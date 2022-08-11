На военном аэродроме "Зябровка" в Беларуси раздались взрывы, - СМИ
В районе аэродрома "Зябровка", который располагается недалеко от белорусского города Гомель, были слышны взрывы и видны вспышки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
По предварительной информации, за 10 минут было видно минимум 4 вспышки.
Информацию о вспышках подтверждают сразу несколько источников. По разным данным, начиная с 00:30 было по меньшей мере 8 вспышек.
Отмечается, что "ранее МО РБ сообщило о проведении учений войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой, связаны ли они со вспышками в районе "Зябровки" – неизвестно".
Топ комментарии
+91 arye z.
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+80 Бандерівець
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+74 anna konovalenko
показать весь комментарий11.08.2022 07:20 Ответить Ссылка
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Іноді вони вибухають. Но в них є багато і того і іншого!
Збройні Сили України входять в Крим. Керч. Паромна переправа.
Стоїть неймовірно великий паром.
Люди заходять, машини заїзжають...
Година. Дві. Три.
Капітан курить на палубі.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Через годину.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Ще через годину.
- Капітан, ми вантажимося вже п'ять годин. В тебе що, паром гумовий?
Капітан повільно затягується, випускає кулю диму в повітря:
- Б Е З Д О Н Н И Й.
(с)
Что происходит?где наше пиво?типа ПВО...
Можливо це наші хлопці, а можливо це .уйло так стимулює Лкашенка до активності.
Але надаремно.
Лукашенко буде і далі продукувати фантазії на тему "хлопків".
Бо ж якщо це диверсія, то потрібно щось робити.
Наступати на Україну, наприклад.
А це означає кінець його владі.
По версии Минобороны Белоруссии инцидент случился в следствии возгорания "одной из единиц техники после замены двигателя".
Тем временем местные жители заявляют, что взрывов было не меньше восьми. Помимо этого, взрывы слышали в полпервого ночи, в то время как минобороны РБ заявляет, что возгорание двигателя произошло в 23.00.
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Во временно оккупированой Херсонской области упала высоковольтная линия передачи, которая идет от Запорожской АЭС в Крым
О причинах инцидента не сообщается.
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Усім їм в дупу Хаймарсів купу.
Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.
"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,
Тела и кишки раскидало на всех камнях, да и по острову везде.
А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи
И еждневно за пор**рик везут кацапам трупаки.
А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,
Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.
А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.
Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.
Кацапский флагман, тот что главньІй уже как месяц лег на грунт.
Єто ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.
Орда мечтала Украину за трое суток победить.
Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.
По доброй воле путин молвил, я заберу свои войска.
Такой пиз... там получили что не забудут на века.
Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.
Получим пушки мьІ с ЕвропьІ, опьять получите пиз...
Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.
Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.
28 июля 2022
В генштабе сообщили, что утром 28 июля из Беларуси запущено более 20 ракет по Черниговской и Киевской областям
Активисты, отслеживающие перемещения российских войск по территории Беларуси, сообщили, что ракетные запуски производились с военного аэродрома ЗЯБРОВКА недалеко от Гомеля.
https://www.bbc.com/russian/news-62333127
Відповісти Видалити 1
Под обстрел https://glavcom.ua/kyiv/raketnij-udar-po-kijivshchini-vidomi-pershi-podrobitsi-video-863736.html также попал Вышгородский район Киевской области .
В 3:45 на все территории Украины звучали сирены, https://glavcom.ua/news/majzhe-po-vsij-ukrajini-povitrjana-trivoha-isnuje-zahroza-raketnoho-udaru-863714.html была объявлена всеукраинская воздушная тревога .
https://glavcom.ua/ru/news/okkupanty-zapustili-po-ukraine-iz-belarusi-bolee-20-raket-863753.html
Лука захотел крови?
Надо врезать ему такую ответку, чтоб мало не показалось