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Новини
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Найбільший вантажний авіаперевізник Росії звільнить половину пілотів

волга-днепр

Група "Волга-Днепр" - найбільша вантажна авіагрупа Росії - скоротить у авіакомпаніях AirBridgeCargo і "Атран", що належать їй, понад 200 пілотів, які літали на "боїнгах".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Економічну правду.

Компанія зберегла лише кілька екіпажів на випадок, якщо вона отримає дозвіл від Мінтрансу РФ на повернення літаків іноземним лізинговим компаніям.

Загалом на початок року в AirBridgeCargo працювало понад 300 пілотів, в "Атрані" - близько 110.

"Волга-Днепр" - найбільша вантажна авіагрупа Росії. На початку 2022 вона займала 51% російського ринку авіаційних вантажоперевезень.

Наразі група "Волга-Днепр" продовжує польоти на російських літаках Ан-124 та Іл-76.

Також читайте: Російські авіакомпанії через санкції почали розбирати літаки на запчастини, - Reuters

"Ресурси компанії не безмежні. Оптимізація чисельності [персоналу] - вимушений захід. Вона проводиться поетапно, щоб мати можливість консервації флоту", - сказав представник компанії відповідь на питання про звільнення пілотів.

Пілоти почали йти з групи з початку весни 2022 року: частина за власним бажанням, інша - за згодою з роботодавцем, каже джерело в компанії.

Бізнес "Волга-Днепр" був спрямований на глобальний ринок вантажоперевезень: у 2019 році на міжнародні рейси AirBridgeCargo припадало 99,8% всіх перевезень, у "Волга-Днепр" - 98,6%, у "Атрана" - 65% (останні доступні дані Росавіації та Транспортної клірингової палати).

Але після початку війни в Україні 24 лютого діяльність групи різко скоротилася.

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У березні пресслужба групи повідомила, що AirBridgeCargo та "Атран" призупинили польоти через санкції щодо лізингодавців, яким заборонили працювати з російськими компаніями, та заяви Управління цивільної авіації Бермудських островів (BCAA) про припинення терміну дії сертифікатів льотної придатності.

Автор: 

авіація (4152) росія (65934) звільнення (2688)


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Топ коментарі
+21
И сразу повестки им на фронт в пехоту Пески штурмовать
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10.08.2022 12:52
+13
Стюардеси перейдуть до Ашотів та Арменів.
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10.08.2022 13:12
+8
Так и будет, некоторые сами побегут! Для них же Украина виновата, других виновных быть не может.
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10.08.2022 13:08
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И сразу повестки им на фронт в пехоту Пески штурмовать
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10.08.2022 12:52 Відповісти
Так и будет, некоторые сами побегут! Для них же Украина виновата, других виновных быть не может.
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10.08.2022 13:08 Відповісти
літати будуть тільки у ві сніх..

бухати їм не перебухати..одне. скорочення ж не тільки піотам..там ж ще штурмани і стюрди)))

так що, скоротили більше...а ще обслуга аеропортів...
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10.08.2022 12:59 Відповісти
Стюардеси і, можливо, штурмани перейдуть на літалки запоребріковського виробництва (ІЛи, АНи, ТУ, ЯК). У часи СРСР в Аерофлоті не було Боінгів та Аербасів, і якось літали.
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10.08.2022 13:01 Відповісти
Стюардеси перейдуть до Ашотів та Арменів.
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10.08.2022 13:12 Відповісти
на панель перейдуть
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10.08.2022 13:42 Відповісти
і пєлоти теж можуть, там на кацапії весь нарот-тридварас, тому попит буде, з голоду не здохнуть, може комусь подобають мужики в формі
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10.08.2022 13:43 Відповісти
Які стюардеси? Це вантажний авіаперевізник.
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10.08.2022 17:45 Відповісти
Рожденный ползать летать не может. А как насчет наоборот?
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10.08.2022 12:59 Відповісти
І почне набір пілотів камікадзе.
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10.08.2022 13:01 Відповісти
Це рівноцінно перенавчанню літати на Су-24 і Су-25
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10.08.2022 14:36 Відповісти
Ва всём Омерига винавата.
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10.08.2022 13:11 Відповісти
На кукурузники пускай садятся ,а вместо штурвала балалайка будет........****** ватные, повыздыхайте там племя свинособак..................................................................
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10.08.2022 13:47 Відповісти
чого це така турбота за рашистів. на військові пересядуть. тільки й діла. Але їх тут не чекають з хлібом \ сіллю !!!
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10.08.2022 14:09 Відповісти
Была волга-Днепр, теперь только волга! Как раз 50%.
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10.08.2022 14:40 Відповісти
А сколько кукареков-то было... "за зерновое соглашение сняли санкции", "иран поможет" итд...
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10.08.2022 15:25 Відповісти
 
 