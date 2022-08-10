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Новини Війна
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Звільнення Херсона: "Це буде швидко. Нехай ще трохи протримаються", - генерал Марченко

дмитро,марченко

Україна може звільнити Херсон невдовзі, а закінчити активну фазу війни до кінця року.

Такої думки дотримується генерал Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку повномасштабного вторгнення РФ, а зараз повернувся на південний напрямок. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Марченко каже, що не може називати точних термінів і дат звільнення Херсона, але жителям обласного центру варто "трохи потерпіти", оскільки "це буде не так довго, як усі очікують".

"Це буде швидко. Нехай ще трохи протримаються. Ми про них не забуваємо, ніхто не відмовляється від свого народу, ми прийдемо їм на допомогу, але нехай почекають. Найближчим часом вони все побачать і почують", - сказав генерал.

Марченко зазначив, що до кінця року Україна може звільнити Херсон і закінчити активну фазу війни, після чого відбуватимуться локальні бойові дії.

Також читайте: Деякі ключові території Україна поверне до кінця року, буде успішний контрнаступ, - Волкер

Воєначальник також заявив, що Крим звільнятимуть військовим шляхом, зокрема зі знищенням Кримського мосту, щоб позбавити окупантів можливості посилювати свої війська з території Росії.

Автор: 

звільнення (2688) Херсон (3423) Марченко Дмитро (37)


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Топ коментарі
+64
Вірю Богу, вірю бойовому генералу Марченко і Збройним Силам України! Головне, щоб не заважали "слуги", які так і рвуться з бункерів потрапити в історію, навіть для цього "Ставку" створили, тільки забули створити фронти.
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10.08.2022 08:03
+50
Скоро Україна потопить чорноморський флот расії і керченський міст!
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10.08.2022 08:00
+41
В складі Брянської області перебуває українська Стародубщина - колиска гетьманів, яку радянська росія окупувала в 1918-му, загеноцидила там українців, і на штиках провела референдум і анексію в 1919 році...
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10.08.2022 08:10
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а пока москали слушают все это - брянская и белгородская народные республики, присоединятся к Украине, вместе с частью беларуси и приднестровьем. потому что все войска они перетащили под Херсон )))))))
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10.08.2022 07:59 Відповісти
В складі Брянської області перебуває українська Стародубщина - колиска гетьманів, яку радянська росія окупувала в 1918-му, загеноцидила там українців, і на штиках провела референдум і анексію в 1919 році...
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10.08.2022 08:10 Відповісти
Про Ростов забув додати
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10.08.2022 08:28 Відповісти
В мене бабка з Дінського району, так ані слова російською не знала. Бо й в колгоспі не була, все господарство на собі тягнули із дідом. Й дуже багато де по станицях ще у 70-80 х залишалося люде, що розмовляли українською.
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10.08.2022 09:12 Відповісти
Упс, трохи не в ту гілку, на щабель вище :
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10.08.2022 09:13 Відповісти
На тих, хто на мові розмовляв замість російської, казали «він старенький, нєграматний»
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10.08.2022 09:22 Відповісти
Ага, й Кубань трохи раніше віджали
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10.08.2022 09:06 Відповісти
Усі зрозуміли вашу пропозицію!

Як розвалимо парашну мошкандію, то можна буде і реалізувати)
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10.08.2022 09:52 Відповісти
НАГАДАЙТЕ МЕНІ , ЦЕ САМЕ ТОЙ БОЙОВИЙ ГЕНЕРАЛ, ЯКОГО ЗЕШОБЛА ПОСАДИЛА В В"ЯЗНИЦЮ , А ПОРОХ ВИКУПИВ ПІД ЗАСТАВУ ?!!!!
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10.08.2022 09:14 Відповісти
саме той. і справу, мабуть, ще й досі не закрили.
там ще скандал з броніками був. які зелена влада хотіла згноїти, але потім все-таки видала ЗСУ.
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10.08.2022 09:18 Відповісти
Так, це той, якого ЗЕки, щоб не заважав Вкраiну здавати, кинули у в"язницю! А замiсть його
поставили Кима, котрому орден дали за розбитий Миколаiв. Так, Порошенко збирав по людям грошi, бо була ду-уже висока застава. Отакоi ЗЕки роблять з патрiотами! Це ще добре склалося,
бо Азовцiв величний ЗЕ здав у полон, щоб зникли назавжди, та й забувся! "Ще скiльки патрiотiв
знайдеться!"
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10.08.2022 09:29 Відповісти
Ким уже заявив, що Марченка прислали йому пом1чником. Отак.
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10.08.2022 10:06 Відповісти
Я дивився тривале інтерв'ю Марченка якомусь каналу, там він дуже добре відгукувався щодо Кіма, багато в чому завдяки злагодженим діям військових та цивільних орки розбилися о Миколаїв.
Я розумію скепсис та недовіру, але треба визнати, що Кім проявив себе як мінімум непогано.
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10.08.2022 10:14 Відповісти
рандеву Яніни на 5-му каналі. Щр було в'ю Даші на Прямому. І ще щось було на Еспресо. А інші, тобто, помийки "об'єднані" Марчело не показують.
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10.08.2022 11:40 Відповісти
Скоро Україна потопить чорноморський флот расії і керченський міст!
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10.08.2022 08:00 Відповісти
АМIНЬ !!!
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10.08.2022 08:10 Відповісти
Вірю Богу, вірю бойовому генералу Марченко і Збройним Силам України! Головне, щоб не заважали "слуги", які так і рвуться з бункерів потрапити в історію, навіть для цього "Ставку" створили, тільки забули створити фронти.
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10.08.2022 08:03 Відповісти
Ось у Зеленського вже зробили зрадниками Гордона та Ігоря Смешка (треба ж діяти першими, а то раптом Смешко скаже про справжніх изменників у ВП) Хто там наступний на черзі? Корбана вже позбулися, критика Солнцелікого не вітається абсолютно,
"Обозреватель" збираються закривати, ми приходимо до Єдиновладдя і тільки те, що Зелений сказав - це і є правда? Ну то що Єрмаке йому диктував, стаємо ближче до Росії чи що?
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10.08.2022 08:12 Відповісти
Гордон в усіх терористів інтерв'ю брав...
Біди не буде як закриють.
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10.08.2022 08:29 Відповісти
Гордон зробив Зе президентом. Те величезне компліментарне інтерв'ю в кінці 2018-го було стартом кампанії
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10.08.2022 09:20 Відповісти
Ну і пАдумаєш... Не він перший, не він останній. Без брехні про свинарчуків, авакова, агітаційних виступів разумкова, та розкрутки богдана, не було б ніякої передвиборчої компанії. Бубочка ними, з легкістю, пожертвував. Недоторканні- дерьмак & Ко та бабломойський & Ко.
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10.08.2022 11:38 Відповісти
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин

Айдер Муждабаєв:
Побачив у друга в стрічці, посміхнувся й подумав, що людина, схожа на ту, що зліва, в яких-небудь відсталих Сполучених Штатах ось лише зараз вийшла б із в'язниці після відповідного терміну за шахрайство й почала б якось потрохи адаптуватися до життя на волі.
А в нас вона схожа на найавторитетнішого телевізійного журналіста, медіамагната, лідера суспільних думок і просто щасливого й задоволеного життям мультимільйонера. Що тут сказати, крім «Україна - країна можливостей!»…
Для кожного пройдисвіта.
Зліва - агент Смішка, справа - Єрмака…￼￼ І в кожного з двох є своє кладовище…
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10.08.2022 12:55 Відповісти
Його слова та Богу у вуха
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10.08.2022 08:04 Відповісти
А че там в Стародубской народной республике и в Сибирской народной республике?
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10.08.2022 08:05 Відповісти
ніякою Сибірської народної республіки не буде, там буде сплошний Новокитай.
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10.08.2022 08:08 Відповісти
То погано буде як Новокитаїя приросте Сибіром офіційно . Вони не кращі кацапів Азія намахана
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10.08.2022 08:32 Відповісти
Стародубщина - колиска гетьманських родів, і культурне серце Гетьманщини яке в 1919 році було анкесовано після референдуму на багнетах.
Роком раніше, у 1918-му там проходили найбільші бої в історії військ УНР, про які наші історики чомусь забули - всім подобалось хайпувати на Зимовому поході, бою під Крутами, і обороні Київа від Муравйова
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10.08.2022 08:14 Відповісти
Я теж подумав про те, що на обстріли ТЕЦ у Харкові має бути тверда (і гаряча) відповідь по об'єктах теплопостачання у Брянську, Бєлгороді, Курську, Мінську. Дати зрозуміти, що ТЕЦ чіпати не варто.
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10.08.2022 08:53 Відповісти
От йому вірю, це не Волкер!
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10.08.2022 08:07 Відповісти
Рашисти , забирайтеся геть із украінських земель , так як скоро до крові будете ригати херсонськими помідорами.😠
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10.08.2022 08:08 Відповісти
Ця наволоч сама не піде, потрібно зробити такі умови, щоб вони втікаючи обсирали все на своєму шляху і думаю, це вже точно на цьому напрамку буде, бо бачив як Марченко піджарив їх у Вознгесенську, як вони на сотні бронетехніці браво втікали у поля, в лісопосадки, до бабусь ховатися в льохах.
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10.08.2022 08:17 Відповісти
Краще б какали кавунами. цілими
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10.08.2022 08:17 Відповісти
Верю Марчелло, верю в ЗСУ !!!
Не верю Абдрыстовичу, Падляку и всей продажной зелёной нечисти.
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10.08.2022 08:19 Відповісти
Нам би своє відбити -- Запоріжська Кубань Тмутаракань -- відколи Украіна незалежна хоть би хто чхнув за нас
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10.08.2022 08:19 Відповісти
Навіщо писати "росія" з великої літери?
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10.08.2022 08:20 Відповісти
Марченко щось знає, але поки що не каже.
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10.08.2022 08:21 Відповісти
Хотілось би щоб так було але поживемо - побачимо!
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10.08.2022 08:23 Відповісти
Шановний пан генерал Марченко, дякуємо вам! Але що ви будете робити, якщо вас знову зелені виродки відправлять з півдня кудись ще?
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10.08.2022 08:25 Відповісти
Сподіваюся, генерал Марченко разом з іншими бойовими генералами спочатку знищать агресивних москальських вошей, а далі, не відкладаючи справу
у довгу шухляду, розберуться з їхніми зеленими малороськими гнидами!
Україні конче потрібен свій Піночет!
Тільки так у України є шанс стати розвинутою та сильною!
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10.08.2022 08:29 Відповісти
З гнидами повинен розібратись мудрий нарід на виборах.
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10.08.2022 08:32 Відповісти
Майдан - каштан Як у Румунії.
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10.08.2022 08:36 Відповісти
Народу до цього не звикати. Не перший раз
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10.08.2022 08:36 Відповісти
Ти думаєш щось помінялося після виборів 19 року ? Міняють голів областей та районів , а зами остаються . Голови сільрад попересиджували Вітю Вітю та Петра і перейшли в старости до Вови
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10.08.2022 08:43 Відповісти
"Мудрий нарід" вже начудив у 2019-му! І, судячи з настроїв, начудить і на наступних виборах! Україна уражена "зеленою" гангреною, а гангрену примочками не лікують!
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10.08.2022 09:01 Відповісти
Пока є Україна ніхто нічого не приєднає адже Україна всеж таки існує. І тещо кажуть приєднають до Росії А як приєднати коли йде війна? Треба вибивати орків незважаючи на їхні плани.
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10.08.2022 08:33 Відповісти
БОЙОВОМУ ГЕНЕРАЛУ ДМИТРУ МАРЧЕНКУ РЕСПЕКТ !!! Це український МАРЧЕЛЛО !!! Він вже увійшов в історію України, як легендарний полководець ! СЛАВА ГЕРОЯМ !!! СЛАВА ЗСУ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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10.08.2022 08:56 Відповісти
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10.08.2022 09:14 Відповісти
"Звільнення Херсона: "Це буде швидко."-- припустимо. Далі що!? Навіщо міст Антонівський роз..........? Переправлятися на лівобережжя як будете? Чи звільненням Херсону обмежимося?
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10.08.2022 09:22 Відповісти
І тут зрада! От курва, всюди зрада!
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10.08.2022 12:02 Відповісти
Маченку вiрю, як нiкому! ЗСУ вiрю! ЗЕкам не вiрю зовсiм, ненавиджу покидьок, вони на продаж!
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10.08.2022 09:34 Відповісти
А, Михаил Подоляк в интервью BBC, утверждает, что контрнаступлении ВСУ на юге страны, в частности на херсонском направлении, являются частью «информационно-психологической спецоперации» и в реальности никогда не планировались.
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10.08.2022 10:37 Відповісти
Я теж звернула на це увагу. ну що ж, хай рашисти бояться всього. і контрнаступу - і відсутності його, але присутності дезінформації.
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10.08.2022 10:49 Відповісти
Марченку вірю. Якби сказала якась зелень, я б ставила вкрай скептично до таких заяв, але Марченко знає, що каже.
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10.08.2022 11:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Om1yXrOwnGA КРИМ, ХЕРСОН - ПОЧАЛОСЯ? Легендарний генерал Марченко в "Час: Online"
Початок передачі - о 17-00 в 10.08.22р.
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10.08.2022 11:52 Відповісти
Та дай то Бог, товарищ генерал---чтоб так и стало! Правда. Но я не генерал, и позволю себе чуть иную версию. Возможно дело потянется запросто на год. И то будет хорошо. А потом еще долго будет так себе, иногда, кое где. И это все при условии, что зиму продержимся. Именно как зиму. Хотя и тут у меня есть свое мнение. Пока не стану его предлагать. Чуть возраст уже не тот, что бы ляпать сроками наперед!
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10.08.2022 12:17 Відповісти
Ой, не надо так хвалить Марченко, хотя я его "обожнюю". Они ж его, суки зелёные продажные,
уничтожат. Хоть охрану приставляй!? У них неофициально охота объявлена на патриотов, особенно тех, кого любит народ. Вы помните, как ЗЕки филигранно избавились от Азовцев,он сдал
своим указом их в плен врагу, что уже есть ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ,за которое надо не видосики снимать, а прощальные письма родным писать. За Родину страшно и обидно. ЗЕки у власти...
Захотели, посадили Марченко, а когда народ начал везде возмущаться, да и от Николаева остались
руины, решили отправить назад туда, чтобы отвечал за их промахи.
Бережiться, хай Вам Боже допомагае, Генерале!
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10.08.2022 12:27 Відповісти
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10.08.2022 16:54 Відповісти
 
 