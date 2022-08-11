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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне обстреляли центр Харькова

вибух,обстріл

На рассвете 11 августа россияне в очередной раз обстреляли город Харьков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме мэр Харькова Игорь Терехов.

"В 4:28 очередной ночной обстрел Харькова. Всего четыре прилета, один за другим", - говорится в сообщении.

Терехов сообщил о попадании во двор жилого дома в центре Харькова в Киевском районе.

"О пострадавших пока не сообщается", - написал мэр.

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Автор: 

обстрел (27742) Харьков (7555) Терехов Игорь (258)


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Топ комментарии
+7
Стокілометрова або п'ятисоткілометрова зона в принципі до лампочки. Надійний варіант - обстріли кацапських міст, включаючи маскву.
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11.08.2022 09:06 Ответить
+6
Не заважайте нашій владі разом із тупіним знищувати наші міста
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11.08.2022 07:04 Ответить
+6
з артилерії не будуть обстрілювати хоча б

дуже шкода Харків, Миколаїв, Нікополь, Марганець, за всіх душа болить
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11.08.2022 08:33 Ответить
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Да сколько можно, надо им по центру какого-нибудь их любимого города тоже захерачит, может, хоть что-то дойдет?
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11.08.2022 06:45 Ответить
Не заважайте нашій владі разом із тупіним знищувати наші міста
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11.08.2022 07:04 Ответить
Без створення 100 км буферної демілітарізованої зони під контролем міжнародних сил від кордону України в бік москвії діла не буде. Білгород хоче назад - до неньки.
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11.08.2022 07:38 Ответить
у этих кидоров есть савецкие ракеты, которые летят за тысячу км! 100 км демилитаризации ничего не решит
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11.08.2022 07:47 Ответить
з артилерії не будуть обстрілювати хоча б

дуже шкода Харків, Миколаїв, Нікополь, Марганець, за всіх душа болить
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11.08.2022 08:33 Ответить
переделанный с300 - 150км, как раз Харьков, привет
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11.08.2022 11:39 Ответить
Стокілометрова або п'ятисоткілометрова зона в принципі до лампочки. Надійний варіант - обстріли кацапських міст, включаючи маскву.
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11.08.2022 09:06 Ответить
 
 