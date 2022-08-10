Оккупанты сосредоточили вокруг Украины около 20 самолетов для патрулирования, - Игнат

Около 20 российских военных самолетов осуществляют постоянное патрулирование территории вдоль украинских границ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретаря Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Вокруг украинских границ постоянно находится около 20 самолетов. Они патрулируют 24 на 7. Это самолеты разных типов, которые осуществляют патрулирование", - рассказал Игнат.

Ранее Игнат заявил, что по состоянию на начало июля российская авиация 2,5 месяца не залетала на территорию, подконтрольную Украине.

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