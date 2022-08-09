15 років тюрми отримав зрадник, який допомагав РФ окупувати Київщину, - СБУ

Таке рішення виніс Броварський міськрайонний суд Київської області на основі доказової бази, яку зібрали слідчі СБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Служба безпеки України.

Як зазначається, 58-річного мешканця села Перемога Броварського району визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та засуджено до 15 років позбавлення волі.

Встановлено, що від початку тимчасової окупації частини Київщини зрадник ініціативно пішов на співпрацю з представниками збройних сил РФ.

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Зокрема, він надавав окупантам:

▪️ інформацію про розташування блокпостів територіальної оборони;

▪️ вичерпні досьє на місцевих мешканців, включно з адресами проживання, видом професійної діяльності та ідейними переконаннями;

▪️ "здавав" співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців, представників ТРО та членів їхніх родин.

Крім того, зрадник допомагав окупантам вчиняти акти мародерства: "наводив" на покинуті оселі та "долучався до процесу".

В обмін на свою лояльність отримав від ворожих загарбників "гарантії особистої безпеки".

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