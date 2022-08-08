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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Міжнародним відносинам потрібен принцип превентивності, - Зеленський про російську агресію проти Грузії та України

зеленський

Президент України Володимир Зеленський, згадуючи про війну 2008 року в Грузії та війни 2014-го та 2022 років в Україні, ініційовані Росією, заявив, що міжнародним відносинам потрібен принцип превентивності в запобіганні агресіям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це український Президент заявив у відеозверненні.

Як зазначив глава держави, війна Росії в Грузії в 2008 році ще не стала історією, оскільки, на його думку, як і раніше, залишається загроза подальшої російської агресії.

"Лише зараз світ почав усвідомлювати необхідність реальних дієвих інструментів для недопущення таких агресій і для притягнення до відповідальності будь-яких агресорів. 2008-й, 2014-й, 2022-й… У війн, які розпочалися в ці роки, різний масштаб і характер, але один сенс того, що відбулося. Регіональні та глобальні механізми безпеки не спрацювали. Саме тому в міжнародних відносинах так потрібен принцип превентивності, на якому ми наполягали задовго до 24 лютого", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ має деокупувати території Грузії та України, а російські воєнні злочинці - понести найсуворішу відповідальність, - МЗС України

Він наголосив, що реакція світової спільноти на підготовку тією чи іншою державою неспровокованої та незаконної збройної агресії має бути такою самою, як і на саму агресію.

"Треба не чекати ударів і жертв, а діяти на недопущення війни", - сказав він.

За словами Зеленського, після завершення російської війни в Україні "не має залишитися ані тліючого, ані замороженого конфлікту".

"Це важливий висновок. Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна понести покарання за злочини агресії. Це важливо не лише для справедливості. Тільки очевидний програш агресора, втрата ним усього захопленого і його міжнародна правова відповідальність за агресію є запобіжником проти будь-якої війни", - резюмував він, додавши, що над цим працюють українські дипломати, Офіс президента, уряд і всі, хто залучений до організації глобальної політичної, економічної і юридичної відповіді на російську агресію.

Також читайте: РФ має скасувати визнання Абхазії й Південної Осетії, - Блінкен в роковини російської агресії у Грузію

Автор: 

Грузія (1852) Зеленський Володимир (24222)


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Топ коментарі
+20
- Грудень - союзники заявляють про невідворотність нападу оркiв. Найвеличніший лідер ********** їде відпочивати в Трускавець.
- Січень - союзники, попри опір "зелених", починають завозити зброю. Верещук повідомляє про відновлення сполучення з Кримом.
- Лютий - союзники повідомляють про точну дату нападу. Найвеличніший лідер ********** дає команду розмінувати Чонгар.
- Березень - Найвеличніший лідер ********** нахабно заявляє союзникам, що "кроФь детей Маріуполя на ваших руках".
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09.08.2022 00:04
+19
Т.е тебя не предупреждали заранее?

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09.08.2022 00:02
+15
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09.08.2022 00:07
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Щось цього козла перед сном на відосики пробило , що знову нюхнув ?
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09.08.2022 00:01 Відповісти
Т.е тебя не предупреждали заранее?

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09.08.2022 00:02 Відповісти
це вас назвали панікерами, а нам казали що ви взагалі мало не кремлівські пропагандони.
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09.08.2022 00:21 Відповісти
Зеля в цьому спічі говорить не про попередження, а про "превентивні міри". Тобто як тільки Пентагон та ін. зрозуміли, що агресія невідворотна, то мали відразу врубити особливі пакети санкцій. Механізм дії таких пакетів санкцій для "протверезіння агресора" має бути розроблено і підготовано для таких випадків заздалегідь. А ще має бути розроблений механізм жорсткого і невідворотного покарання за розв'язання агресивної війни - це теж має діяти як превентивна міра. Про цю неготовність світу по недопущення агресій і говорить Зе.
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09.08.2022 01:49 Відповісти
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09.08.2022 04:43 Відповісти
Отец мира! Не інакше
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09.08.2022 10:04 Відповісти
Коли тільки Зелю вибрали президентом, США та Велика Британія мали ввести санкції на Зелю, та його оточення. Бо робити це зараз не на часі.
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09.08.2022 10:24 Відповісти
Оце б була превенівність !
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09.08.2022 12:09 Відповісти
- Грудень - союзники заявляють про невідворотність нападу оркiв. Найвеличніший лідер ********** їде відпочивати в Трускавець.
- Січень - союзники, попри опір "зелених", починають завозити зброю. Верещук повідомляє про відновлення сполучення з Кримом.
- Лютий - союзники повідомляють про точну дату нападу. Найвеличніший лідер ********** дає команду розмінувати Чонгар.
- Березень - Найвеличніший лідер ********** нахабно заявляє союзникам, що "кроФь детей Маріуполя на ваших руках".
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09.08.2022 00:04 Відповісти
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09.08.2022 00:07 Відповісти
Ні одного схвального комента на вічірні висєри немає в підтримку оманського. Як же воно всіх задовбало!
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09.08.2022 06:19 Відповісти
На його руках … на тих хто його обрав , тобто більшість - вбивці ?
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09.08.2022 00:09 Відповісти
на його руках, ті, хто його обирав, були банально обмануті. Вибачайте, але чим більше влади тим більше відповідальності. Навпаки тільки в країнах з людоїдськими режимами.
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09.08.2022 00:22 Відповісти
Как говорил товарищ Ленин - они сами продадут нам веревку на которой мы их повесим. Только он это говорил о капиталистах.
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09.08.2022 00:43 Відповісти
чЛєнін Лайно. Й повторювати те що нібито він казав теж лайно.
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09.08.2022 00:47 Відповісти
Он имел ввиду, что окружающими надо уметь пользоваться. Вот сам Ленин также использовал рабочих и крестьян, науськав тех на аристократию. В Украине Россия продолжает эту стратегию. которую использовал Ленин. Они науськали наших дебилов с помощью своих агентов, журналистов и прочих и в итоге мы имеем Зеленского.
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09.08.2022 01:52 Відповісти
Грузия как демократическая страна потеряна на 20 лет
РЕКОМЕНДУЮ
Грузія - Ганьба: від жертви до союзниці | Дроздов позиція

https://youtu.be/34EivhLddHU
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09.08.2022 00:07 Відповісти
А почему все молчат про спецоперацию хремля по аресту Саакашвили и какую роль сыграла в этом агент хремля ( слуга народа) Лиза Ясько .
шарше ля фам ?

журналисты молчат про Саакашвили, про Азов. В Украине наверно журналистов почти не осталось
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09.08.2022 00:13 Відповісти
Кожна "Скумбрія" за 8 вважає себе "лєді".
Кожен Блазень вважає себе "лідяром світу" .
Так буває коли кожен на виборах вірить у "всі ми президенти".....
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09.08.2022 00:46 Відповісти

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09.08.2022 01:23 Відповісти

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09.08.2022 01:25 Відповісти
"потрібен принцип превентивності, на якому ми наполягали задовго до 24 лютого" Джерело:

О, так!
"Західні ЗМІ нагоняють істерію"! Це був стартовий "принцип привінтивності" від Ze.

"Заяви лідерів західних країн руйнують економіку країни"! Так "превентивно" продовжувала репетувати зелена пліснява.

"Немає ніяких підтверджень готовності росії до нападу"! Наче луна повторювали "шістки" зеленої плісняви.

"Не панікуємо та готуємось до травневих шашликів"! На останок "привентивно" заявило найвеличніше недолуге, при цьому, на той час, вже вивезло свою родину за межі України.

Які ж ці курви мерзотні та огидні у своїй брехні та діях!
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09.08.2022 10:59 Відповісти
Стратєгіст! Величний лідор **********! Повчає ще там когось, ти бач.
Учасники, нам реально треба йти вже на їх сторінки, (не знаю, правда, де ці лідори сидять) і говорити і писати там.
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09.08.2022 11:25 Відповісти
Ой бубочка, а шо сталося? Як же просто перестати стріляти? Де подівся "мир в очах путіна"? На шашлички вже не йдемо?
Але і прорашенських біля себе не звільняємо...... Не говорю вже при тих зелених що ********** ссяти в очі украінцям... Безугла, Тищенко, Єрмак, Венедіктова..... та інші 70% зелені....
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09.08.2022 12:44 Відповісти
 
 