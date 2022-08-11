Россияне обстреляли центр Харькова

На рассвете 11 августа россияне в очередной раз обстреляли город Харьков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме мэр Харькова Игорь Терехов.

"В 4:28 очередной ночной обстрел Харькова. Всего четыре прилета, один за другим", - говорится в сообщении.

Терехов сообщил о попадании во двор жилого дома в центре Харькова в Киевском районе.

"О пострадавших пока не сообщается", - написал мэр.

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