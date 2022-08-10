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Крупнейший грузовой авиаперевозчик России уволит половину пилотов

волга-днепр

Группа "Волга-Днепр" - крупнейшая грузовая авиагруппа России - сократит в принадлежащих ей авиакомпаниях AirBridgeCargo и принадлежащие ей "Атран" более 200 пилотов, летающих на "боингах".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Экономическую правду.

Компания сохранила всего несколько экипажей на случай, если она получит разрешение от Минтранса РФ на возвращение самолетов иностранным лизинговым компаниям.

Всего на начало года в AirBridgeCargo работало более 300 пилотов, в "Атране" – около 110.

"Волга-Днепр" – крупнейшая грузовая авиагруппа России. В начале 2022 года она занимала 51% российского рынка авиационных грузоперевозок.

В настоящее время группа "Волга-Днепр" продолжает полеты на российских самолетах Ан-124 и Ил-76.

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"Ресурсы компании не безграничны. Оптимизация численности [персонала] - вынужденная мера. Она проводится поэтапно, чтобы иметь возможность консервации флота", - сказал представитель компании ответ на вопрос об увольнении пилотов.

Пилоты начали уходить из группы с начала весны 2022 года: часть по собственному желанию, другая – по согласию с работодателем, говорит источник в компании.

Бизнес "Волга-Днепр" был направлен на глобальный рынок грузоперевозок: в 2019 году на международные рейсы AirBridgeCargo приходилось 99,8% всех перевозок, у "Волга-Днепр" – 98,6%, у "Атрана" – 65% (последние доступны данные Росавиации и Транспортной клиринговой палаты).

Но после начала войны в Украине 24 февраля деятельность группы резко сократилась.

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В марте пресс-служба группы сообщила, что AirBridgeCargo и "Атран" приостановили полеты из-за санкций в отношении лизингодателей, которым запретили работать с российскими компаниями, и заявления Управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) о прекращении срока действия сертификатов летной годности.

авиация (2842) россия (96095) увольнение (2685)


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Топ комментарии
+21
И сразу повестки им на фронт в пехоту Пески штурмовать
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10.08.2022 12:52
+13
Стюардеси перейдуть до Ашотів та Арменів.
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10.08.2022 13:12
+8
Так и будет, некоторые сами побегут! Для них же Украина виновата, других виновных быть не может.
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10.08.2022 13:08
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И сразу повестки им на фронт в пехоту Пески штурмовать
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10.08.2022 12:52 Ответить
Так и будет, некоторые сами побегут! Для них же Украина виновата, других виновных быть не может.
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10.08.2022 13:08 Ответить
літати будуть тільки у ві сніх..

бухати їм не перебухати..одне. скорочення ж не тільки піотам..там ж ще штурмани і стюрди)))

так що, скоротили більше...а ще обслуга аеропортів...
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10.08.2022 12:59 Ответить
Стюардеси і, можливо, штурмани перейдуть на літалки запоребріковського виробництва (ІЛи, АНи, ТУ, ЯК). У часи СРСР в Аерофлоті не було Боінгів та Аербасів, і якось літали.
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10.08.2022 13:01 Ответить
Стюардеси перейдуть до Ашотів та Арменів.
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10.08.2022 13:12 Ответить
на панель перейдуть
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10.08.2022 13:42 Ответить
і пєлоти теж можуть, там на кацапії весь нарот-тридварас, тому попит буде, з голоду не здохнуть, може комусь подобають мужики в формі
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10.08.2022 13:43 Ответить
Які стюардеси? Це вантажний авіаперевізник.
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10.08.2022 17:45 Ответить
Рожденный ползать летать не может. А как насчет наоборот?
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10.08.2022 12:59 Ответить
І почне набір пілотів камікадзе.
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10.08.2022 13:01 Ответить
Це рівноцінно перенавчанню літати на Су-24 і Су-25
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10.08.2022 14:36 Ответить
Ва всём Омерига винавата.
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10.08.2022 13:11 Ответить
На кукурузники пускай садятся ,а вместо штурвала балалайка будет........****** ватные, повыздыхайте там племя свинособак..................................................................
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10.08.2022 13:47 Ответить
чого це така турбота за рашистів. на військові пересядуть. тільки й діла. Але їх тут не чекають з хлібом \ сіллю !!!
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10.08.2022 14:09 Ответить
Была волга-Днепр, теперь только волга! Как раз 50%.
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10.08.2022 14:40 Ответить
А сколько кукареков-то было... "за зерновое соглашение сняли санкции", "иран поможет" итд...
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10.08.2022 15:25 Ответить
 
 