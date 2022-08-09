Международным отношениям нужен принцип превентивности, - Зеленский о российской агрессии против Грузии и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, вспоминая о войне 2008 года в Грузии и войнах 2014-го и 2022 годов в Украине, инициированных Россией, заявил, что международным отношениям нужен принцип превентивности в предотвращении агрессий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский Президент заявил в видеообращении.

Как отметил глава государства, война России в Грузии в 2008 году еще не стала историей, поскольку по его мнению, по-прежнему остается угроза дальнейшей российской агрессии.

"Только сейчас мир начал осознавать необходимость реальных действенных инструментов для недопущения таких агрессий и для привлечения к ответственности любых агрессоров. 2008-й, 2014-й, 2022-й… У войн, которые начались в эти годы, разный масштаб и характер, но один смысл произошедшего. Региональные и глобальные механизмы безопасности не сработали. Именно поэтому в международных отношениях так необходим принцип превентивности, на котором мы настаивали задолго до 24 февраля", – заявил Зеленский.

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Он подчеркнул, что реакция мирового сообщества на подготовку тем или иным государством неспровоцированной и незаконной вооруженной агрессии должна быть такой же, как и на саму агрессию.

"Нужно не ждать ударов и жертв, а действовать на недопущение войны", - сказал он.

По словам Зеленского, после завершения российской войны в Украине "не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта".

"Это важный вывод. Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно понести наказание за преступления агрессии. Это важно не только для справедливости. Только очевидный проигрыш агрессора, потеря им всего захваченного и его международная правовая ответственность за агрессию является предохранителем против любой войны", - резюмировал он, добавив, что над этим работают украинские дипломаты, Офис президента, правительство и все, кто вовлечен в организацию глобального политического, экономического и юридического ответа на российскую агрессию.

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