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На военном аэродроме "Зябровка" в Беларуси раздались взрывы, - СМИ

вибух,попасна

В районе аэродрома "Зябровка", который располагается недалеко от белорусского города Гомель, были слышны взрывы и видны вспышки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

По предварительной информации, за 10 минут было видно минимум 4 вспышки.

Информацию о вспышках подтверждают сразу несколько источников. По разным данным, начиная с 00:30 было по меньшей мере 8 вспышек.

Отмечается, что "ранее МО РБ сообщило о проведении учений войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой, связаны ли они со вспышками в районе "Зябровки" – неизвестно".

Читайте также: Белорусские ВВС и войска ПВО начинают учения с боевыми стрельбами, - Минобороны

Автор: 

Беларусь (7919) взрыв (6799) аэродром (298)


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Топ комментарии
+91
Із залізною неминучістю війна переходить до другого свого етапу - перенесення військових дій на територію агресора та його союзників
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11.08.2022 07:22 Ответить
+80
Мозирськмй НПЗ треба розбомбити, ось, що буде болюче для фашистської білорусі!
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11.08.2022 07:23 Ответить
+74
Слова з пісні не викинеш:
-а Гомель падумал-
-Ученія ідут..."
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11.08.2022 07:20 Ответить
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Страница 2 из 2
Після бавовни в Криму я писав що білорусам треба приготуватися. Скоро черга й до русні дійде.
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11.08.2022 09:16 Ответить
На Мозирський нпз завезли феєрверки, бенгальські вогні, салюти, зварювальні роботи будуть проводитись найближчим часом.
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11.08.2022 09:18 Ответить
Та вони за грошовоі скрути бомби болгаркою на металобрух пиляють!
Іноді вони вибухають. Но в них є багато і того і іншого!
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11.08.2022 09:19 Ответить
Парашенське чмо, у спам!
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11.08.2022 09:47 Ответить
Белорусы это нормально, ответка просто запоздала немного, валите лукашило, а то будет жарко...
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11.08.2022 09:29 Ответить
курят где ты попало,и хлопки происходят разные
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11.08.2022 09:30 Ответить
А нас там немає!
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11.08.2022 09:37 Ответить
Слава українським хлопкоробам!
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11.08.2022 10:17 Ответить
Якщо там не здохло хоча б 10 *********, то не цікава новина
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11.08.2022 10:20 Ответить
катюша на том аеродроме рузкие сидят. или ты "братьям" смерти желать не хочешь?
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11.08.2022 20:26 Ответить
Заберіть всі цигарки і сірники в армії!)))
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11.08.2022 11:05 Ответить
А ви бачили, на що перетворюється особовий склад, коли в нього "пухнуть вуха"?..
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11.08.2022 12:37 Ответить
взагалі була недавно новина про ракетний обстріл білоруссю авіабази на території росії. ніби було знищено декілька літаків, у тому числі пару стратегічних бомбардувальників ту-22 м3. Підозрюють хакерів шо перепрограмували там шось. На ютубі можна знайти. Може фейк?
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11.08.2022 11:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BdmdcgFUIyc Білорусь провела масований обстріл російських міст
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11.08.2022 12:15 Ответить
Подивився я на тобою анонсоване відео Що сказать? Не знаю як тобі але мене "покорьожило" - чисто з психологічного боку Баба веде передачу і "класика брехні" - постійне моргання очима Це - характерна ознака того що людина каже неправду! І навіщо подібне викладать?!
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11.08.2022 13:33 Ответить
річь в тому шо то не їхнє. то окремий відос вони ретранслюють якого я вже не зміг знайти на ютубі. думаю все таки фейк. хтось прикольнувся.
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11.08.2022 13:59 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3876859.html Актуальний анекдот

Збройні Сили України входять в Крим. Керч. Паромна переправа.
Стоїть неймовірно великий паром.
Люди заходять, машини заїзжають...
Година. Дві. Три.
Капітан курить на палубі.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Через годину.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Ще через годину.
- Капітан, ми вантажимося вже п'ять годин. В тебе що, паром гумовий?
Капітан повільно затягується, випускає кулю диму в повітря:
- Б Е З Д О Н Н И Й.
(с)
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11.08.2022 11:20 Ответить
Я тобі "цікавіший" анекдот розкажу: Тільки що говорив по телефону з товаришем Мисливець-професіонал (вовчатник, "трофейщик") Колишній єгер Недавно додому повернувся додому - з пам"яткою" кацапською у нозі Каже : Притягли мої собаки голову смердючу Подивився - в лобі акуратна дірка, і пика - "монгольська" Ну я і вирішив з неї "трофей" зробить Взяв каструлю свою робочу і виварюю її у дворі - як колись виварював кабанячі і вовчі голови Іде сусідка-кацапка Ну і доколупалася - що я виварюю? Кажу: "Родича вашого - "асвабадітєля"! Бабку як "хєром здуло"! А череп вийшов гарний - кажу як професіонал! Точно посередині лоба - майже тріщин немає! "
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11.08.2022 13:05 Ответить
Як казала Ольга *********...Хлопки были в Белгороде и Курске...
Что происходит?где наше пиво?типа ПВО...
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11.08.2022 11:29 Ответить
Це орки відповіли белорусам за знищений в Новофедорівці аеродром, бо лукашенківці на навчаннях не туди поцілили...
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11.08.2022 11:35 Ответить
Диверсія.
Можливо це наші хлопці, а можливо це .уйло так стимулює Лкашенка до активності.
Але надаремно.
Лукашенко буде і далі продукувати фантазії на тему "хлопків".
Бо ж якщо це диверсія, то потрібно щось робити.
Наступати на Україну, наприклад.
А це означає кінець його владі.
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11.08.2022 11:39 Ответить
В Беларуси официально подтвердили информацию о взрыве на аэродроме «Зябровка»

По версии Минобороны Белоруссии инцидент случился в следствии возгорания "одной из единиц техники после замены двигателя".

Тем временем местные жители заявляют, что взрывов было не меньше восьми. Помимо этого, взрывы слышали в полпервого ночи, в то время как минобороны РБ заявляет, что возгорание двигателя произошло в 23.00.

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11.08.2022 11:43 Ответить
А ти часом десь в тилу…

Во временно оккупированой Херсонской области упала высоковольтная линия передачи, которая идет от Запорожской АЭС в Крым

О причинах инцидента не сообщается.

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11.08.2022 11:40 Ответить
"Випадково" упали чотири опори одночасно! Мабуть болти кріплення" переіржавіли"
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11.08.2022 13:19 Ответить
Горить москаль - згорить і цар.

Усім їм в дупу Хаймарсів купу.
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11.08.2022 11:43 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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11.08.2022 11:44 Ответить
Бульбаші теж курять бавовну в нєпаложенам мєстє.
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11.08.2022 11:56 Ответить
На том аэродроме исключительно рузкие базируются.
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11.08.2022 20:29 Ответить
Ха! Тода понятно, почему там всё повзрывалось. Кацапы рукожопые даже закурить нормально не могут.
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11.08.2022 21:06 Ответить
ЧудесньІй "Хаймарс" еженочно несет приветьІ сепарне.

Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.

"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,

Тела и кишки раскидало на всех камнях, да и по острову везде.

А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи

И еждневно за пор**рик везут кацапам трупаки.

А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,

Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.

А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.

Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.

Кацапский флагман, тот что главньІй уже как месяц лег на грунт.

Єто ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.

Орда мечтала Украину за трое суток победить.

Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.

По доброй воле путин молвил, я заберу свои войска.

Такой пиз... там получили что не забудут на века.

Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.

Получим пушки мьІ с ЕвропьІ, опьять получите пиз...

Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.

Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.
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11.08.2022 12:04 Ответить
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11.08.2022 12:07 Ответить
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11.08.2022 12:46 Ответить
Опять курили хлопок в неподходящем месте?
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11.08.2022 13:01 Ответить
да то дырыну не там жарили.
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11.08.2022 13:03 Ответить
Невже почалося? Тьху-тьху-тьху,щоб не наврочити...
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11.08.2022 14:45 Ответить
Курят бавовну и получается хлопок. Пора уже запускать дроны с зажигательными боеприпасами-пусть палят военную инфраструктуру в РБ и парашке
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11.08.2022 16:50 Ответить
Северо-восточные области Украины обстреляны с территории Беларуси.

28 июля 2022

В генштабе сообщили, что утром 28 июля из Беларуси запущено более 20 ракет по Черниговской и Киевской областям

Активисты, отслеживающие перемещения российских войск по территории Беларуси, сообщили, что ракетные запуски производились с военного аэродрома ЗЯБРОВКА недалеко от Гомеля.

https://www.bbc.com/russian/news-62333127

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11.08.2022 17:34 Ответить
С 5 утра 28 июля с территории Беларуси были запущены ракеты около 12 штук.

Под обстрел https://glavcom.ua/kyiv/raketnij-udar-po-kijivshchini-vidomi-pershi-podrobitsi-video-863736.html также попал Вышгородский район Киевской области .

В 3:45 на все территории Украины звучали сирены, https://glavcom.ua/news/majzhe-po-vsij-ukrajini-povitrjana-trivoha-isnuje-zahroza-raketnoho-udaru-863714.html была объявлена ​​всеукраинская воздушная тревога .

https://glavcom.ua/ru/news/okkupanty-zapustili-po-ukraine-iz-belarusi-bolee-20-raket-863753.html
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11.08.2022 17:40 Ответить
Т.ч. как аукнется , так и откликнется.
Лука захотел крови?

Надо врезать ему такую ответку, чтоб мало не показалось
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11.08.2022 17:42 Ответить
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11.08.2022 19:54 Ответить
Можливо в Зябровкі - напились "Зубровки"?
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11.08.2022 20:09 Ответить
. .курят где ты попало,с неба звездоЧга упала...
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12.08.2022 09:23 Ответить
"пробники" пройшли успішно. Можна працювати в цьому напрямку.
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14.08.2022 14:06 Ответить
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