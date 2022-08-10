Освобождение Херсона: "Это будет быстро. Пусть еще немного продержатся", - генерал Марченко
Украина может освободить Херсон вскоре, а закончить активную фазу войны до конца года.
Такого мнения придерживается генерал Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева в начале полномасштабного вторжения РФ, а сейчас вернувшийся на южное направление. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Марченко говорит, что не может называть точных сроков и дат освобождения Херсона, но жителям областного центра стоит "чуть-чуть потерпеть", поскольку "это будет не так долго, как все ожидают".
"Это будет быстро. Пусть еще немного продержатся. Мы о них не забываем, никто не отказывается от своего народа, мы придем им на помощь, но пусть подождут. В ближайшее время они все увидят и услышат", - сказал генерал.
Марченко отметил, что до конца года Украина может освободить Херсон и закончить активную фазу войны, после чего будут проходить локальные боевые действия.
Военачальник также заявил, что Крым будет освобожден военным путем, в том числе с уничтожением Крымского моста, чтобы лишить оккупантов возможности усиливать свои войска с территории России.
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Як розвалимо парашну мошкандію, то можна буде і реалізувати)
там ще скандал з броніками був. які зелена влада хотіла згноїти, але потім все-таки видала ЗСУ.
поставили Кима, котрому орден дали за розбитий Миколаiв. Так, Порошенко збирав по людям грошi, бо була ду-уже висока застава. Отакоi ЗЕки роблять з патрiотами! Це ще добре склалося,
бо Азовцiв величний ЗЕ здав у полон, щоб зникли назавжди, та й забувся! "Ще скiльки патрiотiв
знайдеться!"
Я розумію скепсис та недовіру, але треба визнати, що Кім проявив себе як мінімум непогано.
"Обозреватель" збираються закривати, ми приходимо до Єдиновладдя і тільки те, що Зелений сказав - це і є правда? Ну то що Єрмаке йому диктував, стаємо ближче до Росії чи що?
Біди не буде як закриють.
Айдер Муждабаєв:
Побачив у друга в стрічці, посміхнувся й подумав, що людина, схожа на ту, що зліва, в яких-небудь відсталих Сполучених Штатах ось лише зараз вийшла б із в'язниці після відповідного терміну за шахрайство й почала б якось потрохи адаптуватися до життя на волі.
А в нас вона схожа на найавторитетнішого телевізійного журналіста, медіамагната, лідера суспільних думок і просто щасливого й задоволеного життям мультимільйонера. Що тут сказати, крім «Україна - країна можливостей!»…
Для кожного пройдисвіта.
Зліва - агент Смішка, справа - Єрмака…￼￼ І в кожного з двох є своє кладовище…
Роком раніше, у 1918-му там проходили найбільші бої в історії військ УНР, про які наші історики чомусь забули - всім подобалось хайпувати на Зимовому поході, бою під Крутами, і обороні Київа від Муравйова
Не верю Абдрыстовичу, Падляку и всей продажной зелёной нечисти.
у довгу шухляду, розберуться з їхніми зеленими малороськими гнидами!
Україні конче потрібен свій Піночет!
Тільки так у України є шанс стати розвинутою та сильною!
Початок передачі - о 17-00 в 10.08.22р.
уничтожат. Хоть охрану приставляй!? У них неофициально охота объявлена на патриотов, особенно тех, кого любит народ. Вы помните, как ЗЕки филигранно избавились от Азовцев,он сдал
своим указом их в плен врагу, что уже есть ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ,за которое надо не видосики снимать, а прощальные письма родным писать. За Родину страшно и обидно. ЗЕки у власти...
Захотели, посадили Марченко, а когда народ начал везде возмущаться, да и от Николаева остались
руины, решили отправить назад туда, чтобы отвечал за их промахи.
Бережiться, хай Вам Боже допомагае, Генерале!