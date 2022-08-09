В Латвию на лечение прибыла первая группа раненых из Украины. ФОТО

Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) впервые с начала полномасштабной российской агрессии приняла на лечение 21 тяжелораненого украинца из зоны боевых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа по пресс-конференции, которая состоялась в RAKUS возле эвакуационного автобуса.

Украинские пациенты провели по дороге 18 часов. Их сразу направили в Клинику экстренной медицины и прием пациентов RAKUS. Там раненых встретила специально созданная многопрофильная медицинская бригада. Был проведен комплексный медицинский осмотр – диагностические и лабораторные исследования.

По словам заведующего Клиники экстренной медицины Алексея Вишнякова, характер повреждений крайне сложен, требующий хирургической реконструкции нервов и мягких тканей. Соответственно потребуется большая работа реабилитологов для восстановления утраченных функций конечностей, некоторые пациенты нуждаются в внешних протезах. Двух из привезенных немедленно перевели в другие учреждения - в Больницу травматологии и ортопедии и в Национальный реабилитационный центр "Вайвари".

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Украинцев будут лечить в стационарах RAKUS – Клинике травматологии и ортопедии, Клинике общей и неотложной хирургии, Клинике неврологии и нейрохирургии, где ведущие латвийские микрохирурги проводят сложные операции. А также – в реабилитационной клинике, клинике хирургических инфекций и отделении геронтологии.

Председатель правления "Вайвари" Анда Нулле отметила, что их центр реабилитации будет готов помочь всем, кто в этом нуждается. В том числе здесь будут подбирать протезы и учить ходить на них.

Руководитель Клиники травматологии и ортопедии RAKUS Андрис Викманис уточнил, что большинство из доставленных пациентов - молодые люди с травмами, полученными в результате обстрелов или взрывов. По его словам, это первый случай госпитализации в RAKUS пострадавших в зоне боевых действий.

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс подчеркнул, что в целом страна готова принять несколько сотен пострадавших от полномасштабной российской агрессии в Украине.

Посол Украины в Латвии Александр Мищенко напомнил, что у нашей страны уже есть опыт сотрудничества с реабилитационным центром "Вайвари", который с 2014 года регулярно оказывал помощь и проводил реабилитацию украинских защитников. Также он в очередной раз поблагодарил Латвию, которая сегодня выступает одним из моторов оказания всесторонней помощи Украине для отражения российской агрессии.

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