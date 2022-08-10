Наслідки сьогоднішнього обстрілу Бахмута рашистами з РСЗВ. ФОТОрепортаж

Донецька ОВА показала наслідки обстрілу Бахмута з РСЗВ, яке окупанти здійснили сьогодні.

Відповідні фото опублікував очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 6 загиблих і 3 поранених — наслідки сьогоднішнього обстрілу Бахмута. Близько 11:40 росіяни відкрили вогонь по місту з РСЗВ. Удар знову прийшовся на житловий квартал. За попередніми підрахунками, пошкоджено 12 будинків, у чотирьох із них зайнялися пожежі", - повідомив чиновник.











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