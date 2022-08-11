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Росіяни обстріляли центр Харкова

вибух,обстріл

На світанку 11 серпня росіяни вчергове обстріляли місто Харків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.

"О 4:28 черговий нічний обстріл Харкова. Усього чотири прильоти, один за одним", - йдеться в повідомленні.

Терехов повідомив про влучання у двір житлового будинку в центрі Харкова в Київському районі.

"Про постраждалих наразі не повідомляється", - написав мер.

Також читайте: Армія РФ знову обстріляла Харків, уночі в місті пролунала серія вибухів, - Терехов

Автор: 

обстріл (29063) Харків (5672) Терехов Ігор (314)


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Топ коментарі
+7
Стокілометрова або п'ятисоткілометрова зона в принципі до лампочки. Надійний варіант - обстріли кацапських міст, включаючи маскву.
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11.08.2022 09:06 Відповісти
+6
Не заважайте нашій владі разом із тупіним знищувати наші міста
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11.08.2022 07:04 Відповісти
+6
з артилерії не будуть обстрілювати хоча б

дуже шкода Харків, Миколаїв, Нікополь, Марганець, за всіх душа болить
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11.08.2022 08:33 Відповісти
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Да сколько можно, надо им по центру какого-нибудь их любимого города тоже захерачит, может, хоть что-то дойдет?
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11.08.2022 06:45 Відповісти
Не заважайте нашій владі разом із тупіним знищувати наші міста
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11.08.2022 07:04 Відповісти
Без створення 100 км буферної демілітарізованої зони під контролем міжнародних сил від кордону України в бік москвії діла не буде. Білгород хоче назад - до неньки.
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11.08.2022 07:38 Відповісти
у этих кидоров есть савецкие ракеты, которые летят за тысячу км! 100 км демилитаризации ничего не решит
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11.08.2022 07:47 Відповісти
з артилерії не будуть обстрілювати хоча б

дуже шкода Харків, Миколаїв, Нікополь, Марганець, за всіх душа болить
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11.08.2022 08:33 Відповісти
переделанный с300 - 150км, как раз Харьков, привет
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11.08.2022 11:39 Відповісти
Стокілометрова або п'ятисоткілометрова зона в принципі до лампочки. Надійний варіант - обстріли кацапських міст, включаючи маскву.
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11.08.2022 09:06 Відповісти
 
 