Россияне нашли новые способы распространять пропаганду, - АР

Россия нашла новые пути распространения своей дезинформации после того, как из-за ее вторжения в Украину Евросоюз заблокировал RT и Sputnik, два главных пропагандистских кремлевских канала.

Об этом говорится в публикации агентства АР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Спустя почти шесть месяцев войны количество сайтов, продвигающих тот же пропагандистский контент, резко возросло. Сообщается, что некоторые сайты провели ребрендинг для маскировки, а часть пропагандистских обязанностей РФ перевела на дипломатов. Часть контента была опубликована на новых веб-сайтах, которые до сих пор не имели явной связи с Россией.

Нью-йоркская фирма NewsGuard, изучающая и отслеживающая дезинформацию, обнаружила 250 веб-сайтов, активно распространяющих российскую дезинформацию о войне. За последние месяцы к ним добавились десятки новых сайтов.

Лживые сообщения на этих сайтах включают утверждение о том, что украинская армия подстроила несколько смертоносных атак против России, чтобы заручиться глобальной поддержкой, что президент Владимир Зеленский подделывает появление на публике или что украинские беженцы совершают преступления в Германии и Польше.

Некоторые сайты выдают себя за независимые аналитические центры или новостные агентства.

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Около половины из них распространяют сообщения на английском языке, а остальные – на французском, немецком или итальянском языках.

Многие были созданы задолго до войны и не были связаны с российским правительством, пока вдруг не начали повторять тезисы Кремля.

YouTube, TikTok и Meta, которым принадлежат Facebook и Instagram, обязались удалить RT и Sputnik со своих платформ в Европейском Союзе. Но исследователи установили, что в некоторых случаях все, что нужно было сделать России, чтобы обойти запрет, это публиковать свою пропаганду из других учетных записей.

Ситуационный центр по базе в Европе дезинформации обнаружил, что некоторый видеоконтент RT появляется в социальных сетях под новым брендом и логотипом.

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