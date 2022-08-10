Оккупанты сосредоточили вокруг Украины около 20 самолетов для патрулирования, - Игнат
Около 20 российских военных самолетов осуществляют постоянное патрулирование территории вдоль украинских границ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретаря Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Вокруг украинских границ постоянно находится около 20 самолетов. Они патрулируют 24 на 7. Это самолеты разных типов, которые осуществляют патрулирование", - рассказал Игнат.
Ранее Игнат заявил, что по состоянию на начало июля российская авиация 2,5 месяца не залетала на территорию, подконтрольную Украине.
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блін, у них давно вже пілоти повинні були скінчитися, а поді ж ти.
В Криму ті що були на землі дочекались, від чогось когось.
Чёт я сомневаюсь, что Европа дала на это согласие или нам не всё говорят.
треба якось виправляти сітуацію
Кацапи, на своїх базах неподалік України, тримають ***** та більше літаків та гелікоптерів.
Про яки літаки йде мова?
Може це розвідувальні літаки, або літаки РЕБ?
Бо такої кількості функціонуючих літаючих локаторів А-50, у кацапів, просто нема.
В срср же випускали підвісні контейнери з розвідувальною аппаратурою!
Не перша свіжість, але є шо є...
Кацапи звісно в більшості ідіоти, але не всі.
Лише штурмовики Су-25 використовують, на малих висотах.