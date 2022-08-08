Рашисти на блокпостах відновлюють зі смартфонів херсонців видалені файли, - ОВА

Російські загарбники можуть затримати людину навіть за фото з українським прапором.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти почали використовувати на блокпостах техніку для відновлення видалених файлів зі смартфонів. Можуть затримати людину навіть за звичайне фото з прапором або українську музику", - йдеться в повідомленні.

Також, додали в ОВА, рашисти продовжують підготовку до псевдореферендуму.

"Пропагандистські ЗМІ та місцеві колаборанти називають датою його проведення 11 вересня. Окупанти намагаються "купити" паспортні дані жителів Херсонщини під виглядом роздачі рублів. Вони готові платити навіть тим, хто віддасть дітей навчатися в школи за російськими програмами", - зазначили в обладміністрації.

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