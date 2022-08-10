Окупанти зосередили навколо України близько 20 літаків для патрулювання, - Ігнат
Майже 20 російських військових літаків здійснюють постійне патрулювання території навколо українських кордонів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву прессекретаря командування Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Навколо українських кордонів постійно перебуває близько 20 літаків. Вони патрулюють 24 на 7. Це літаки різних типів, які здійснюють патрулювання", - розповів Ігнат.
Раніше Ігнат заявив, що, станом на початок липня, російська авіація 2,5 місяці не залітала на територію, підконтрольну Україні.
Топ коментарі
+14 Владимир Пехтерев
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+8 Claudia Smith
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блін, у них давно вже пілоти повинні були скінчитися, а поді ж ти.
В Криму ті що були на землі дочекались, від чогось когось.
Чёт я сомневаюсь, что Европа дала на это согласие или нам не всё говорят.
треба якось виправляти сітуацію
Кацапи, на своїх базах неподалік України, тримають ***** та більше літаків та гелікоптерів.
Про яки літаки йде мова?
Може це розвідувальні літаки, або літаки РЕБ?
Бо такої кількості функціонуючих літаючих локаторів А-50, у кацапів, просто нема.
В срср же випускали підвісні контейнери з розвідувальною аппаратурою!
Не перша свіжість, але є шо є...
Кацапи звісно в більшості ідіоти, але не всі.
Лише штурмовики Су-25 використовують, на малих висотах.