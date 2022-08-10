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Последствия сегодняшнего обстрела Бахмута рашистами из РСЗО. ФОТОрепортаж

Донецкая ОВА показала последствия обстрела Бахмута из РСЗО, который оккупанты совершили сегодня.

Соответствующие фото опубликовал глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

Последствия сегодняшнего обстрела Бахмута рашистами из РСЗО 01

"По меньшей мере, 6 погибших и 3 раненых — последствия сегодняшнего обстрела Бахмута. Около 11:40 россияне открыли огонь по городу из РСЗО. Удар снова пришелся на жилой квартал. По предварительным подсчетам, повреждены 12 домов, в четырех из них начались пожары", - сообщил чиновник.

Последствия сегодняшнего обстрела Бахмута рашистами из РСЗО 02
Последствия сегодняшнего обстрела Бахмута рашистами из РСЗО 03
Последствия сегодняшнего обстрела Бахмута рашистами из РСЗО 04
Последствия сегодняшнего обстрела Бахмута рашистами из РСЗО 05
Последствия сегодняшнего обстрела Бахмута рашистами из РСЗО 06

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Последствия сегодняшнего обстрела Бахмута рашистами из РСЗО 07
Последствия сегодняшнего обстрела Бахмута рашистами из РСЗО 08
Последствия сегодняшнего обстрела Бахмута рашистами из РСЗО 09
Последствия сегодняшнего обстрела Бахмута рашистами из РСЗО 10

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обстрел (27731) Донбасс (26957) Бахмут (1604)


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