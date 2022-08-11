На военном аэродроме "Зябровка" в Беларуси раздались взрывы, - СМИ

В районе аэродрома "Зябровка", который располагается недалеко от белорусского города Гомель, были слышны взрывы и видны вспышки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

По предварительной информации, за 10 минут было видно минимум 4 вспышки.

Информацию о вспышках подтверждают сразу несколько источников. По разным данным, начиная с 00:30 было по меньшей мере 8 вспышек.

Отмечается, что "ранее МО РБ сообщило о проведении учений войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой, связаны ли они со вспышками в районе "Зябровки" – неизвестно".

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