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Новости Война
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Большинство "мобилизованных" на оккупированных территориях либо не возвращаются, либо возвращаются тяжелоранеными, - Гайдай

терористи

Мобилизация на оккупированных территориях набирает обороты.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Мобилизация на оккупированных территориях началась еще до начала полномасштабного вторжения РФ. На недавно оккупированных территориях она тоже уже набрала достаточные обороты. Забирают даже с предприятий критической инфраструктуры при наличии брони", - отметил он.

По словам Гайдая, большинство из мобилизованных либо не возвращаются, либо возвращаются тяжелоранеными.

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"Есть мобилизованные среди мужчин, которым весной лично предлагали эвакуироваться, но они не верили в принудительную мобилизацию врагом. На примере темпов возобновления коммуникаций жители захваченных городов уже видят истинную цену обещаниям оккупантов", - добавил глава ОВА.

Автор: 

оккупация (10190) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+15
Дивно, а чому Сивоха мовчить? Все ж таки наші люди, українці...
Де, взагалі, цей ханурь?!
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11.08.2022 11:22 Ответить
+12
Дамбасянам всі винні, а вони нікому.
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11.08.2022 11:22 Ответить
+9
На лавочці. Обісцяний.
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11.08.2022 11:24 Ответить
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а потом им Украина должна будет?
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11.08.2022 11:19 Ответить
Дамбасянам всі винні, а вони нікому.
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11.08.2022 11:22 Ответить
Так. Після деокупації оформлять пенсію по інвалідності
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11.08.2022 11:46 Ответить
Це добре
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11.08.2022 11:20 Ответить
а никто не думал - а че Муссолини не мобилизовал население как делает рашка?

потому что для Муссолини это были чужие люди, а тут - сказал что "освободил" и вперед....

А херсонцы будут делать то что надо если их будут грести в террористы - расстрелял "офицера" и вместе с мужиками вышел "сдался" то есть перешел на сторону ВСУ.
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11.08.2022 11:22 Ответить
Дивно, а чому Сивоха мовчить? Все ж таки наші люди, українці...
Де, взагалі, цей ханурь?!
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11.08.2022 11:22 Ответить
На лавочці. Обісцяний.
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11.08.2022 11:24 Ответить
А вот интересно что в Амнистии думают об этой мобилизации?
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11.08.2022 11:24 Ответить
Что в домах мобилизованых спрятались ВСУ, а хозяина на фронт сослали.
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11.08.2022 11:25 Ответить
А о том что это запрещено МГП?
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11.08.2022 11:26 Ответить
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11.08.2022 11:27 Ответить
Вчора родичі зі Старобільськ розповіли, що на окупованій після 24.02 частині Луганщини лугандонські бойовики почали облави і розшук тих чоловіків, які за останні місяці перебралися сюди з території т.з. лнр в надії уникнути примусової мобілізації.
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11.08.2022 11:47 Ответить
Саме цікаве, що вони як не як, але воюють проти нас, орки дають їм зброю і не бояться пострілу в спину.
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11.08.2022 11:55 Ответить
Тобто, якщо відверто, ті що відмовлялися виїжджати в евакуацію, а потім взяли в руки зброю проти України, були або населеними раніше на нашій землі окупантами, або зрадниками.
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11.08.2022 12:07 Ответить
*****. За своїх бы переймався.
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11.08.2022 12:08 Ответить
та дострілюйте там вже їх нафіг...
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11.08.2022 12:19 Ответить
Чем больше лугандонцев на фронте утилизируют,тем меньше они гадостей будут делать после войны.А орки судя по всему решились от них совсем избавиться что бы потом не эвакуировать в Рашку.
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11.08.2022 12:57 Ответить
Біосміття....
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11.08.2022 12:58 Ответить
Занятное что в 14 году они так боялись украинцев.прийдут и поубивают.теперь пришли руские и отправили всю эту шоблу на убой ! Такие же и наши 73%
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11.08.2022 13:03 Ответить
Какие бы они ни были, работать с ними надо с целью их массовой сдачи в плен, что здорово поможет ВСУ в освобождении оккупированных территорий. Любой нормальный современный здравомыслящий человек понимает за кем правда в этой войне, а значит и победа. Они должны делать свой выбор до того, когда их убьют.
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11.08.2022 13:15 Ответить
Всі визначилися, ще до 24 лютого, з ким ви хочете працювати, це в кращому випадку мутанти,
але якщо щиро, матеріал, який ви прагнете оздоровити, вже абсолютне зло.
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11.08.2022 16:08 Ответить
Звичайний класичний геноцид як робили гобліни росіяни всюди...

Після цього геноциду залишають тільки жінки яких вони легко оплодотворять силою та добрим ударом по морді, бо б'є в гоблінській моралі значить любить, і ті ставши їх свиноматками наплодять дохера нових гоблінів.
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11.08.2022 20:30 Ответить
 
 