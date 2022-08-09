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Новини
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Росіяни знайшли нові способи поширювати пропаганду, - АР

пропаганда

Росія знайшла нові шляхи поширення своєї дезінформації після того, як через її вторгнення до України Євросоюз заблокував RT і Sputnik, два головні пропагандистські кремлівські канали.

Про це йдеться у публікації агентства АР, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Майже через шість місяців війни кількість сайтів, що просувають той же пропагандистський контент, різко зросла. Повідомляється, що деякі сайти провели ребрендинг для маскування, а частину пропагандистських обов'язків РФ переклала на дипломатів. Частину контенту опублікували на нових веб-сайтах, які досі не мали явного зв'язку з Росією.

Нью-йоркська фірма NewsGuard, що вивчає та відстежує дезінформацію, виявила 250 веб-сайтів, які активно поширюють російську дезінформацію про війну. За останні місяці до них додалися десятки нових сайтів.

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Брехливі повідомлення на цих сайтах включають твердження про те, що українська армія підлаштувала кілька смертоносних атак проти Росії, щоб заручитися глобальною підтримкою, що президент Володимир Зеленський підробляє появу на публіці або що українські біженці вчиняють злочини в Німеччині та Польщі.

Деякі сайти видають себе за незалежні аналітичні центри або агентства новин.

Близько половини з них поширюють повідомлення англійською мовою, а решта - французькою, німецькою або італійською мовами.

Багато з них були створені задовго до війни і не були пов'язані з російським урядом, поки раптом не почали повторювати тези Кремля.

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YouTube, TikTok та Meta, якій належать Facebook та Instagram, зобов'язалися видалити RT та Sputnik зі своїх платформ у Європейському Союзі. Але дослідники встановили, що в деяких випадках все, що потрібно було зробити Росії, аби обійти заборону, - це публікувати свою пропаганду з інших облікових записів.

Ситуаційний центр щодо дезінформації, що базується в Європі, виявив, що деякий відеоконтент RT з'являється в соціальних мережах під новим брендом і логотипом.

Автор: 

пропаганда (2819) росія (65908)


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Топ коментарі
+10
цього було слід очікувати.
вся суть паРаші - брехня, брехня і ще раз брехня.
недарма ***** так обожнює гімлера
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09.08.2022 14:58
+7
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09.08.2022 15:06
+6
Це відомий прийом - викуп рашистами за грубі грошу ЗМІ із хорошою репутацією та широким колом власних читачів (глядачів).
Висновок - треба припинити фінансуваня пітьми та її війни проти цивілізації.
А для цього достатньо оголосити її державою - спонсором тероризму.
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09.08.2022 14:58
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Україні потрібно створювати свій центр пошуку і протидії пропаганді
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09.08.2022 14:57 Відповісти
нажаль, "свиня гівно завжди знайде" - та частина західної бацанутої публіки, яка схильна до рашистів завжди знайде як похарчуватись кацапською інформацією
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09.08.2022 16:04 Відповісти
Не ґавно - гімно!
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09.08.2022 16:17 Відповісти
цього було слід очікувати.
вся суть паРаші - брехня, брехня і ще раз брехня.
недарма ***** так обожнює гімлера
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09.08.2022 14:58 Відповісти
Це відомий прийом - викуп рашистами за грубі грошу ЗМІ із хорошою репутацією та широким колом власних читачів (глядачів).
Висновок - треба припинити фінансуваня пітьми та її війни проти цивілізації.
А для цього достатньо оголосити її державою - спонсором тероризму.
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09.08.2022 14:58 Відповісти
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09.08.2022 15:06 Відповісти
Ось тому за державні кошти треба створити англомовний канал ,а не нікому не потрібний російськомовний фрі дом.
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09.08.2022 15:24 Відповісти
Нам бы свой глобальный сайт с инфой про войну создать и продвигать. Чтоб там была вся инфа про обстрелы городов, фото, видео...
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09.08.2022 15:42 Відповісти
Не проецируй свои подходы на других, скабеевофил. Это у рашистов только лживые заявы, никогда не сопровождаемые визуализацией.
Украине ничего выдумывать не надо, текущие фото и видео массового обстрела гражданских красноречивы, их не подделаешь...
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09.08.2022 16:38 Відповісти
Доречі нквд вже сотню років непрограє інфовійни , надіюць цього разу вони здохнуть не одразу звісно розумію , але безповоротно на сітник ганебної історії чортів світу
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09.08.2022 15:52 Відповісти
вбивство Симона Петлюри та виправдання його вбивці - один із прикладів інформаційної атаки НКВД
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09.08.2022 16:05 Відповісти
на гугле в шортах валом рф фейков. Гугль по жалобе оперативно это дело прибивает. Не забываем в жалобе на видео жаловатся на весь канал.
Так же просматриваем инет и если видим рф пропаганду на не рф ресурсах - жалобу не хостингу даже а в организацию выдающую домены. Разделегированный домен исчезает из инета полностью вместе со всем содержимым.
На домены рф и ru жаловатся безполезно а вот на com и другие можно запросто.
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10.08.2022 09:15 Відповісти
 
 