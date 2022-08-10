Звільнення Херсона: "Це буде швидко. Нехай ще трохи протримаються", - генерал Марченко

Україна може звільнити Херсон невдовзі, а закінчити активну фазу війни до кінця року.

Такої думки дотримується генерал Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку повномасштабного вторгнення РФ, а зараз повернувся на південний напрямок. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Марченко каже, що не може називати точних термінів і дат звільнення Херсона, але жителям обласного центру варто "трохи потерпіти", оскільки "це буде не так довго, як усі очікують".

"Це буде швидко. Нехай ще трохи протримаються. Ми про них не забуваємо, ніхто не відмовляється від свого народу, ми прийдемо їм на допомогу, але нехай почекають. Найближчим часом вони все побачать і почують", - сказав генерал.

Марченко зазначив, що до кінця року Україна може звільнити Херсон і закінчити активну фазу війни, після чого відбуватимуться локальні бойові дії.

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Воєначальник також заявив, що Крим звільнятимуть військовим шляхом, зокрема зі знищенням Кримського мосту, щоб позбавити окупантів можливості посилювати свої війська з території Росії.