Россияне обстреляли центр Харькова
На рассвете 11 августа россияне в очередной раз обстреляли город Харьков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме мэр Харькова Игорь Терехов.
"В 4:28 очередной ночной обстрел Харькова. Всего четыре прилета, один за другим", - говорится в сообщении.
Терехов сообщил о попадании во двор жилого дома в центре Харькова в Киевском районе.
"О пострадавших пока не сообщается", - написал мэр.
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дуже шкода Харків, Миколаїв, Нікополь, Марганець, за всіх душа болить