Тихановская объявила о создании переходного правительства Беларуси

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская во вторник в конце конференции "Новая Беларусь", посвященной второй годовщине масштабных антиправительственных протестов, объявила о создании "коллективного исполнительного органа" - Объединенного переходного кабинета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское издание "Зеркало".

"Это коллективный исполнительный орган, который будет каждый день работать на главные цели - защиту независимости и суверенитета Республики Беларусь, представление национальных интересов Беларуси, осуществление фактической деоккупации нашей страны, восстановление конституционных законности и порядка, разработку и реализацию мер по пресечению незаконного удержания власти, обеспечение транзита власти от диктатуры к демократии, создание условий для проведения честных и свободных выборов, разработку и исполнение решений, необходимых для достижения демократических перемен в Беларуси", – пояснила Тихановская.

"И в результате этого должны быть освобождены все политзаключенные", – добавила она.

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Тихановская уточнила, что состав Объединенного переходного кабинета Беларуси будет одобряться Координационным советом белорусской оппозиции, но в условиях войны и угрозы потери суверенитета страны первые назначения будут временными, сроком на шесть месяцев.

Тихановская назначила Павла Латушко представителем кабинета по транзиту власти, Александра Азарова – представителем по восстановлению правопорядка, Валерия Ковалевского – представителем иностранных дел, а Валерия Сахащика – представителем по обороне и нацбезопасности.

Идея создания переходного правительства Белоруссии обсуждалась в первый день конференции "Новая Беларусь". Звучало также предложение устранить тех, кто "ответственен за провалы и нарушения".

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