Найбільший вантажний авіаперевізник Росії звільнить половину пілотів

Група "Волга-Днепр" - найбільша вантажна авіагрупа Росії - скоротить у авіакомпаніях AirBridgeCargo і "Атран", що належать їй, понад 200 пілотів, які літали на "боїнгах".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Економічну правду.

Компанія зберегла лише кілька екіпажів на випадок, якщо вона отримає дозвіл від Мінтрансу РФ на повернення літаків іноземним лізинговим компаніям.

Загалом на початок року в AirBridgeCargo працювало понад 300 пілотів, в "Атрані" - близько 110.

"Волга-Днепр" - найбільша вантажна авіагрупа Росії. На початку 2022 вона займала 51% російського ринку авіаційних вантажоперевезень.

Наразі група "Волга-Днепр" продовжує польоти на російських літаках Ан-124 та Іл-76.

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"Ресурси компанії не безмежні. Оптимізація чисельності [персоналу] - вимушений захід. Вона проводиться поетапно, щоб мати можливість консервації флоту", - сказав представник компанії відповідь на питання про звільнення пілотів.

Пілоти почали йти з групи з початку весни 2022 року: частина за власним бажанням, інша - за згодою з роботодавцем, каже джерело в компанії.

Бізнес "Волга-Днепр" був спрямований на глобальний ринок вантажоперевезень: у 2019 році на міжнародні рейси AirBridgeCargo припадало 99,8% всіх перевезень, у "Волга-Днепр" - 98,6%, у "Атрана" - 65% (останні доступні дані Росавіації та Транспортної клірингової палати).

Але після початку війни в Україні 24 лютого діяльність групи різко скоротилася.

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У березні пресслужба групи повідомила, що AirBridgeCargo та "Атран" призупинили польоти через санкції щодо лізингодавців, яким заборонили працювати з російськими компаніями, та заяви Управління цивільної авіації Бермудських островів (BCAA) про припинення терміну дії сертифікатів льотної придатності.