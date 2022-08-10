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Новини Війна
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Окупанти зосередили навколо України близько 20 літаків для патрулювання, - Ігнат

літак_рф

Майже 20 російських військових літаків здійснюють постійне патрулювання території навколо українських кордонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву прессекретаря командування Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Навколо українських кордонів постійно перебуває близько 20 літаків. Вони патрулюють 24 на 7. Це літаки різних типів, які здійснюють патрулювання", - розповів Ігнат.

Раніше Ігнат заявив, що, станом на початок липня, російська авіація 2,5 місяці не залітала на територію, підконтрольну Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ щодня збивають російські безпілотники: часом навіть на заході країни, - Повітряні сили

Автор: 

авіація (4152) кордон (4817) росія (65934) літак (2938) Україна (5954) Ігнат Юрій (800)


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Топ коментарі
+14
Пора послать их за кораблем!
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10.08.2022 20:19
+10
Когда-нипудь наши западные союзники дозреют до понимания, что это - война, и нам можно атаковать территорию врага, как это на любой войне принято.
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10.08.2022 20:26
+8
і що це значить? а можна їх із стінгерів збивати? а з винищувачів?
блін, у них давно вже пілоти повинні були скінчитися, а поді ж ти.
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10.08.2022 20:13
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і що це значить? а можна їх із стінгерів збивати? а з винищувачів?
блін, у них давно вже пілоти повинні були скінчитися, а поді ж ти.
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10.08.2022 20:13 Відповісти
Тобі - можна. Не сци, скінчаться.
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10.08.2022 20:52 Відповісти
звільнили біля 200 пілотів вантажних боїнгів.Санкціїї роблять свою справу. Здається мені що вони(пілоти) без роботи не залишаться,хтось був військовим,когось підучать. але це час, а час це грощі
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10.08.2022 21:27 Відповісти
а пилоты точно не курящие?
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10.08.2022 20:18 Відповісти
Пора послать их за кораблем!
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10.08.2022 20:19 Відповісти
А вчора їх ще було на 9 більше)) Підуть і ці поступком!
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10.08.2022 20:22 Відповісти
Ще 1 сьогодні на Запоріжжі з ігли збили. Вже 10
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10.08.2022 21:22 Відповісти
Патрулюють і чекають пенделя від NASAMS.
В Криму ті що були на землі дочекались, від чогось когось.
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10.08.2022 20:22 Відповісти
Вокруг или таки Вдоль ???
Чёт я сомневаюсь, что Европа дала на это согласие или нам не всё говорят.
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10.08.2022 20:23 Відповісти
это те что в Саках сгорели?
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10.08.2022 20:24 Відповісти
Это те, что из Сибири теперь летают.
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10.08.2022 20:55 Відповісти
шось в них того мотлоху забагато залишилось, аж 20 ватокрилих кацапольотів.
треба якось виправляти сітуацію
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10.08.2022 20:25 Відповісти
ЗСУ вже ефективніше за усіх на світі виправляють цю ситуацію, якщо ви щось пропустили.
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10.08.2022 20:57 Відповісти
Когда-нипудь наши западные союзники дозреют до понимания, что это - война, и нам можно атаковать территорию врага, как это на любой войне принято.
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10.08.2022 20:26 Відповісти
Причем здесь территория? Какой смысл атаковать землю? Самолёты из статьи, очевидно, вне зоны досягаемости нашего ПВО.
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10.08.2022 20:46 Відповісти
Если кто до сих пор не догнал - Залужный и его подчиненные сами выбирают цели и из-за многократного численного превосходства кацапов невозможно ударить сразу по каждому кацапу - на территории Украины до сих пор есть гораздо более опасные и приоритетные цели, в сторону которых сосредоточена логистика и векторы атак ВСУ. Вся эта чухня про "не стрелять по территории РФ" никакого отношения к решениям Залужного не имеет, когда он считает необходимым в рамках конкретной операции - наносятся удары по Таганрогу, Миллерово, Белгороду. Риторика эта чисто формальная и исключительно чтоб заткнуть кацапов в дипломатическом поле.
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10.08.2022 20:51 Відповісти
з генштабу пишеш?
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10.08.2022 21:00 Відповісти
Почти каждый день обстреливают из-за поребрика Сумскую и Черниговскую области, а ракеты на Харьков летят из района Белгорода - достать можно даже без Хаймерсов. А если что-то за поребриком и взрывается (как сегодня - загорелась нефтебаза в Ейске), так наши "официальные лица" стыдливо говорят, что это не мы.
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10.08.2022 21:22 Відповісти
Напоминаю. Не так давно истребитель кацапский буквально на 40 секунд влетел в зону Турции. Сразу и скосили. И тишина. Ведь так нельзя. Все знают. Пора и нам и знать и делать.
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10.08.2022 20:28 Відповісти
Напоминаю. У Турции не было ни километра открытого фронта с 20х превосходящими силами противника, поэтому, тупо сравнивать хрен с пальцем. ВСУ так делают с кацапами в 200 раз эффективнее, чем турки.
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10.08.2022 20:54 Відповісти
Якась незрозуміла новина.
Кацапи, на своїх базах неподалік України, тримають ***** та більше літаків та гелікоптерів.
Про яки літаки йде мова?
Може це розвідувальні літаки, або літаки РЕБ?
Бо такої кількості функціонуючих літаючих локаторів А-50, у кацапів, просто нема.
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10.08.2022 20:31 Відповісти
розвідувальні, мабуть якогось самопалу електронного завантажили на борт.
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10.08.2022 20:42 Відповісти
Чого самопалу?
В срср же випускали підвісні контейнери з розвідувальною аппаратурою!
Не перша свіжість, але є шо є...
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10.08.2022 21:04 Відповісти
Один 100% з іконою і попом.
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10.08.2022 20:43 Відповісти
сходи подивись, доповіси, ЗСУ дякую скаже, а говнокомандучій мєдальку дасть, сцикаладну, рошен.
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10.08.2022 21:43 Відповісти
Пішов ***** дебіл.
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11.08.2022 11:59 Відповісти
Ну і звідки злітають ці літаки?? Пора Сакі повторити для них!
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10.08.2022 20:37 Відповісти
Збивати їх на хрін!
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10.08.2022 20:48 Відповісти
Вони вже декілька місяців, атакують не заходячи в зону дії нашої ППО.
Кацапи звісно в більшості ідіоти, але не всі.
Лише штурмовики Су-25 використовують, на малих висотах.
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10.08.2022 20:53 Відповісти
Хм. Странная новость. Не понятно - это хорошо или плохо. Если это летающие радары, то плохо. Если хотят быстрее наносить удары, то тоже плохо. А если готовятся патрулировать как вдоль границ стран НАТО, то, вроде как, даже хороший знак...
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10.08.2022 21:11 Відповісти
До речі може бути ще один варіант.Бомбер з тактичною ЯЗ.Як елемент залякування,чи хто їх там знає що в цих кацапських головах....
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10.08.2022 23:35 Відповісти
Аби США дали чим по аналоговнєтним шмальнути і ЗСУ цю "спецоперацію" з задоволенням проведуть
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10.08.2022 21:12 Відповісти
Патрулюй, не патрулюй - все одно одержиш куй.
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10.08.2022 23:05 Відповісти
..установить места дислокации,дальше сами знаете....
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11.08.2022 09:33 Відповісти
 
 