Международным отношениям нужен принцип превентивности, - Зеленский о российской агрессии против Грузии и Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, вспоминая о войне 2008 года в Грузии и войнах 2014-го и 2022 годов в Украине, инициированных Россией, заявил, что международным отношениям нужен принцип превентивности в предотвращении агрессий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский Президент заявил в видеообращении.
Как отметил глава государства, война России в Грузии в 2008 году еще не стала историей, поскольку по его мнению, по-прежнему остается угроза дальнейшей российской агрессии.
"Только сейчас мир начал осознавать необходимость реальных действенных инструментов для недопущения таких агрессий и для привлечения к ответственности любых агрессоров. 2008-й, 2014-й, 2022-й… У войн, которые начались в эти годы, разный масштаб и характер, но один смысл произошедшего. Региональные и глобальные механизмы безопасности не сработали. Именно поэтому в международных отношениях так необходим принцип превентивности, на котором мы настаивали задолго до 24 февраля", – заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что реакция мирового сообщества на подготовку тем или иным государством неспровоцированной и незаконной вооруженной агрессии должна быть такой же, как и на саму агрессию.
"Нужно не ждать ударов и жертв, а действовать на недопущение войны", - сказал он.
По словам Зеленского, после завершения российской войны в Украине "не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта".
"Это важный вывод. Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно понести наказание за преступления агрессии. Это важно не только для справедливости. Только очевидный проигрыш агрессора, потеря им всего захваченного и его международная правовая ответственность за агрессию является предохранителем против любой войны", - резюмировал он, добавив, что над этим работают украинские дипломаты, Офис президента, правительство и все, кто вовлечен в организацию глобального политического, экономического и юридического ответа на российскую агрессию.
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шарше ля фам ?
журналисты молчат про Саакашвили, про Азов. В Украине наверно журналистов почти не осталось
Кожен Блазень вважає себе "лідяром світу" .
Так буває коли кожен на виборах вірить у "всі ми президенти".....
О, так!
"Західні ЗМІ нагоняють істерію"! Це був стартовий "принцип привінтивності" від Ze.
"Заяви лідерів західних країн руйнують економіку країни"! Так "превентивно" продовжувала репетувати зелена пліснява.
"Немає ніяких підтверджень готовності росії до нападу"! Наче луна повторювали "шістки" зеленої плісняви.
"Не панікуємо та готуємось до травневих шашликів"! На останок "привентивно" заявило найвеличніше недолуге, при цьому, на той час, вже вивезло свою родину за межі України.
Які ж ці курви мерзотні та огидні у своїй брехні та діях!
Учасники, нам реально треба йти вже на їх сторінки, (не знаю, правда, де ці лідори сидять) і говорити і писати там.
Але і прорашенських біля себе не звільняємо...... Не говорю вже при тих зелених що ********** ссяти в очі украінцям... Безугла, Тищенко, Єрмак, Венедіктова..... та інші 70% зелені....