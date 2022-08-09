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Тихановская объявила о создании переходного правительства Беларуси

білорусь

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская во вторник в конце конференции "Новая Беларусь", посвященной второй годовщине масштабных антиправительственных протестов, объявила о создании "коллективного исполнительного органа" - Объединенного переходного кабинета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское издание "Зеркало".

"Это коллективный исполнительный орган, который будет каждый день работать на главные цели - защиту независимости и суверенитета Республики Беларусь, представление национальных интересов Беларуси, осуществление фактической деоккупации нашей страны, восстановление конституционных законности и порядка, разработку и реализацию мер по пресечению незаконного удержания власти, обеспечение транзита власти от диктатуры к демократии, создание условий для проведения честных и свободных выборов, разработку и исполнение решений, необходимых для достижения демократических перемен в Беларуси", – пояснила Тихановская.

"И в результате этого должны быть освобождены все политзаключенные", – добавила она.

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Тихановская уточнила, что состав Объединенного переходного кабинета Беларуси будет одобряться Координационным советом белорусской оппозиции, но в условиях войны и угрозы потери суверенитета страны первые назначения будут временными, сроком на шесть месяцев.

Тихановская назначила Павла Латушко представителем кабинета по транзиту власти, Александра Азарова – представителем по восстановлению правопорядка, Валерия Ковалевского – представителем иностранных дел, а Валерия Сахащика – представителем по обороне и нацбезопасности.

Идея создания переходного правительства Белоруссии обсуждалась в первый день конференции "Новая Беларусь". Звучало также предложение устранить тех, кто "ответственен за провалы и нарушения".

Смотрите также: Тихановская призвала белорусов сдаваться в плен в случае получения приказа о прямом вторжении в Украину. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7918) оппозиция (5335) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+14
На какие бабки она шуршит? На рашистские нефтедоллары.
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09.08.2022 22:11
+12
*********** перекрашивается.
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09.08.2022 21:57
+12
Не можна питати в дами про її вік, джентльмена пр ойого статки, Тіхановську про чий Крим..
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09.08.2022 22:17
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тихановська проснулась--- хтось дав волшебного копняка
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09.08.2022 21:54 Ответить
На какие бабки она шуршит? На рашистские нефтедоллары.
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09.08.2022 22:11 Ответить
Папшку "картофельного" бункерный не отдаст .....
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09.08.2022 22:57 Ответить
І як же вони збираються усувати бульбофюрера?
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09.08.2022 21:55 Ответить
Він сам здрисне, ось побачите
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09.08.2022 21:57 Ответить
Сумніваюсь, але було б цікаво подивитись
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09.08.2022 22:03 Ответить
Якби вона була не консервою, не виїхала б з білорусі.
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09.08.2022 21:57 Ответить
а если не выехала бы, то сейчас не смогла даже говорить, ее просто не стало.
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09.08.2022 22:00 Ответить
Ага, як і овсяннікової
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09.08.2022 22:14 Ответить
Ну да, а то главдраныкоед сделал для нее свободным воздушный коридор, шобы она а-ля свалила за кордон. Но главный вопрос на засыпку любительнице букетных массовок(мабуть имеет цветочный бизнес), мол, ЧЕЙ КРЫМ?
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09.08.2022 22:56 Ответить
створення "колективного виконавчого органу" Об'єднаного перехідного кабінету. - саме для цього і є організовано бульбенфюрером
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09.08.2022 23:44 Ответить
Буде далі відсиджуватись в тій норі, в якій зараз. Потім ЗСУ дадуть мзди кацапам, повернуться білоруські добровольці назад і дадуть мзди таргану вусатому. І тоді вилізуть ці герої, тихановська і її мультишний уряд.
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10.08.2022 06:30 Ответить
*********** перекрашивается.
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09.08.2022 21:57 Ответить
Шариков уже надула?
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09.08.2022 21:57 Ответить
ДУРНА ТИХАЯ ДУМКОЙ БОГАТИЕ!!!)))Пока путинаХуйла дамочка не замочиш хрян тебе перейдёт!!!бульбоФюрэр не правит Билорусью!
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09.08.2022 22:00 Ответить
Тобто, при владі ще й хвилини не були, а вже необхідно усувати тих, хто "відповідальний за провали та порушення". Джерело:
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09.08.2022 22:04 Ответить
Дежавю.
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09.08.2022 22:05 Ответить
Нема вже такої держави рб, і вже ніколи не буде. Ібо білоруси кончені тварі назавжди для кожного українця.
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09.08.2022 22:10 Ответить
Якесь шевеління глистів.А хтось же їх фінансує...
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09.08.2022 22:12 Ответить
Як то - "хтось"? Ліберали. Вони завжди глибоко занепокоєні через негаразди у всяких марґіналів.
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10.08.2022 05:36 Ответить
Шарики и цветочки не забудьте закупить!
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09.08.2022 22:13 Ответить
а я завтра зрання планую утворити об'єднаний уряд альфа-центаврійської автономії. потрібен міністр транспорту та ракетології.
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09.08.2022 22:14 Ответить
Куди відсилати резюме?
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10.08.2022 05:33 Ответить
Запитайте в неї чий Крим
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09.08.2022 22:14 Ответить
Не можна питати в дами про її вік, джентльмена пр ойого статки, Тіхановську про чий Крим..
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09.08.2022 22:17 Ответить
********* не простим!!!
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09.08.2022 22:15 Ответить
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09.08.2022 22:18 Ответить
Тіхоновська то як навальний в юбці, повністю контрольована гебістами хвойда, метою якої було і є вилучення найактивніших членів суспільства. Просто в параші мусору достатньо гиркнути "мордой на землю" як раби послушно самі в стойло стали а в бульбораші трошки складніше але пара- трійка замордованих зашнало в стойло усіх незгодних. Схема одна і та ж вже як триста років
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09.08.2022 22:25 Ответить
Ну і для чого нам ця котлєтчиця зі своїми імпотентними новоствореними "органами"?Білорусському округу параші про неї пишіть,а нам те картопляне лушпиння до одного місця
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09.08.2022 22:25 Ответить
Бульбашам приготовится!
Еще пару ударов с вашей территории, и следующие "изделия" украинского производства прилетят вам на головы.
Потом не сритесь как крысчане, вас предупредили!
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09.08.2022 22:27 Ответить
ну Крим то наш, можемо і ракетами..а ота бл"даярусь - чужа територія...у нас не настільки високоточноє оружіє, що б так мазати
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09.08.2022 23:19 Ответить
Стрёмная Куйловская вздутая консерва.
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09.08.2022 22:28 Ответить
Тепер будуть плескати в долоні більш організовано?
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09.08.2022 22:36 Ответить
Тихановська - опозиція ?
Примітивний (бо мадам тупенька), але досить небезпечний і ефективний ФСБ-шний проект (білоруси на нього ведуться, на жаль).
В нас теж була колись "опозиція" - Вітренко, Тимошенко ...
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09.08.2022 22:36 Ответить
Білорасєяни на неї не ведуться, не мели дурницю, білорасєяни ведуться на путєна та його гауляйтера, білорасєяни жалюгидні плазуни...
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09.08.2022 22:48 Ответить
Самозванці.
Треба усунути лукашенка і провести чесні вибори. А це якісь путчисти. Народ їх не підтримає
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09.08.2022 22:41 Ответить
Про який народ ти верзеш, дурнику)) той що обирає одного і того ж вже майже тридцять років...)))
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09.08.2022 22:50 Ответить
блін...він теж з асфальтування починав
при перетині кордону відчувалось дуууже))
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09.08.2022 23:22 Ответить
Нагадую що сьогодні - Міжнародний день жіночого оргазму.
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09.08.2022 22:42 Ответить
Тихонівська, Тихонівська... а це хто? чогось згадується Гуайдо. Вони соратники? В добрий шлях.
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09.08.2022 22:50 Ответить
Звідки воно вилізло? ***********!
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09.08.2022 22:53 Ответить
ТП фантазерка
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09.08.2022 22:53 Ответить
Вічний позор і забуття от майбутнє бвлорусів , така доля в усіх боягузів в усі часи
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09.08.2022 23:00 Ответить
А шо це бульбо-несуразица подала о себе знать? Пыня решил бульбофюрера убрать?
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09.08.2022 23:02 Ответить
Бесполезная кукла.
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09.08.2022 23:03 Ответить
Похвально, алэ... В середине таких самостийных обьединений всегда начинается возня, грызны, а то и устранение конкурентов. Списать можно на эскадроны смерти Лукашенко. Там тоже, наверное, байдыкы не бъют и планы планируют. Ещё раз говорю - похвально и наснагы!
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09.08.2022 23:03 Ответить
Тіхановська оголосила про створення Об'єднаного перехідного міньєту
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09.08.2022 23:05 Ответить
Долго же они раскачивались. Два года, как...🤔
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09.08.2022 23:11 Ответить
Вона менi, зовсiм не цiкава, як i бiлорусам. Тихановська не має мйбутнього. Пустоцвiт.
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09.08.2022 23:22 Ответить
вспливла таки...
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09.08.2022 23:23 Ответить
Тихановская - беларусская коза с барабаном типа Зеленского.
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10.08.2022 00:13 Ответить
Так Зєля в порівнянні з нею -український націоналіст ,вона ж типова ефесбешна консерва ,і весь цей спектакль задуманий і зрежисований на Лубянкє ,до речі ,я від цих "діячів"не чув ні однієї згадки про Рашку , їхнє завдання руками справжньої білоруської опозиції - "каліновців" та з допомогою ЗСУ скинути бульбофюрера і захопити владу собі а потім відкрито перейти на бік Рашки .
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10.08.2022 18:39 Ответить
Так тихоновская ТП. Просила путлера помочь, убрать лукавого. У нее кисель вместо мозгов, не одупляет что и как
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10.08.2022 00:30 Ответить
В Белоруси что оппозиция что народ полные днари.
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10.08.2022 00:41 Ответить
Справжня опозиція -то "каліновці" ,а ця "публіка " - ефесбешна агентура .
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10.08.2022 18:41 Ответить
Украине, Беларуси не повезло с географией. Им отведена роль солдат на первой линии фронта. А все эти слова всего лишь идеологические сказки заинтересованных сторон.
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10.08.2022 04:29 Ответить
У Свєтки осіннє загострення? Не біда. Головно, вчасно її госпіталізувати. А там за місяць мозкоправи поставлять її на ноги.
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10.08.2022 05:28 Ответить
Це типу президент і уряд без країни?)))
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10.08.2022 06:32 Ответить
Белорусский майдан

https://www.youtube.com/watch?v=3MO0oHWg5a8&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA
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10.08.2022 10:09 Ответить
Пиз-ц дура конч-я... Прорашинская тварь из за которой белорусы засветились на митингах в носочках, а теперь получают ********.....
Сбежавшая крыса на евро грантах....
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10.08.2022 10:24 Ответить
 
 