15 років тюрми отримав зрадник, який допомагав РФ окупувати Київщину, - СБУ
Таке рішення виніс Броварський міськрайонний суд Київської області на основі доказової бази, яку зібрали слідчі СБУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Служба безпеки України.
Як зазначається, 58-річного мешканця села Перемога Броварського району визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та засуджено до 15 років позбавлення волі.
Встановлено, що від початку тимчасової окупації частини Київщини зрадник ініціативно пішов на співпрацю з представниками збройних сил РФ.
Зокрема, він надавав окупантам:
▪️ інформацію про розташування блокпостів територіальної оборони;
▪️ вичерпні досьє на місцевих мешканців, включно з адресами проживання, видом професійної діяльності та ідейними переконаннями;
▪️ "здавав" співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців, представників ТРО та членів їхніх родин.
Крім того, зрадник допомагав окупантам вчиняти акти мародерства: "наводив" на покинуті оселі та "долучався до процесу".
В обмін на свою лояльність отримав від ворожих загарбників "гарантії особистої безпеки".
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Підрозділ створений в 2018 році.https://uk.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-1 [1]
Станом на 2019 рік перебував у складі десантно-штурмових військ, і був розформований.https://uk.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-2 [2]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=NzKEGhjbtJQ
https://t.me/tanya_adams Tanya Adams
Выскочила напоминалка за 18й, где какой-то кадр меня упрекал: "Вы хороший, талантливый, но чудовищно озлобленный человек!". Это было в тот момент, когда в центре Киева проходило какое-то псевдо-религиозное шествие и бесноватые бабки размахивали флагами РФ. Тогда я немножко покаталась на танке по поводу нас, толерантых, которые не пиз.или эту нечисть лопатой. Свобода слова и самовыражения же. Нормас. 18й год, четвертый год умирают люди, отжат Крым и кусок Донбасса, беженцы, которые понаехали и раздражают, Порошенко, который всё "сдал!" и свинарчуки.
В 2004м мы не пиз.или лопатой слёт упырей в Северодонецке: ну люди же имеют право собраться и подрочить на мало, ново, срано и какую там еще россию. А в 2008м в центре Донецка стояла палатка с надписью "ДНР", к ней подходили два-три человека, они общались, самовыражались же, в Украине можно, в Украине не пиз.ят лопатой за "мнение!" и "взгляды!".
Теперь 22й. Мы потеряли азовское побережье, 1/5 территории. Уничтожен Мариуполь, Изюм, Северодонецк, Волноваха, ровняют с землей Николаев, Никополь, Харьков, умирают уже не просто кто-то там, чьи-то дети и мужья, умирают уже твои, совсем рядом. У тебя есть их книги, фотки с ними, ты знаешь, что Даринка сейчас плачет.
Семья из Мариуполя рассказывает, что мама брала дочь, папа - сына и они прятались в разные подвалы. Чтоб возможно выжил хоть кто-то, чтоб не все сразу. Чтоб было кому похоронить сына с папой или маму с дочерью.
Мальчик из Бучи вспоминает, как просил побыстрее его убить.
Девочка из Ирпеня никогда не родит детей, ее изуродовали и растоптали. Безумный кровавый пазл, клочья судеб, намотанные на колёса русского мира.
И знаете, можно спорить, кто лучше - Порох или Зе, Гриценко или Юля, Притула или Вакарчук, но вот эту триколорную мразь нам стоило пиз.ить лопатой еще в зародыше. Просто пиз.ить лопатой. Потому что фраза "чудовищно озлобленная" не передает всего спектра чувств к ним и к тому пиз.ецу, который они воплощают.
Нет, не потому что "позвали Путина", если кто-то думает, что ему нужен какой-то там зов, пусть немножко полистает историю. А потому, что эти или сидят тихо под плинтусом отпиж.енные лопатой, или разъедают изнутри каждый орган, проникают в каждую гос.структуру, заражают каждый коллектив. Мы должны помочь выработать условный рефлекс: их свобода самовыражения закончится ровно там, где в их ****.ники прилетит лопата. Они не поймут слов, только рефлексы, только хардкор, и даже если у нас тут будет сверкающая прекрасная Швейцария, где-то под плинтусом обязательно притаится тварь с ущербным геном СССРии. И тварей нужно пиз.ить как только из-под плинтуса высунется жало, ибо только отпиж.енная тварь послушно выполняет команды.
Да, я чудовищно озлобленная. У меня есть повод. У меня просто ху.ева гора поводов.