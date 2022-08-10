Крупнейший грузовой авиаперевозчик России уволит половину пилотов

Группа "Волга-Днепр" - крупнейшая грузовая авиагруппа России - сократит в принадлежащих ей авиакомпаниях AirBridgeCargo и принадлежащие ей "Атран" более 200 пилотов, летающих на "боингах".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Экономическую правду.

Компания сохранила всего несколько экипажей на случай, если она получит разрешение от Минтранса РФ на возвращение самолетов иностранным лизинговым компаниям.

Всего на начало года в AirBridgeCargo работало более 300 пилотов, в "Атране" – около 110.

"Волга-Днепр" – крупнейшая грузовая авиагруппа России. В начале 2022 года она занимала 51% российского рынка авиационных грузоперевозок.

В настоящее время группа "Волга-Днепр" продолжает полеты на российских самолетах Ан-124 и Ил-76.

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"Ресурсы компании не безграничны. Оптимизация численности [персонала] - вынужденная мера. Она проводится поэтапно, чтобы иметь возможность консервации флота", - сказал представитель компании ответ на вопрос об увольнении пилотов.

Пилоты начали уходить из группы с начала весны 2022 года: часть по собственному желанию, другая – по согласию с работодателем, говорит источник в компании.

Бизнес "Волга-Днепр" был направлен на глобальный рынок грузоперевозок: в 2019 году на международные рейсы AirBridgeCargo приходилось 99,8% всех перевозок, у "Волга-Днепр" – 98,6%, у "Атрана" – 65% (последние доступны данные Росавиации и Транспортной клиринговой палаты).

Но после начала войны в Украине 24 февраля деятельность группы резко сократилась.

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В марте пресс-служба группы сообщила, что AirBridgeCargo и "Атран" приостановили полеты из-за санкций в отношении лизингодателей, которым запретили работать с российскими компаниями, и заявления Управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) о прекращении срока действия сертификатов летной годности.