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Новости Агрессия России против Украины Война
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Международным отношениям нужен принцип превентивности, - Зеленский о российской агрессии против Грузии и Украины

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский, вспоминая о войне 2008 года в Грузии и войнах 2014-го и 2022 годов в Украине, инициированных Россией, заявил, что международным отношениям нужен принцип превентивности в предотвращении агрессий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский Президент заявил в видеообращении.

Как отметил глава государства, война России в Грузии в 2008 году еще не стала историей, поскольку по его мнению, по-прежнему остается угроза дальнейшей российской агрессии.

"Только сейчас мир начал осознавать необходимость реальных действенных инструментов для недопущения таких агрессий и для привлечения к ответственности любых агрессоров. 2008-й, 2014-й, 2022-й… У войн, которые начались в эти годы, разный масштаб и характер, но один смысл произошедшего. Региональные и глобальные механизмы безопасности не сработали. Именно поэтому в международных отношениях так необходим принцип превентивности, на котором мы настаивали задолго до 24 февраля", – заявил Зеленский.

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Он подчеркнул, что реакция мирового сообщества на подготовку тем или иным государством неспровоцированной и незаконной вооруженной агрессии должна быть такой же, как и на саму агрессию.

"Нужно не ждать ударов и жертв, а действовать на недопущение войны", - сказал он.

По словам Зеленского, после завершения российской войны в Украине "не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта".

"Это важный вывод. Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно понести наказание за преступления агрессии. Это важно не только для справедливости. Только очевидный проигрыш агрессора, потеря им всего захваченного и его международная правовая ответственность за агрессию является предохранителем против любой войны", - резюмировал он, добавив, что над этим работают украинские дипломаты, Офис президента, правительство и все, кто вовлечен в организацию глобального политического, экономического и юридического ответа на российскую агрессию.

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Грузия (4504) Зеленский Владимир (20769)


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Топ комментарии
+20
- Грудень - союзники заявляють про невідворотність нападу оркiв. Найвеличніший лідер ********** їде відпочивати в Трускавець.
- Січень - союзники, попри опір "зелених", починають завозити зброю. Верещук повідомляє про відновлення сполучення з Кримом.
- Лютий - союзники повідомляють про точну дату нападу. Найвеличніший лідер ********** дає команду розмінувати Чонгар.
- Березень - Найвеличніший лідер ********** нахабно заявляє союзникам, що "кроФь детей Маріуполя на ваших руках".
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09.08.2022 00:04
+19
Т.е тебя не предупреждали заранее?

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09.08.2022 00:02
+15
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09.08.2022 00:07
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Щось цього козла перед сном на відосики пробило , що знову нюхнув ?
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09.08.2022 00:01 Ответить
Т.е тебя не предупреждали заранее?

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09.08.2022 00:02 Ответить
це вас назвали панікерами, а нам казали що ви взагалі мало не кремлівські пропагандони.
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09.08.2022 00:21 Ответить
Зеля в цьому спічі говорить не про попередження, а про "превентивні міри". Тобто як тільки Пентагон та ін. зрозуміли, що агресія невідворотна, то мали відразу врубити особливі пакети санкцій. Механізм дії таких пакетів санкцій для "протверезіння агресора" має бути розроблено і підготовано для таких випадків заздалегідь. А ще має бути розроблений механізм жорсткого і невідворотного покарання за розв'язання агресивної війни - це теж має діяти як превентивна міра. Про цю неготовність світу по недопущення агресій і говорить Зе.
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09.08.2022 01:49 Ответить
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09.08.2022 04:43 Ответить
Отец мира! Не інакше
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09.08.2022 10:04 Ответить
Коли тільки Зелю вибрали президентом, США та Велика Британія мали ввести санкції на Зелю, та його оточення. Бо робити це зараз не на часі.
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09.08.2022 10:24 Ответить
Оце б була превенівність !
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09.08.2022 12:09 Ответить
- Грудень - союзники заявляють про невідворотність нападу оркiв. Найвеличніший лідер ********** їде відпочивати в Трускавець.
- Січень - союзники, попри опір "зелених", починають завозити зброю. Верещук повідомляє про відновлення сполучення з Кримом.
- Лютий - союзники повідомляють про точну дату нападу. Найвеличніший лідер ********** дає команду розмінувати Чонгар.
- Березень - Найвеличніший лідер ********** нахабно заявляє союзникам, що "кроФь детей Маріуполя на ваших руках".
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09.08.2022 00:04 Ответить
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09.08.2022 00:07 Ответить
Ні одного схвального комента на вічірні висєри немає в підтримку оманського. Як же воно всіх задовбало!
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09.08.2022 06:19 Ответить
На його руках … на тих хто його обрав , тобто більшість - вбивці ?
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09.08.2022 00:09 Ответить
на його руках, ті, хто його обирав, були банально обмануті. Вибачайте, але чим більше влади тим більше відповідальності. Навпаки тільки в країнах з людоїдськими режимами.
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09.08.2022 00:22 Ответить
Как говорил товарищ Ленин - они сами продадут нам веревку на которой мы их повесим. Только он это говорил о капиталистах.
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09.08.2022 00:43 Ответить
чЛєнін Лайно. Й повторювати те що нібито він казав теж лайно.
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09.08.2022 00:47 Ответить
Он имел ввиду, что окружающими надо уметь пользоваться. Вот сам Ленин также использовал рабочих и крестьян, науськав тех на аристократию. В Украине Россия продолжает эту стратегию. которую использовал Ленин. Они науськали наших дебилов с помощью своих агентов, журналистов и прочих и в итоге мы имеем Зеленского.
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09.08.2022 01:52 Ответить
Грузия как демократическая страна потеряна на 20 лет
РЕКОМЕНДУЮ
Грузія - Ганьба: від жертви до союзниці | Дроздов позиція

https://youtu.be/34EivhLddHU
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09.08.2022 00:07 Ответить
А почему все молчат про спецоперацию хремля по аресту Саакашвили и какую роль сыграла в этом агент хремля ( слуга народа) Лиза Ясько .
шарше ля фам ?

журналисты молчат про Саакашвили, про Азов. В Украине наверно журналистов почти не осталось
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09.08.2022 00:13 Ответить
Кожна "Скумбрія" за 8 вважає себе "лєді".
Кожен Блазень вважає себе "лідяром світу" .
Так буває коли кожен на виборах вірить у "всі ми президенти".....
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09.08.2022 00:46 Ответить

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09.08.2022 01:23 Ответить

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09.08.2022 01:25 Ответить
"потрібен принцип превентивності, на якому ми наполягали задовго до 24 лютого" Джерело:

О, так!
"Західні ЗМІ нагоняють істерію"! Це був стартовий "принцип привінтивності" від Ze.

"Заяви лідерів західних країн руйнують економіку країни"! Так "превентивно" продовжувала репетувати зелена пліснява.

"Немає ніяких підтверджень готовності росії до нападу"! Наче луна повторювали "шістки" зеленої плісняви.

"Не панікуємо та готуємось до травневих шашликів"! На останок "привентивно" заявило найвеличніше недолуге, при цьому, на той час, вже вивезло свою родину за межі України.

Які ж ці курви мерзотні та огидні у своїй брехні та діях!
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09.08.2022 10:59 Ответить
Стратєгіст! Величний лідор **********! Повчає ще там когось, ти бач.
Учасники, нам реально треба йти вже на їх сторінки, (не знаю, правда, де ці лідори сидять) і говорити і писати там.
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09.08.2022 11:25 Ответить
Ой бубочка, а шо сталося? Як же просто перестати стріляти? Де подівся "мир в очах путіна"? На шашлички вже не йдемо?
Але і прорашенських біля себе не звільняємо...... Не говорю вже при тих зелених що ********** ссяти в очі украінцям... Безугла, Тищенко, Єрмак, Венедіктова..... та інші 70% зелені....
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09.08.2022 12:44 Ответить
 
 