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Наслідки сьогоднішнього обстрілу Бахмута рашистами з РСЗВ. ФОТОрепортаж

Донецька ОВА показала наслідки обстрілу Бахмута з РСЗВ, яке окупанти здійснили сьогодні.

Відповідні фото опублікував очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки сьогоднішнього обстрілу Бахмута рашистами з РСЗВ 01

"Щонайменше 6 загиблих і 3 поранених — наслідки сьогоднішнього обстрілу Бахмута. Близько 11:40 росіяни відкрили вогонь по місту з РСЗВ. Удар знову прийшовся на житловий квартал. За попередніми підрахунками, пошкоджено 12 будинків, у чотирьох із них зайнялися пожежі", - повідомив чиновник.

Наслідки сьогоднішнього обстрілу Бахмута рашистами з РСЗВ 02
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Бахмута рашистами з РСЗВ 03
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Бахмута рашистами з РСЗВ 04
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Бахмута рашистами з РСЗВ 05
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Бахмута рашистами з РСЗВ 06

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Наслідки сьогоднішнього обстрілу Бахмута рашистами з РСЗВ 07
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Бахмута рашистами з РСЗВ 08
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Бахмута рашистами з РСЗВ 09
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Бахмута рашистами з РСЗВ 10

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Автор: 

обстріл (29052) Донбас (22357) Бахмут (1562)


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