Кулеба закликав країни Євросоюзу і G7 припинити видачу віз громадянам РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Європейського Союзу і G7 припинити видавати візи росіянам.

Про це глава української дипломатії заявив у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я закликаю всі країни ЄС і G7 припинити видавати візи росіянам. Президент Зеленський абсолютно правильно на цьому наполягає. росіяни переважно підтримують війну проти України. Вони повинні бути позбавлені права перетинати міжнародні кордони, поки вони не навчаться їх поважати", - зазначив він.

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Як повідомлялося, прем’єр-міністерка Естонії Кайя Каллас закликала припинити видавати туристичні візи росіянам на поїздки до Євросоюзу.

Президент Володимир Зеленський виступив із закликом повністю заборонити в’їзд громадянам російської федерації до країн Заходу.