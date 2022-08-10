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Новости Война
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Освобождение Херсона: "Это будет быстро. Пусть еще немного продержатся", - генерал Марченко

дмитро,марченко

Украина может освободить Херсон вскоре, а закончить активную фазу войны до конца года.

Такого мнения придерживается генерал Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева в начале полномасштабного вторжения РФ, а сейчас вернувшийся на южное направление. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Марченко говорит, что не может называть точных сроков и дат освобождения Херсона, но жителям областного центра стоит "чуть-чуть потерпеть", поскольку "это будет не так долго, как все ожидают".

"Это будет быстро. Пусть еще немного продержатся. Мы о них не забываем, никто не отказывается от своего народа, мы придем им на помощь, но пусть подождут. В ближайшее время они все увидят и услышат", - сказал генерал.

Марченко отметил, что до конца года Украина может освободить Херсон и закончить активную фазу войны, после чего будут проходить локальные боевые действия.

Также читайте: ВСУ держат юг под огневым контролем. Намерения врага продвигаться по суше очень усложнены, - представитель Сил обороны юга Гуменюк

Военачальник также заявил, что Крым будет освобожден военным путем, в том числе с уничтожением Крымского моста, чтобы лишить оккупантов возможности усиливать свои войска с территории России.

увольнение (2685) Херсон (2879) Марченко Дмитрий (38)


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Топ комментарии
+64
Вірю Богу, вірю бойовому генералу Марченко і Збройним Силам України! Головне, щоб не заважали "слуги", які так і рвуться з бункерів потрапити в історію, навіть для цього "Ставку" створили, тільки забули створити фронти.
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10.08.2022 08:03
+50
Скоро Україна потопить чорноморський флот расії і керченський міст!
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10.08.2022 08:00
+41
В складі Брянської області перебуває українська Стародубщина - колиска гетьманів, яку радянська росія окупувала в 1918-му, загеноцидила там українців, і на штиках провела референдум і анексію в 1919 році...
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10.08.2022 08:10
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а пока москали слушают все это - брянская и белгородская народные республики, присоединятся к Украине, вместе с частью беларуси и приднестровьем. потому что все войска они перетащили под Херсон )))))))
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10.08.2022 07:59 Ответить
В складі Брянської області перебуває українська Стародубщина - колиска гетьманів, яку радянська росія окупувала в 1918-му, загеноцидила там українців, і на штиках провела референдум і анексію в 1919 році...
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10.08.2022 08:10 Ответить
Про Ростов забув додати
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10.08.2022 08:28 Ответить
В мене бабка з Дінського району, так ані слова російською не знала. Бо й в колгоспі не була, все господарство на собі тягнули із дідом. Й дуже багато де по станицях ще у 70-80 х залишалося люде, що розмовляли українською.
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10.08.2022 09:12 Ответить
Упс, трохи не в ту гілку, на щабель вище :
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10.08.2022 09:13 Ответить
На тих, хто на мові розмовляв замість російської, казали «він старенький, нєграматний»
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10.08.2022 09:22 Ответить
Ага, й Кубань трохи раніше віджали
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10.08.2022 09:06 Ответить
Усі зрозуміли вашу пропозицію!

Як розвалимо парашну мошкандію, то можна буде і реалізувати)
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10.08.2022 09:52 Ответить
НАГАДАЙТЕ МЕНІ , ЦЕ САМЕ ТОЙ БОЙОВИЙ ГЕНЕРАЛ, ЯКОГО ЗЕШОБЛА ПОСАДИЛА В В"ЯЗНИЦЮ , А ПОРОХ ВИКУПИВ ПІД ЗАСТАВУ ?!!!!
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10.08.2022 09:14 Ответить
саме той. і справу, мабуть, ще й досі не закрили.
там ще скандал з броніками був. які зелена влада хотіла згноїти, але потім все-таки видала ЗСУ.
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10.08.2022 09:18 Ответить
Так, це той, якого ЗЕки, щоб не заважав Вкраiну здавати, кинули у в"язницю! А замiсть його
поставили Кима, котрому орден дали за розбитий Миколаiв. Так, Порошенко збирав по людям грошi, бо була ду-уже висока застава. Отакоi ЗЕки роблять з патрiотами! Це ще добре склалося,
бо Азовцiв величний ЗЕ здав у полон, щоб зникли назавжди, та й забувся! "Ще скiльки патрiотiв
знайдеться!"
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10.08.2022 09:29 Ответить
Ким уже заявив, що Марченка прислали йому пом1чником. Отак.
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10.08.2022 10:06 Ответить
Я дивився тривале інтерв'ю Марченка якомусь каналу, там він дуже добре відгукувався щодо Кіма, багато в чому завдяки злагодженим діям військових та цивільних орки розбилися о Миколаїв.
Я розумію скепсис та недовіру, але треба визнати, що Кім проявив себе як мінімум непогано.
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10.08.2022 10:14 Ответить
рандеву Яніни на 5-му каналі. Щр було в'ю Даші на Прямому. І ще щось було на Еспресо. А інші, тобто, помийки "об'єднані" Марчело не показують.
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10.08.2022 11:40 Ответить
Скоро Україна потопить чорноморський флот расії і керченський міст!
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10.08.2022 08:00 Ответить
АМIНЬ !!!
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10.08.2022 08:10 Ответить
Вірю Богу, вірю бойовому генералу Марченко і Збройним Силам України! Головне, щоб не заважали "слуги", які так і рвуться з бункерів потрапити в історію, навіть для цього "Ставку" створили, тільки забули створити фронти.
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10.08.2022 08:03 Ответить
Ось у Зеленського вже зробили зрадниками Гордона та Ігоря Смешка (треба ж діяти першими, а то раптом Смешко скаже про справжніх изменників у ВП) Хто там наступний на черзі? Корбана вже позбулися, критика Солнцелікого не вітається абсолютно,
"Обозреватель" збираються закривати, ми приходимо до Єдиновладдя і тільки те, що Зелений сказав - це і є правда? Ну то що Єрмаке йому диктував, стаємо ближче до Росії чи що?
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10.08.2022 08:12 Ответить
Гордон в усіх терористів інтерв'ю брав...
Біди не буде як закриють.
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10.08.2022 08:29 Ответить
Гордон зробив Зе президентом. Те величезне компліментарне інтерв'ю в кінці 2018-го було стартом кампанії
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10.08.2022 09:20 Ответить
Ну і пАдумаєш... Не він перший, не він останній. Без брехні про свинарчуків, авакова, агітаційних виступів разумкова, та розкрутки богдана, не було б ніякої передвиборчої компанії. Бубочка ними, з легкістю, пожертвував. Недоторканні- дерьмак & Ко та бабломойський & Ко.
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10.08.2022 11:38 Ответить
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин

Айдер Муждабаєв:
Побачив у друга в стрічці, посміхнувся й подумав, що людина, схожа на ту, що зліва, в яких-небудь відсталих Сполучених Штатах ось лише зараз вийшла б із в'язниці після відповідного терміну за шахрайство й почала б якось потрохи адаптуватися до життя на волі.
А в нас вона схожа на найавторитетнішого телевізійного журналіста, медіамагната, лідера суспільних думок і просто щасливого й задоволеного життям мультимільйонера. Що тут сказати, крім «Україна - країна можливостей!»…
Для кожного пройдисвіта.
Зліва - агент Смішка, справа - Єрмака…￼￼ І в кожного з двох є своє кладовище…
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10.08.2022 12:55 Ответить
Його слова та Богу у вуха
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10.08.2022 08:04 Ответить
А че там в Стародубской народной республике и в Сибирской народной республике?
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10.08.2022 08:05 Ответить
ніякою Сибірської народної республіки не буде, там буде сплошний Новокитай.
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10.08.2022 08:08 Ответить
То погано буде як Новокитаїя приросте Сибіром офіційно . Вони не кращі кацапів Азія намахана
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10.08.2022 08:32 Ответить
Стародубщина - колиска гетьманських родів, і культурне серце Гетьманщини яке в 1919 році було анкесовано після референдуму на багнетах.
Роком раніше, у 1918-му там проходили найбільші бої в історії військ УНР, про які наші історики чомусь забули - всім подобалось хайпувати на Зимовому поході, бою під Крутами, і обороні Київа від Муравйова
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10.08.2022 08:14 Ответить
Я теж подумав про те, що на обстріли ТЕЦ у Харкові має бути тверда (і гаряча) відповідь по об'єктах теплопостачання у Брянську, Бєлгороді, Курську, Мінську. Дати зрозуміти, що ТЕЦ чіпати не варто.
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10.08.2022 08:53 Ответить
От йому вірю, це не Волкер!
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10.08.2022 08:07 Ответить
Рашисти , забирайтеся геть із украінських земель , так як скоро до крові будете ригати херсонськими помідорами.😠
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10.08.2022 08:08 Ответить
Ця наволоч сама не піде, потрібно зробити такі умови, щоб вони втікаючи обсирали все на своєму шляху і думаю, це вже точно на цьому напрамку буде, бо бачив як Марченко піджарив їх у Вознгесенську, як вони на сотні бронетехніці браво втікали у поля, в лісопосадки, до бабусь ховатися в льохах.
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10.08.2022 08:17 Ответить
Краще б какали кавунами. цілими
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10.08.2022 08:17 Ответить
Верю Марчелло, верю в ЗСУ !!!
Не верю Абдрыстовичу, Падляку и всей продажной зелёной нечисти.
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10.08.2022 08:19 Ответить
Нам би своє відбити -- Запоріжська Кубань Тмутаракань -- відколи Украіна незалежна хоть би хто чхнув за нас
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10.08.2022 08:19 Ответить
Навіщо писати "росія" з великої літери?
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10.08.2022 08:20 Ответить
Марченко щось знає, але поки що не каже.
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10.08.2022 08:21 Ответить
Хотілось би щоб так було але поживемо - побачимо!
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10.08.2022 08:23 Ответить
Шановний пан генерал Марченко, дякуємо вам! Але що ви будете робити, якщо вас знову зелені виродки відправлять з півдня кудись ще?
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10.08.2022 08:25 Ответить
Сподіваюся, генерал Марченко разом з іншими бойовими генералами спочатку знищать агресивних москальських вошей, а далі, не відкладаючи справу
у довгу шухляду, розберуться з їхніми зеленими малороськими гнидами!
Україні конче потрібен свій Піночет!
Тільки так у України є шанс стати розвинутою та сильною!
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10.08.2022 08:29 Ответить
З гнидами повинен розібратись мудрий нарід на виборах.
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10.08.2022 08:32 Ответить
Майдан - каштан Як у Румунії.
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10.08.2022 08:36 Ответить
Народу до цього не звикати. Не перший раз
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10.08.2022 08:36 Ответить
Ти думаєш щось помінялося після виборів 19 року ? Міняють голів областей та районів , а зами остаються . Голови сільрад попересиджували Вітю Вітю та Петра і перейшли в старости до Вови
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10.08.2022 08:43 Ответить
"Мудрий нарід" вже начудив у 2019-му! І, судячи з настроїв, начудить і на наступних виборах! Україна уражена "зеленою" гангреною, а гангрену примочками не лікують!
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10.08.2022 09:01 Ответить
Пока є Україна ніхто нічого не приєднає адже Україна всеж таки існує. І тещо кажуть приєднають до Росії А як приєднати коли йде війна? Треба вибивати орків незважаючи на їхні плани.
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10.08.2022 08:33 Ответить
БОЙОВОМУ ГЕНЕРАЛУ ДМИТРУ МАРЧЕНКУ РЕСПЕКТ !!! Це український МАРЧЕЛЛО !!! Він вже увійшов в історію України, як легендарний полководець ! СЛАВА ГЕРОЯМ !!! СЛАВА ЗСУ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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10.08.2022 08:56 Ответить
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10.08.2022 09:14 Ответить
"Звільнення Херсона: "Це буде швидко."-- припустимо. Далі що!? Навіщо міст Антонівський роз..........? Переправлятися на лівобережжя як будете? Чи звільненням Херсону обмежимося?
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10.08.2022 09:22 Ответить
І тут зрада! От курва, всюди зрада!
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10.08.2022 12:02 Ответить
Маченку вiрю, як нiкому! ЗСУ вiрю! ЗЕкам не вiрю зовсiм, ненавиджу покидьок, вони на продаж!
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10.08.2022 09:34 Ответить
А, Михаил Подоляк в интервью BBC, утверждает, что контрнаступлении ВСУ на юге страны, в частности на херсонском направлении, являются частью «информационно-психологической спецоперации» и в реальности никогда не планировались.
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10.08.2022 10:37 Ответить
Я теж звернула на це увагу. ну що ж, хай рашисти бояться всього. і контрнаступу - і відсутності його, але присутності дезінформації.
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10.08.2022 10:49 Ответить
Марченку вірю. Якби сказала якась зелень, я б ставила вкрай скептично до таких заяв, але Марченко знає, що каже.
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10.08.2022 11:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Om1yXrOwnGA КРИМ, ХЕРСОН - ПОЧАЛОСЯ? Легендарний генерал Марченко в "Час: Online"
Початок передачі - о 17-00 в 10.08.22р.
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10.08.2022 11:52 Ответить
Та дай то Бог, товарищ генерал---чтоб так и стало! Правда. Но я не генерал, и позволю себе чуть иную версию. Возможно дело потянется запросто на год. И то будет хорошо. А потом еще долго будет так себе, иногда, кое где. И это все при условии, что зиму продержимся. Именно как зиму. Хотя и тут у меня есть свое мнение. Пока не стану его предлагать. Чуть возраст уже не тот, что бы ляпать сроками наперед!
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10.08.2022 12:17 Ответить
Ой, не надо так хвалить Марченко, хотя я его "обожнюю". Они ж его, суки зелёные продажные,
уничтожат. Хоть охрану приставляй!? У них неофициально охота объявлена на патриотов, особенно тех, кого любит народ. Вы помните, как ЗЕки филигранно избавились от Азовцев,он сдал
своим указом их в плен врагу, что уже есть ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ,за которое надо не видосики снимать, а прощальные письма родным писать. За Родину страшно и обидно. ЗЕки у власти...
Захотели, посадили Марченко, а когда народ начал везде возмущаться, да и от Николаева остались
руины, решили отправить назад туда, чтобы отвечал за их промахи.
Бережiться, хай Вам Боже допомагае, Генерале!
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10.08.2022 12:27 Ответить
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10.08.2022 16:54 Ответить
 
 