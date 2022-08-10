Кулеба призвал страны Евросоюза и G7 прекратить выдачу виз гражданам РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Европейского Союза и G7 прекратить выдавать визы россиянам.

Об этом глава украинской дипломатии заявил в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я призываю все страны ЕС и G7 прекратить выдавать визы россиянам. Президент Зеленский совершенно правильно на этом настаивает. россияне преимущественно поддерживают войну против Украины. Они должны быть лишены права пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать", - отметил он.

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Как сообщалось, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвала прекратить выдавать туристические визы россиянам на поездки в Евросоюз.

Президент Владимир Зеленский выступил с призывом полностью запретить въезд гражданам российской федерации в страны Запада.