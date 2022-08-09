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Россияне нашли новые способы распространять пропаганду, - АР

пропаганда

Россия нашла новые пути распространения своей дезинформации после того, как из-за ее вторжения в Украину Евросоюз заблокировал RT и Sputnik, два главных пропагандистских кремлевских канала.

Об этом говорится в публикации агентства АР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Спустя почти шесть месяцев войны количество сайтов, продвигающих тот же пропагандистский контент, резко возросло. Сообщается, что некоторые сайты провели ребрендинг для маскировки, а часть пропагандистских обязанностей РФ перевела на дипломатов. Часть контента была опубликована на новых веб-сайтах, которые до сих пор не имели явной связи с Россией.

Нью-йоркская фирма NewsGuard, изучающая и отслеживающая дезинформацию, обнаружила 250 веб-сайтов, активно распространяющих российскую дезинформацию о войне. За последние месяцы к ним добавились десятки новых сайтов.

Лживые сообщения на этих сайтах включают утверждение о том, что украинская армия подстроила несколько смертоносных атак против России, чтобы заручиться глобальной поддержкой, что президент Владимир Зеленский подделывает появление на публике или что украинские беженцы совершают преступления в Германии и Польше.

Некоторые сайты выдают себя за независимые аналитические центры или новостные агентства.

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Около половины из них распространяют сообщения на английском языке, а остальные – на французском, немецком или итальянском языках.

Многие были созданы задолго до войны и не были связаны с российским правительством, пока вдруг не начали повторять тезисы Кремля.

YouTube, TikTok и Meta, которым принадлежат Facebook и Instagram, обязались удалить RT и Sputnik со своих платформ в Европейском Союзе. Но исследователи установили, что в некоторых случаях все, что нужно было сделать России, чтобы обойти запрет, это публиковать свою пропаганду из других учетных записей.

Ситуационный центр по базе в Европе дезинформации обнаружил, что некоторый видеоконтент RT появляется в социальных сетях под новым брендом и логотипом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Meta ликвидировала сеть из более чем 1000 инстаграм-аккаунтов, которыми управляла российская "фабрика троллей"

Автор: 

пропаганда (3692) россия (96074)


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Топ комментарии
+10
цього було слід очікувати.
вся суть паРаші - брехня, брехня і ще раз брехня.
недарма ***** так обожнює гімлера
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09.08.2022 14:58
+7
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09.08.2022 15:06
+6
Це відомий прийом - викуп рашистами за грубі грошу ЗМІ із хорошою репутацією та широким колом власних читачів (глядачів).
Висновок - треба припинити фінансуваня пітьми та її війни проти цивілізації.
А для цього достатньо оголосити її державою - спонсором тероризму.
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09.08.2022 14:58
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Україні потрібно створювати свій центр пошуку і протидії пропаганді
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09.08.2022 14:57 Ответить
нажаль, "свиня гівно завжди знайде" - та частина західної бацанутої публіки, яка схильна до рашистів завжди знайде як похарчуватись кацапською інформацією
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09.08.2022 16:04 Ответить
Не ґавно - гімно!
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09.08.2022 16:17 Ответить
цього було слід очікувати.
вся суть паРаші - брехня, брехня і ще раз брехня.
недарма ***** так обожнює гімлера
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09.08.2022 14:58 Ответить
Це відомий прийом - викуп рашистами за грубі грошу ЗМІ із хорошою репутацією та широким колом власних читачів (глядачів).
Висновок - треба припинити фінансуваня пітьми та її війни проти цивілізації.
А для цього достатньо оголосити її державою - спонсором тероризму.
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09.08.2022 14:58 Ответить
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09.08.2022 15:06 Ответить
Ось тому за державні кошти треба створити англомовний канал ,а не нікому не потрібний російськомовний фрі дом.
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09.08.2022 15:24 Ответить
Нам бы свой глобальный сайт с инфой про войну создать и продвигать. Чтоб там была вся инфа про обстрелы городов, фото, видео...
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09.08.2022 15:42 Ответить
Не проецируй свои подходы на других, скабеевофил. Это у рашистов только лживые заявы, никогда не сопровождаемые визуализацией.
Украине ничего выдумывать не надо, текущие фото и видео массового обстрела гражданских красноречивы, их не подделаешь...
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09.08.2022 16:38 Ответить
Доречі нквд вже сотню років непрограє інфовійни , надіюць цього разу вони здохнуть не одразу звісно розумію , але безповоротно на сітник ганебної історії чортів світу
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09.08.2022 15:52 Ответить
вбивство Симона Петлюри та виправдання його вбивці - один із прикладів інформаційної атаки НКВД
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09.08.2022 16:05 Ответить
на гугле в шортах валом рф фейков. Гугль по жалобе оперативно это дело прибивает. Не забываем в жалобе на видео жаловатся на весь канал.
Так же просматриваем инет и если видим рф пропаганду на не рф ресурсах - жалобу не хостингу даже а в организацию выдающую домены. Разделегированный домен исчезает из инета полностью вместе со всем содержимым.
На домены рф и ru жаловатся безполезно а вот на com и другие можно запросто.
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10.08.2022 09:15 Ответить
 
 