15 лет тюрьмы получил предатель, помогавший РФ оккупировать Киевщину, - СБУ

Такое решение вынес Броварской горрайонный суд Киевской области на основе доказательной базы, собранной следователями СБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Служба безопасности Украины.

Как отмечается, 58-летний житель села Победа Броварского района признан виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и приговорен к 15 годам лишения свободы.

Установлено, что с начала временной оккупации части Киевской области изменник инициативно пошел на сотрудничество с представителями вооруженных сил РФ.

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В частности, он предоставлял оккупантам:

▪️ информацию о расположении блокпостов территориальной обороны;

▪️ исчерпывающие досье на местных жителей, включая адреса проживания, вид профессиональной деятельности и идейные убеждения;

▪️ "сдавал" сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, представителей ТРО и членов их семей.

Кроме того, предатель помогал оккупантам совершать акты мародерства: "наводил" на заброшенные дома и "приобщался к процессу".

В обмен на свою лояльность получил от вражеских захватчиков "гарантию личной безопасности".

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