неважливими відео)
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08.08.2022 18:34 Відповісти
Саме краще скопіювати контакти у обліковий запис, необхідну інформацію відправити на пошту, друзям, вийти з облікового запису і зіпсувати телефон. Ніякий телефон не вартує життя чи здоров'я , тим більше не факт, що все одно можуть забрати і не повернути.
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08.08.2022 18:56 Відповісти
На многих телефонах из более менее новых включено шифрование памяти

После сброса все данные будут нечитаемы вообще
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08.08.2022 19:22 Відповісти
не обязательно данніми, есть проги типа шредера, тупо пишут 1-0 поячейково и фиг ти шо восстановишь
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08.08.2022 20:30 Відповісти
ну то ви загнули, 20Гб з 1Гб)) але якщо не почистити історію в телеграмі то можна й 100гб відновити тупо листаючи
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08.08.2022 18:36 Відповісти
Так, якщо фотографії зберігалися в інтернеті (********, google photo, icloud) то можна зааантажити їх на телефон знову

Допоможе очистка історії повідомлень, плюс вилогінитися з тих сервісів

(най оптимальніше було б завести інший запасний ааккаунт в google чи iCloud і залогінитися саме ним)
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08.08.2022 18:56 Відповісти
Все нужное скопировать на флешку

А флешку запаковать и съесть(!)

На телефоне хардрезет сделать
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08.08.2022 17:24 Відповісти
Спасибо, товарисч, теперь еще и по Большому (театру) заставят на посту ходить.
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08.08.2022 17:32 Відповісти
Тоді придовбуються, чому телефон стерильний… т
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08.08.2022 17:39 Відповісти
Хард резет сам не допоможе. Після того, як ще зробити, потрібно хоча б один раз заповнити пам'ять якимись мало-важливими файлами (і після цього видалити ті файли)
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08.08.2022 17:47 Відповісти
Щоб не причепилися, чому телефон "чистий" - потрібно після hard reset знову записати туди свої старі фото і відео, що не будуть містити "важливих" даних
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08.08.2022 17:48 Відповісти
Не так вже це і просто відновити файли на смартфоні, можливо але не просто,
тим паче в польових умовах. Тут більше є момент залякування і кацапської
пропаганди
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08.08.2022 17:28 Відповісти
Скоріш за все є спец. програмне забеспечення або недорогий пристрій. Але це вже точно не справа для салабона з автоматом, він сам таким займатись не буде
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08.08.2022 18:38 Відповісти
Салабони з автомати були до середини квітня. Потім наїхало всьго гавна, що тільки в них є…
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08.08.2022 21:11 Відповісти
Когда ехал через блок посты, то телефоны проверяли на глаз, а самой современной техникой у них была мосинка, через плечо, у какого то клоуна, который цены себе сложить не мог, также воно велике цб.
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08.08.2022 17:36 Відповісти
Як варіант забити пам'ять великими файлами іграшками, музикою тощо, також в інтернеті є статті як очистити пам'ять від зашилків видаленою інформації, частіше за все після повного видалення залишаються лише шматки файлів, ну і головне чистити корзину.
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08.08.2022 17:36 Відповісти
Кнопочний телефон-зара там самий тренд..
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08.08.2022 17:46 Відповісти
Видаляєте важливу інформацію.
Заповнюєте увесь вільний прострір якоюсь туфтою.
Видаляєте туфту.

Тоді у разі відновлення - відновиться туфта
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08.08.2022 17:46 Відповісти
Лучше бы написали какое именно программное обеспечение они используют. Тогда можно было бы понять как противодействовать
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08.08.2022 17:51 Відповісти
Я використовував Disk Digger для відновлення.
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08.08.2022 18:00 Відповісти
Самое простое ПО даже может

Кеш изображений например покажет все удаленные фото

Если его не почистить
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08.08.2022 17:56 Відповісти
Я б просто забив телефон гігабайтами жорсткого гей-порно і хай дивляться на здоров'я.
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08.08.2022 18:33 Відповісти
Ну если вы только забили свободное место файлами и на этом всё, то я бы на вашем месте не расслаблялся - там много чего не стертого осталось
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08.08.2022 20:42 Відповісти
Хуавей, айфон - каким образом? Данных загрузчика нет (и кастомных прошивок как следствие), рут не получишь, как диск компами они не распознаются, только ограниченный доступ к текущим несистемным файлам.
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08.08.2022 18:54 Відповісти
Во-во, для начала надо драйверьі и получить рут права, а с етип проблема не только с хуавеєм
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08.08.2022 20:41 Відповісти
На айфоні мабуть ніяк, але його просто заберуть.
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09.08.2022 00:20 Відповісти
Нахіба? Без разблокировки это просто кирпич. Управляемый и отслеживаемый отдаленно.
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09.08.2022 01:49 Відповісти
в чем проблема, не пойму. Сброс до заводских установок и сделать пару тупых фото-видео.
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08.08.2022 23:01 Відповісти
Сброс до заводских: 1 - просто удаляет все файлы из data. А удаленные файлы могут быть восстановлены. 2 - это вызывает дополнительное подозрение 3 - вы остаетесь вообще без связи и еще много чего - смс не ходят и как восстановить весь софт для которого нужно смс подтверждение? 4 - Смарт привязан к гугл-акку, а восстанавливать из бєкапов умеете не только вы
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08.08.2022 23:53 Відповісти
Треба собі наробити фото із прапором та нашою символікою, щоб тикати ними у пики окупантів, якщо до нас дійдуть.
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09.08.2022 01:55 Відповісти
Піду ще татуху з тризубом зроблю.
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09.08.2022 01:57 Відповісти
Оригинальный способ суицида. Чем дальше тем они зверообразнее. Да и ждать пока "дойдут" довольно идиотское занятие, уж простите. Это как под сосулькой метровой сидеть и ждать пока упадет.
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09.08.2022 02:21 Відповісти
 
 