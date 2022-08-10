Последствия сегодняшнего обстрела Бахмута рашистами из РСЗО. ФОТОрепортаж
Донецкая ОВА показала последствия обстрела Бахмута из РСЗО, который оккупанты совершили сегодня.
Соответствующие фото опубликовал глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"По меньшей мере, 6 погибших и 3 раненых — последствия сегодняшнего обстрела Бахмута. Около 11:40 россияне открыли огонь по городу из РСЗО. Удар снова пришелся на жилой квартал. По предварительным подсчетам, повреждены 12 домов, в четырех из них начались пожары", - сообщил чиновник.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль