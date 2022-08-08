Міжнародним відносинам потрібен принцип превентивності, - Зеленський про російську агресію проти Грузії та України

Президент України Володимир Зеленський, згадуючи про війну 2008 року в Грузії та війни 2014-го та 2022 років в Україні, ініційовані Росією, заявив, що міжнародним відносинам потрібен принцип превентивності в запобіганні агресіям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це український Президент заявив у відеозверненні.

Як зазначив глава держави, війна Росії в Грузії в 2008 році ще не стала історією, оскільки, на його думку, як і раніше, залишається загроза подальшої російської агресії.

"Лише зараз світ почав усвідомлювати необхідність реальних дієвих інструментів для недопущення таких агресій і для притягнення до відповідальності будь-яких агресорів. 2008-й, 2014-й, 2022-й… У війн, які розпочалися в ці роки, різний масштаб і характер, але один сенс того, що відбулося. Регіональні та глобальні механізми безпеки не спрацювали. Саме тому в міжнародних відносинах так потрібен принцип превентивності, на якому ми наполягали задовго до 24 лютого", - заявив Зеленський.

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Він наголосив, що реакція світової спільноти на підготовку тією чи іншою державою неспровокованої та незаконної збройної агресії має бути такою самою, як і на саму агресію.

"Треба не чекати ударів і жертв, а діяти на недопущення війни", - сказав він.

За словами Зеленського, після завершення російської війни в Україні "не має залишитися ані тліючого, ані замороженого конфлікту".

"Це важливий висновок. Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна понести покарання за злочини агресії. Це важливо не лише для справедливості. Тільки очевидний програш агресора, втрата ним усього захопленого і його міжнародна правова відповідальність за агресію є запобіжником проти будь-якої війни", - резюмував він, додавши, що над цим працюють українські дипломати, Офіс президента, уряд і всі, хто залучений до організації глобальної політичної, економічної і юридичної відповіді на російську агресію.

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