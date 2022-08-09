Тихановская объявила о создании переходного правительства Беларуси
Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская во вторник в конце конференции "Новая Беларусь", посвященной второй годовщине масштабных антиправительственных протестов, объявила о создании "коллективного исполнительного органа" - Объединенного переходного кабинета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское издание "Зеркало".
"Это коллективный исполнительный орган, который будет каждый день работать на главные цели - защиту независимости и суверенитета Республики Беларусь, представление национальных интересов Беларуси, осуществление фактической деоккупации нашей страны, восстановление конституционных законности и порядка, разработку и реализацию мер по пресечению незаконного удержания власти, обеспечение транзита власти от диктатуры к демократии, создание условий для проведения честных и свободных выборов, разработку и исполнение решений, необходимых для достижения демократических перемен в Беларуси", – пояснила Тихановская.
"И в результате этого должны быть освобождены все политзаключенные", – добавила она.
Тихановская уточнила, что состав Объединенного переходного кабинета Беларуси будет одобряться Координационным советом белорусской оппозиции, но в условиях войны и угрозы потери суверенитета страны первые назначения будут временными, сроком на шесть месяцев.
Тихановская назначила Павла Латушко представителем кабинета по транзиту власти, Александра Азарова – представителем по восстановлению правопорядка, Валерия Ковалевского – представителем иностранных дел, а Валерия Сахащика – представителем по обороне и нацбезопасности.
Идея создания переходного правительства Белоруссии обсуждалась в первый день конференции "Новая Беларусь". Звучало также предложение устранить тех, кто "ответственен за провалы и нарушения".
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Еще пару ударов с вашей территории, и следующие "изделия" украинского производства прилетят вам на головы.
Потом не сритесь как крысчане, вас предупредили!
Примітивний (бо мадам тупенька), але досить небезпечний і ефективний ФСБ-шний проект (білоруси на нього ведуться, на жаль).
В нас теж була колись "опозиція" - Вітренко, Тимошенко ...
Треба усунути лукашенка і провести чесні вибори. А це якісь путчисти. Народ їх не підтримає
при перетині кордону відчувалось дуууже))
https://www.youtube.com/watch?v=3MO0oHWg5a8&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA
Сбежавшая крыса на евро грантах....