Росіяни обстріляли центр Харкова

На світанку 11 серпня росіяни вчергове обстріляли місто Харків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.

"О 4:28 черговий нічний обстріл Харкова. Усього чотири прильоти, один за одним", - йдеться в повідомленні.

Терехов повідомив про влучання у двір житлового будинку в центрі Харкова в Київському районі.

"Про постраждалих наразі не повідомляється", - написав мер.

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