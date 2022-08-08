Міжнародним відносинам потрібен принцип превентивності, - Зеленський про російську агресію проти Грузії та України
Президент України Володимир Зеленський, згадуючи про війну 2008 року в Грузії та війни 2014-го та 2022 років в Україні, ініційовані Росією, заявив, що міжнародним відносинам потрібен принцип превентивності в запобіганні агресіям.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це український Президент заявив у відеозверненні.
Як зазначив глава держави, війна Росії в Грузії в 2008 році ще не стала історією, оскільки, на його думку, як і раніше, залишається загроза подальшої російської агресії.
"Лише зараз світ почав усвідомлювати необхідність реальних дієвих інструментів для недопущення таких агресій і для притягнення до відповідальності будь-яких агресорів. 2008-й, 2014-й, 2022-й… У війн, які розпочалися в ці роки, різний масштаб і характер, але один сенс того, що відбулося. Регіональні та глобальні механізми безпеки не спрацювали. Саме тому в міжнародних відносинах так потрібен принцип превентивності, на якому ми наполягали задовго до 24 лютого", - заявив Зеленський.
Він наголосив, що реакція світової спільноти на підготовку тією чи іншою державою неспровокованої та незаконної збройної агресії має бути такою самою, як і на саму агресію.
"Треба не чекати ударів і жертв, а діяти на недопущення війни", - сказав він.
За словами Зеленського, після завершення російської війни в Україні "не має залишитися ані тліючого, ані замороженого конфлікту".
"Це важливий висновок. Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна понести покарання за злочини агресії. Це важливо не лише для справедливості. Тільки очевидний програш агресора, втрата ним усього захопленого і його міжнародна правова відповідальність за агресію є запобіжником проти будь-якої війни", - резюмував він, додавши, що над цим працюють українські дипломати, Офіс президента, уряд і всі, хто залучений до організації глобальної політичної, економічної і юридичної відповіді на російську агресію.
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- Січень - союзники, попри опір "зелених", починають завозити зброю. Верещук повідомляє про відновлення сполучення з Кримом.
- Лютий - союзники повідомляють про точну дату нападу. Найвеличніший лідер ********** дає команду розмінувати Чонгар.
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Грузія - Ганьба: від жертви до союзниці | Дроздов позиція
https://youtu.be/34EivhLddHU
шарше ля фам ?
журналисты молчат про Саакашвили, про Азов. В Украине наверно журналистов почти не осталось
Кожен Блазень вважає себе "лідяром світу" .
Так буває коли кожен на виборах вірить у "всі ми президенти".....
О, так!
"Західні ЗМІ нагоняють істерію"! Це був стартовий "принцип привінтивності" від Ze.
"Заяви лідерів західних країн руйнують економіку країни"! Так "превентивно" продовжувала репетувати зелена пліснява.
"Немає ніяких підтверджень готовності росії до нападу"! Наче луна повторювали "шістки" зеленої плісняви.
"Не панікуємо та готуємось до травневих шашликів"! На останок "привентивно" заявило найвеличніше недолуге, при цьому, на той час, вже вивезло свою родину за межі України.
Які ж ці курви мерзотні та огидні у своїй брехні та діях!
Учасники, нам реально треба йти вже на їх сторінки, (не знаю, правда, де ці лідори сидять) і говорити і писати там.
Але і прорашенських біля себе не звільняємо...... Не говорю вже при тих зелених що ********** ссяти в очі украінцям... Безугла, Тищенко, Єрмак, Венедіктова..... та інші 70% зелені....