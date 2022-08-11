Большинство "мобилизованных" на оккупированных территориях либо не возвращаются, либо возвращаются тяжелоранеными, - Гайдай

Мобилизация на оккупированных территориях набирает обороты.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Мобилизация на оккупированных территориях началась еще до начала полномасштабного вторжения РФ. На недавно оккупированных территориях она тоже уже набрала достаточные обороты. Забирают даже с предприятий критической инфраструктуры при наличии брони", - отметил он.

По словам Гайдая, большинство из мобилизованных либо не возвращаются, либо возвращаются тяжелоранеными.

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"Есть мобилизованные среди мужчин, которым весной лично предлагали эвакуироваться, но они не верили в принудительную мобилизацию врагом. На примере темпов возобновления коммуникаций жители захваченных городов уже видят истинную цену обещаниям оккупантов", - добавил глава ОВА.