Большинство "мобилизованных" на оккупированных территориях либо не возвращаются, либо возвращаются тяжелоранеными, - Гайдай
Мобилизация на оккупированных территориях набирает обороты.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Мобилизация на оккупированных территориях началась еще до начала полномасштабного вторжения РФ. На недавно оккупированных территориях она тоже уже набрала достаточные обороты. Забирают даже с предприятий критической инфраструктуры при наличии брони", - отметил он.
По словам Гайдая, большинство из мобилизованных либо не возвращаются, либо возвращаются тяжелоранеными.
"Есть мобилизованные среди мужчин, которым весной лично предлагали эвакуироваться, но они не верили в принудительную мобилизацию врагом. На примере темпов возобновления коммуникаций жители захваченных городов уже видят истинную цену обещаниям оккупантов", - добавил глава ОВА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
потому что для Муссолини это были чужие люди, а тут - сказал что "освободил" и вперед....
А херсонцы будут делать то что надо если их будут грести в террористы - расстрелял "офицера" и вместе с мужиками вышел "сдался" то есть перешел на сторону ВСУ.
Де, взагалі, цей ханурь?!
але якщо щиро, матеріал, який ви прагнете оздоровити, вже абсолютне зло.
Після цього геноциду залишають тільки жінки яких вони легко оплодотворять силою та добрим ударом по морді, бо б'є в гоблінській моралі значить любить, і ті ставши їх свиноматками наплодять дохера нових гоблінів.