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Окупанти обстріляли з РСЗВ Нікополь, - Євтушенко

рсзв

Росіяни обстріляли Нікополь з реактивної системи залпового вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Нікополь - двічі по повній касеті РСЗВ. Попередньо без жертв", - написав він.

Також дивіться: Окупанти ракетними ударами знищили агрокомпанію у Нікопольському районі. ФОТО

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обстріл (29021) Нікополь (1229) РСЗВ (213)


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