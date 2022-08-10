Кулеба призвал страны Евросоюза и G7 прекратить выдачу виз гражданам РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Европейского Союза и G7 прекратить выдавать визы россиянам.
Об этом глава украинской дипломатии заявил в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я призываю все страны ЕС и G7 прекратить выдавать визы россиянам. Президент Зеленский совершенно правильно на этом настаивает. россияне преимущественно поддерживают войну против Украины. Они должны быть лишены права пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать", - отметил он.
Как сообщалось, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвала прекратить выдавать туристические визы россиянам на поездки в Евросоюз.
Президент Владимир Зеленский выступил с призывом полностью запретить въезд гражданам российской федерации в страны Запада.
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"После украинского ковёрного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тётка: "Посещение Европы - это привилегия, а не право человека". Так и хочется ей напомнить другие слова: "То, что вы сейчас на свободе - это не ваша заслуга, а наша недоработка", - "дипломатично" высказался Д. Медведев.
"Новый европейский нацизм - это сочетание русофобии, мании величия и комплекса неполноценности," - вторил ему российский пропагандист Владимир Соловьев.
"почнуть перевіряти більше, і якщо у матері є двоє-троє дітей, то вона законно може приіхати.........."
ДБЛ БЛД!!!!!!!!!!!
И Фейхтвангера, и Томаса Манна?
А тех, кто бежал из СССР (через стену в ГДР под пулеметами и в других местах) тоже возвращать НАДО было?
И "евреи" в твоем примере это как раз "украинцы". А вот немцев, которые "убегали от Гитлера" - перестали пускать в другие страны году в 1943 точно (а то еще и раньше)
"Єдиний спосіб відбити у московії бажання захоплювати чужі території - це заборонити росіянам відвідувати західні країни" - сказав він. Досить делікатно й дипломатично.
І тут піднялося виття по мокшанським болотам!
Навіть обласканий гебнявий шизофренік Нєвзоров плюнув ядом, відкрив свою кацапську, імперську сутність та почав погрожувати, що їм, урускім лібералам не вперше воювати з президентами. А сам обісрався і піджавши хвіст здриснув з країни (чи відправлений ФСБ у відрядження з відповідним леґендуванням?)
Взагалі то українці мають силу й натхнення скинути будь яку корумповану, автократичну владу. А у Нєвзорових та іже з ними вистарчає лише скавульчати з за паркану.
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Довідково про дозволи урускім їздити світом:
Так, Фінляндія 30 червня вирішила відновити видачу туристичних віз росіянцям. І фіни були шоковані, подивившись, що кацапи везуть з Європи: масово везли товари подвійного призначення, які підпадають під санкції.
І це не безневинні комп'ютери, смартфони чи предмети розкоші. Здебільшого це складні, професійні безпілотники з високоякісними відеокамерами та/або здатними перевозити корисне навантаження, навігаційне обладнання, у тому числі для судноплавства, високо інтегровані мікросхеми, дальноміри, пристрої нічного бачення та інші «сувеніри».
У зв'язку з цим уже відкрито понад 20 кримінальних справ, а решта матеріалів розглядаються.
Тобто, 4% туристичного потоку були або працівниками спеціальних служб, або громадянами, яких завербували, щоб займатися промисловим шпигунством та для вивезення з Європи до московії гостродефіцитних для військових, товарів, які вони не можуть отримувати юридично (дані по Фінляндії від Max Mykhaylenko)
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Отже - безпека світу в забороні московітам відвідувати країни умовного Заходу. Вони приїжджають, шкодять, гадять, клянуть господарів за гостинність.
Значна частина запущених у нашу Європу урускіх виявилися аґентами ФСБ, терористами та контрабандистами. Хто не проявив ще себе - знаходяться в очікуванні команди на активізацію злочинної діяльності.
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"Не вір псови та москальови!" - народна мудрість
Слава Богу тогда Финляндию защитил маршал Маннергейм...
Існує лише одне єдине виключення: це коли росіянин вбиває інших росіян. При чому навіть якщо це самогубство - це все одно один вбитий росіянином окупант.
Сподіваюся я норм пояснив.