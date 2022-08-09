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Новости Война
5 245 10

15 лет тюрьмы получил предатель, помогавший РФ оккупировать Киевщину, - СБУ

сбу

Такое решение вынес Броварской горрайонный суд Киевской области на основе доказательной базы, собранной следователями СБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Служба безопасности Украины.

Как отмечается, 58-летний житель села Победа Броварского района признан виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и приговорен к 15 годам лишения свободы.

Установлено, что с начала временной оккупации части Киевской области изменник инициативно пошел на сотрудничество с представителями вооруженных сил РФ.

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В частности, он предоставлял оккупантам:

▪️ информацию о расположении блокпостов территориальной обороны;
▪️ исчерпывающие досье на местных жителей, включая адреса проживания, вид профессиональной деятельности и идейные убеждения;
▪️ "сдавал" сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, представителей ТРО и членов их семей.

Кроме того, предатель помогал оккупантам совершать акты мародерства: "наводил" на заброшенные дома и "приобщался к процессу".

В обмен на свою лояльность получил от вражеских захватчиков "гарантию личной безопасности".

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Киевская область (4190) оккупация (10188) СБУ (19990) государственная измена (1567) коллаборационизм (882)


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Топ комментарии
+27
58-річного мешканця села Перемога.....це добре....Але коли сядуть ті хто розминував Чонгар???
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09.08.2022 17:04
+17
Эта другое:

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09.08.2022 17:15
+13
Знову не дєрьмак? Та шо це таке?
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09.08.2022 17:04
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58-річного мешканця села Перемога.....це добре....Але коли сядуть ті хто розминував Чонгар???
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09.08.2022 17:04 Ответить
Знову не дєрьмак? Та шо це таке?
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09.08.2022 17:04 Ответить
Власне, сапери, які знімали міни, ні в чому не винні. Краще питати "Хто віддав наказ на розмінування Чонгару?"
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09.08.2022 17:30 Ответить
Пока Ермак-бей любимый главный визирь зеленого падишаха!🤑
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09.08.2022 17:08 Ответить
Ось такі люди і готують референдуми . В мелітополі відправили представників комісії ( на концерт кобзона) Ось таких людей треба знищувати .
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09.08.2022 17:14 Ответить
Эта другое:

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09.08.2022 17:15 Ответить
23-й окремий танковий батальйон (23 ОТБ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 в/ч А0229) - окремий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 танковий підрозділ у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Десантно-штурмових військ



Підрозділ створений в 2018 році.https://uk.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-1 [1]

Станом на 2019 рік перебував у складі десантно-штурмових військ, і був розформований.https://uk.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-2 [2]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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09.08.2022 17:28 Ответить
15 років це ніщо для цього мерзотника,хоч би одного розстріляли на дорозі Перемоги,а таких сволок повно.
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09.08.2022 17:16 Ответить
Духопелити лопатою: шлях до миру та процвітання
https://www.youtube.com/watch?v=NzKEGhjbtJQ


https://t.me/tanya_adams Tanya Adams

Выскочила напоминалка за 18й, где какой-то кадр меня упрекал: "Вы хороший, талантливый, но чудовищно озлобленный человек!". Это было в тот момент, когда в центре Киева проходило какое-то псевдо-религиозное шествие и бесноватые бабки размахивали флагами РФ. Тогда я немножко покаталась на танке по поводу нас, толерантых, которые не пиз.или эту нечисть лопатой. Свобода слова и самовыражения же. Нормас. 18й год, четвертый год умирают люди, отжат Крым и кусок Донбасса, беженцы, которые понаехали и раздражают, Порошенко, который всё "сдал!" и свинарчуки.

В 2004м мы не пиз.или лопатой слёт упырей в Северодонецке: ну люди же имеют право собраться и подрочить на мало, ново, срано и какую там еще россию. А в 2008м в центре Донецка стояла палатка с надписью "ДНР", к ней подходили два-три человека, они общались, самовыражались же, в Украине можно, в Украине не пиз.ят лопатой за "мнение!" и "взгляды!".

Теперь 22й. Мы потеряли азовское побережье, 1/5 территории. Уничтожен Мариуполь, Изюм, Северодонецк, Волноваха, ровняют с землей Николаев, Никополь, Харьков, умирают уже не просто кто-то там, чьи-то дети и мужья, умирают уже твои, совсем рядом. У тебя есть их книги, фотки с ними, ты знаешь, что Даринка сейчас плачет.
Семья из Мариуполя рассказывает, что мама брала дочь, папа - сына и они прятались в разные подвалы. Чтоб возможно выжил хоть кто-то, чтоб не все сразу. Чтоб было кому похоронить сына с папой или маму с дочерью.
Мальчик из Бучи вспоминает, как просил побыстрее его убить.
Девочка из Ирпеня никогда не родит детей, ее изуродовали и растоптали. Безумный кровавый пазл, клочья судеб, намотанные на колёса русского мира.

И знаете, можно спорить, кто лучше - Порох или Зе, Гриценко или Юля, Притула или Вакарчук, но вот эту триколорную мразь нам стоило пиз.ить лопатой еще в зародыше. Просто пиз.ить лопатой. Потому что фраза "чудовищно озлобленная" не передает всего спектра чувств к ним и к тому пиз.ецу, который они воплощают.

Нет, не потому что "позвали Путина", если кто-то думает, что ему нужен какой-то там зов, пусть немножко полистает историю. А потому, что эти или сидят тихо под плинтусом отпиж.енные лопатой, или разъедают изнутри каждый орган, проникают в каждую гос.структуру, заражают каждый коллектив. Мы должны помочь выработать условный рефлекс: их свобода самовыражения закончится ровно там, где в их ****.ники прилетит лопата. Они не поймут слов, только рефлексы, только хардкор, и даже если у нас тут будет сверкающая прекрасная Швейцария, где-то под плинтусом обязательно притаится тварь с ущербным геном СССРии. И тварей нужно пиз.ить как только из-под плинтуса высунется жало, ибо только отпиж.енная тварь послушно выполняет команды.

Да, я чудовищно озлобленная. У меня есть повод. У меня просто ху.ева гора поводов.
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09.08.2022 17:25 Ответить
А ще кожного, хто публічно розмовляє/пише "на паруском єзикє", вони вважають "сваім", і впевнені, що цей "свой" із хліб-сіллю чекає на "асвабадітєлєй".
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09.08.2022 17:48 Ответить
 
 