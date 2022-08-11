Росіяни обстріляли центр Харкова
На світанку 11 серпня росіяни вчергове обстріляли місто Харків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.
"О 4:28 черговий нічний обстріл Харкова. Усього чотири прильоти, один за одним", - йдеться в повідомленні.
Терехов повідомив про влучання у двір житлового будинку в центрі Харкова в Київському районі.
"Про постраждалих наразі не повідомляється", - написав мер.
Топ коментарі
+7 stanis nasvaiko
показати весь коментар11.08.2022 09:06 Відповісти Посилання
+6 afuster25
показати весь коментар11.08.2022 07:04 Відповісти Посилання
+6 Claudia Smith
показати весь коментар11.08.2022 08:33 Відповісти Посилання
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дуже шкода Харків, Миколаїв, Нікополь, Марганець, за всіх душа болить