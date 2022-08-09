Окупанти обстріляли з РСЗВ Нікополь, - Євтушенко

Росіяни обстріляли Нікополь з реактивної системи залпового вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Нікополь - двічі по повній касеті РСЗВ. Попередньо без жертв", - написав він.

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