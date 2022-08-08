Попытка наступления оккупантов в направлениях Авдеевки и Песков захлебнулась, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18.00 08.08.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Продолжаются 166 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. На последнем враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гремяч и Сеньковка Черниговской области и Суходол, Мануховка, Новые Вырки и Павловка Сумской области. Провел воздушную разведку пограничных районов беспилотными летательными аппаратами.

На Харьковском направлении подразделения врага применением танков, ствольной и реактивной артиллерии пытаются сдержать Силы обороны от продвижения вглубь временно захваченной противником территории. Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Уды, Светличное, Золочев, Слатино, Новое, Борщевая, Русские Тишки, Циркуны, Победа, Слобожанское, Червоное, Гусаровка и Асеевка. Оккупанты нанесли авиаудары возле Гусаровки, Верхнего Салтова и Байрака, а также задействовали БПЛА для разведки неподалеку от Цуповки и Русских Тишков.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из артиллерии вблизи Большой Камышевахи, Дмитровки, Вернополья, Родного, Дибривного, Грушувахи, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Никольского. Нанес авиационный удар возле Залимана. Оккупанты безуспешно попытались улучшить тактическое положение недалеко от Богородичного.

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На Донецком направлении враг, применением имеющихся средств огневого поражения по линии столкновения, пытается нанести максимальные потери нашим подразделениям и не допустить их переброса на другие направления.

На Краматорском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Северска, Григорьевки, Верхнекаменского и Стародубовки. Нанес авиаудары возле Григоровки и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы наших войск вблизи Бахмута, Зайцева, Яковлевки, Краснополевки, Покровского и Вершины. Нанес авиационные удары в районах Бахмута, Соледара и Кодемы. Вражеские штурмы в направлениях населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Вершина и Кодема наши воины отразили.

На Авдеевском направлении артиллерийские и танковые обстрелы зафиксированы у Авдеевки, Опытного, Новобахмутовки, Карловки, Керамика и Курахово. Вражеская авиация действовала недалеко от Нью-Йорка, Красногоровки и Марьинки. Попытка наступления оккупантов в направлениях Авдеевки и Песков под огнем украинских воинов захлебнулась. Враг отошел.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов объектов гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар Шевченко, Гуляйпольское, Темировка, Времевка, Гуляйполе, Малиновка и Новополь. Нанес авиационные удары вблизи Пречистовки, Владимировки и Полтавки. Враг пытался прорвать оборону наших войск в направлениях населенных пунктов Марьинка и Шевченко, успеха не имел, отошел. Вел воздушную разведку районов Запорожья и Павлоград.

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На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерий различных типов в районах населенных пунктах Николаев, Таврическое, Лиманы, Александровка, Котлярово, Новониколаевка, Новогреднево, Киселевка, Кобзарцы, Квитневое, Зеленый Гай, Андреевка, Ивановка, Новоукраинка. Нанес авиационные удары неподалеку от Лозового, Ольгиного, Андреевки и Таврического. Значительное внимание уделяется воздушной разведке беспилотными летательными аппаратами.

В акватории Черного моря корабельная группировка противника сосредотачивает основные усилия на поддержании действий сухопутной группировки войск и поражении объектов в глубине территории Украины. В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

Сегодня около 10 часов зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены 4 крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", выпущенных противником из акватории Черного моря. Одна ракета уничтожена в Одесской области воинами воздушного командования "Південь", еще три - сбили зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Центр".

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.