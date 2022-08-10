Освобождение Херсона: "Это будет быстро. Пусть еще немного продержатся", - генерал Марченко

Украина может освободить Херсон вскоре, а закончить активную фазу войны до конца года.

Такого мнения придерживается генерал Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева в начале полномасштабного вторжения РФ, а сейчас вернувшийся на южное направление. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Марченко говорит, что не может называть точных сроков и дат освобождения Херсона, но жителям областного центра стоит "чуть-чуть потерпеть", поскольку "это будет не так долго, как все ожидают".

"Это будет быстро. Пусть еще немного продержатся. Мы о них не забываем, никто не отказывается от своего народа, мы придем им на помощь, но пусть подождут. В ближайшее время они все увидят и услышат", - сказал генерал.

Марченко отметил, что до конца года Украина может освободить Херсон и закончить активную фазу войны, после чего будут проходить локальные боевые действия.

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Военачальник также заявил, что Крым будет освобожден военным путем, в том числе с уничтожением Крымского моста, чтобы лишить оккупантов возможности усиливать свои войска с территории России.