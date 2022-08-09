Оккупанты обстреляли из РСЗО Никополь, - Евтушенко

Россияне обстреляли Никополь из реактивной системы залпового огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

"Никополь - дважды по полной кассете РСЗО. Предварительно без жертв", - написал он.

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