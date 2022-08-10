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Кулеба закликав країни Євросоюзу і G7 припинити видачу віз громадянам РФ

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Європейського Союзу і G7 припинити видавати візи росіянам.

Про це глава української дипломатії заявив у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я закликаю всі країни ЄС і G7 припинити видавати візи росіянам. Президент Зеленський абсолютно правильно на цьому наполягає. росіяни переважно підтримують війну проти України. Вони повинні бути позбавлені права перетинати міжнародні кордони, поки вони не навчаться їх поважати", - зазначив він.

Також читайте: Очільники МЗС країн Євросоюзу планують обговорити заборону віз для росіян, - Стефанчук

Як повідомлялося, прем’єр-міністерка Естонії Кайя Каллас закликала припинити видавати туристичні візи росіянам на поїздки до Євросоюзу.

Президент Володимир Зеленський виступив із закликом повністю заборонити в’їзд громадянам російської федерації до країн Заходу.

Автор: 

віза (736) заборона (1461) росія (65934) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+15
Правильно. Тільки Україна буде видавать візи росіянам. І не тільки візи - а і паспорти відвертим путінським шматкам лайна типу Нєвзорова.
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10.08.2022 16:13
+12
А сами прекратили выдавать!?
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10.08.2022 16:12
+9
а тех кто успели заехать , гнать сцанными тряпками
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10.08.2022 16:07
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а тех кто успели заехать , гнать сцанными тряпками
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10.08.2022 16:07 Відповісти
Экс-президент России Дмитрий Медведев прокомментировал призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ.
"После украинского ковёрного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тётка: "Посещение Европы - это привилегия, а не право человека". Так и хочется ей напомнить другие слова: "То, что вы сейчас на свободе - это не ваша заслуга, а наша недоработка", - "дипломатично" высказался Д. Медведев.
"Новый европейский нацизм - это сочетание русофобии, мании величия и комплекса неполноценности," - вторил ему российский пропагандист Владимир Соловьев.
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10.08.2022 16:54 Відповісти
Так! ТАК! Таке бува не часто, але тут я з Кулєбою згоден на всі 100%!
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10.08.2022 16:10 Відповісти
А сами прекратили выдавать!?
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10.08.2022 16:12 Відповісти
Правильно. Тільки Україна буде видавать візи росіянам. І не тільки візи - а і паспорти відвертим путінським шматкам лайна типу Нєвзорова.
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10.08.2022 16:13 Відповісти
Україна вже видає візи расіянам до кобзона.
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10.08.2022 16:18 Відповісти
до кобзона в них безвіз від ЗСУ
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10.08.2022 18:40 Відповісти
у відповідь краіни EU i G7 заявили, що -

"почнуть перевіряти більше, і якщо у матері є двоє-троє дітей, то вона законно може приіхати.........."

ДБЛ БЛД!!!!!!!!!!!
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10.08.2022 16:19 Відповісти
А Якщо в мене зараз двое неповнолітніх? Жінка алю гони журавлів.
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10.08.2022 18:18 Відповісти
Так вы ж сами визы какие-то кацапам выдаёте
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10.08.2022 16:25 Відповісти
Ну й нащо тут писати. що Україна видає візи? Щоб срач розвести? Всім же зрозуміло. що йдеться про шенген-візи. Русня що? преться на відпочинок в Україну?
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10.08.2022 16:53 Відповісти
То есть, всех евреев, что убегали от Гитлера нужно было вернуть назад - прямо в крематории?
И Фейхтвангера, и Томаса Манна?

А тех, кто бежал из СССР (через стену в ГДР под пулеметами и в других местах) тоже возвращать НАДО было?
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10.08.2022 16:28 Відповісти
Для чого ви рівняєте *** до пальця
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10.08.2022 17:00 Відповісти
Когда были крематории - уже никто никуда не убегал

И "евреи" в твоем примере это как раз "украинцы". А вот немцев, которые "убегали от Гитлера" - перестали пускать в другие страны году в 1943 точно (а то еще и раньше)
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10.08.2022 17:21 Відповісти
"прискіпливі і лицемірні "зелені " шахраї, а це що ?- подайте власний приклад, а вже потім "закликайте" в зелений мегафон"
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10.08.2022 16:30 Відповісти
Нечего делать на Западе кацапам. Они, должны, как свиньи, сидеть в своей выгребной яме расее и хрюкать в своем болоте. Куда им со свинным рылом да в калашный ряд.
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10.08.2022 16:37 Відповісти
И с лозунгами на красной площади - НЕТ ВОЙНЕ. Но, лада сильнее.
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10.08.2022 17:19 Відповісти
Зеленський цілком слушно закликав Захід повністю закрити кордони для всіх росіян.

"Єдиний спосіб відбити у московії бажання захоплювати чужі території - це заборонити росіянам відвідувати західні країни" - сказав він. Досить делікатно й дипломатично.

І тут піднялося виття по мокшанським болотам!

Навіть обласканий гебнявий шизофренік Нєвзоров плюнув ядом, відкрив свою кацапську, імперську сутність та почав погрожувати, що їм, урускім лібералам не вперше воювати з президентами. А сам обісрався і піджавши хвіст здриснув з країни (чи відправлений ФСБ у відрядження з відповідним леґендуванням?)

Взагалі то українці мають силу й натхнення скинути будь яку корумповану, автократичну владу. А у Нєвзорових та іже з ними вистарчає лише скавульчати з за паркану.
.
Довідково про дозволи урускім їздити світом:

Так, Фінляндія 30 червня вирішила відновити видачу туристичних віз росіянцям. І фіни були шоковані, подивившись, що кацапи везуть з Європи: масово везли товари подвійного призначення, які підпадають під санкції.

І це не безневинні комп'ютери, смартфони чи предмети розкоші. Здебільшого це складні, професійні безпілотники з високоякісними відеокамерами та/або здатними перевозити корисне навантаження, навігаційне обладнання, у тому числі для судноплавства, високо інтегровані мікросхеми, дальноміри, пристрої нічного бачення та інші «сувеніри».

У зв'язку з цим уже відкрито понад 20 кримінальних справ, а решта матеріалів розглядаються.

Тобто, 4% туристичного потоку були або працівниками спеціальних служб, або громадянами, яких завербували, щоб займатися промисловим шпигунством та для вивезення з Європи до московії гостродефіцитних для військових, товарів, які вони не можуть отримувати юридично (дані по Фінляндії від Max Mykhaylenko)
.
Отже - безпека світу в забороні московітам відвідувати країни умовного Заходу. Вони приїжджають, шкодять, гадять, клянуть господарів за гостинність.

Значна частина запущених у нашу Європу урускіх виявилися аґентами ФСБ, терористами та контрабандистами. Хто не проявив ще себе - знаходяться в очікуванні команди на активізацію злочинної діяльності.
.
"Не вір псови та москальови!" - народна мудрість
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10.08.2022 16:41 Відповісти
Эту идею подкинули для ЕС Эстония и Финляндия...,на сегодня уже 9 стран ЕС по факту выгоняют быдло путлера на своймавзолейный Освенцим путлера... дальше больше..Финляндия отправила в музей памятник советским фашистам...нападавших на Финляндию за 6 лет три раза...
Слава Богу тогда Финляндию защитил маршал Маннергейм...
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10.08.2022 16:49 Відповісти
І це правильно. Бидло має сидіти на параші.
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10.08.2022 17:22 Відповісти
Вірно, це право виключно Zеленої влади, не створюйте бубочці конкуренцію.
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10.08.2022 17:08 Відповісти
Опудало! Припини спочатку видачу віз в Україні росіянам !
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10.08.2022 17:35 Відповісти
Странные господа населяют Украину - соглашаются россияне с путиным - оне плохие. Протестуют против путина - оне плохие. Ничего не делают - оне плохие. И по этой же логике пошли уважаемые господа из политических - давайте несогласных с путинским режимом запрем в бараке с зомбаками. Ну здорово же? Зачем во время войны ослаблять врага отъездом адекватного населения, наоборот, пусть они тоже злобятся и станут путинскими зомбаками. Идея - огонь. Только идиотизмом отдает - ЕС в день по миллиарду долларов платит путину, а беженцев из рашкостана надо щемить как врагов народа. Где мозг - непонятно.
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10.08.2022 17:40 Відповісти
Во-первых, не миллиард в день, а менее 300 млн. И с начала агрессии сумма упала в более чем 2 раза, несмотря на рост цен, и дальше. Во-вторых, пока у нас пол страны сидит, не выпускают, ожидают мобилизации под российскими калибрами и снарядами, россияне спокойно будут отрываться себе на курортах в Сан-Тропе. Очень справедливо, да?
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10.08.2022 18:28 Відповісти
нічого дивного. Все просто: всі росіяни - лайно. Це аксіома.

Існує лише одне єдине виключення: це коли росіянин вбиває інших росіян. При чому навіть якщо це самогубство - це все одно один вбитий росіянином окупант.

Сподіваюся я норм пояснив.
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10.08.2022 18:42 Відповісти
росіяни вбивають українців... вони мають за це бути покарані... тим паче, українські чоловіки не можуть нікуди поїхати через закриті кордони, а російські вбивці і їх посібники і далі катаються по світу.
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10.08.2022 22:36 Відповісти
 
 