На військовому аеродромі "Зябровка" в Білорусі пролунали вибухи, - ЗМІ

У районі аеродрому "Зябровка", який розташовується неподалік білоруського міста Гомель, було чути вибухи і видно спалахи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Беларускі Гаюн".

За попередньою інформацією, за 10 хвилин було видно щонайменше 4 спалахи.

Інформацію про спалахи підтверджують відразу кілька джерел. За різними даними, починаючи з 00:30 було щонайменше 8 спалахів.

Зазначається, що "раніше МО РБ повідомило про проведення навчань військ ППО та ВПС із бойовою стрільбою, чи пов'язані вони зі спалахами в районі "Зябровки" – невідомо".

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