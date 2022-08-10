Звільнення Херсона: "Це буде швидко. Нехай ще трохи протримаються", - генерал Марченко
Україна може звільнити Херсон невдовзі, а закінчити активну фазу війни до кінця року.
Такої думки дотримується генерал Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку повномасштабного вторгнення РФ, а зараз повернувся на південний напрямок. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Марченко каже, що не може називати точних термінів і дат звільнення Херсона, але жителям обласного центру варто "трохи потерпіти", оскільки "це буде не так довго, як усі очікують".
"Це буде швидко. Нехай ще трохи протримаються. Ми про них не забуваємо, ніхто не відмовляється від свого народу, ми прийдемо їм на допомогу, але нехай почекають. Найближчим часом вони все побачать і почують", - сказав генерал.
Марченко зазначив, що до кінця року Україна може звільнити Херсон і закінчити активну фазу війни, після чого відбуватимуться локальні бойові дії.
Воєначальник також заявив, що Крим звільнятимуть військовим шляхом, зокрема зі знищенням Кримського мосту, щоб позбавити окупантів можливості посилювати свої війська з території Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як розвалимо парашну мошкандію, то можна буде і реалізувати)
там ще скандал з броніками був. які зелена влада хотіла згноїти, але потім все-таки видала ЗСУ.
поставили Кима, котрому орден дали за розбитий Миколаiв. Так, Порошенко збирав по людям грошi, бо була ду-уже висока застава. Отакоi ЗЕки роблять з патрiотами! Це ще добре склалося,
бо Азовцiв величний ЗЕ здав у полон, щоб зникли назавжди, та й забувся! "Ще скiльки патрiотiв
знайдеться!"
Я розумію скепсис та недовіру, але треба визнати, що Кім проявив себе як мінімум непогано.
"Обозреватель" збираються закривати, ми приходимо до Єдиновладдя і тільки те, що Зелений сказав - це і є правда? Ну то що Єрмаке йому диктував, стаємо ближче до Росії чи що?
Біди не буде як закриють.
Айдер Муждабаєв:
Побачив у друга в стрічці, посміхнувся й подумав, що людина, схожа на ту, що зліва, в яких-небудь відсталих Сполучених Штатах ось лише зараз вийшла б із в'язниці після відповідного терміну за шахрайство й почала б якось потрохи адаптуватися до життя на волі.
А в нас вона схожа на найавторитетнішого телевізійного журналіста, медіамагната, лідера суспільних думок і просто щасливого й задоволеного життям мультимільйонера. Що тут сказати, крім «Україна - країна можливостей!»…
Для кожного пройдисвіта.
Зліва - агент Смішка, справа - Єрмака…￼￼ І в кожного з двох є своє кладовище…
Роком раніше, у 1918-му там проходили найбільші бої в історії військ УНР, про які наші історики чомусь забули - всім подобалось хайпувати на Зимовому поході, бою під Крутами, і обороні Київа від Муравйова
Не верю Абдрыстовичу, Падляку и всей продажной зелёной нечисти.
у довгу шухляду, розберуться з їхніми зеленими малороськими гнидами!
Україні конче потрібен свій Піночет!
Тільки так у України є шанс стати розвинутою та сильною!
Початок передачі - о 17-00 в 10.08.22р.
уничтожат. Хоть охрану приставляй!? У них неофициально охота объявлена на патриотов, особенно тех, кого любит народ. Вы помните, как ЗЕки филигранно избавились от Азовцев,он сдал
своим указом их в плен врагу, что уже есть ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ,за которое надо не видосики снимать, а прощальные письма родным писать. За Родину страшно и обидно. ЗЕки у власти...
Захотели, посадили Марченко, а когда народ начал везде возмущаться, да и от Николаева остались
руины, решили отправить назад туда, чтобы отвечал за их промахи.
Бережiться, хай Вам Боже допомагае, Генерале!