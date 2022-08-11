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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия против представления Швейцарией интересов Киева

швейцарія

Украина договорилась со Швейцарией о представлении интересов Киева в России. Москва выступает против этого.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "ТАСС".

По словам заместителя директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Ивана Нечаева, Швейцария не может представлять интересы Киева из-за якобы утраченного нейтрального статуса после введения санкций.

Нечаев добавил, что Швейцария якобы уже давно спрашивала Москву о представлении интересов Украины, однако Россия отказала.

"Тот факт, что Берн, зная наше мнение, продолжил переговоры с Киевом относительно взаимного представительства, подтверждает, что интересы России его действительно не волнуют. Это только укрепляет нашу позицию о том, что ни о каком представительстве и посредничестве Швейцарии не может быть и речи", – заявил Нечаев.

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россия (96107) Украина (45008) Швейцария (617)


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Топ комментарии
+26
Так нейтральних зара нема. Є нормальні що підтримують Україну і є уйобки
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11.08.2022 13:18 Ответить
+18
А взагалі. вАс монголоїдів хто про це питає!!!!!!! Хочете розмовляти з Україною звертайтесь до Швейцарії, чи ви тварі хотіли щоб Україну представляла північна корея???????
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11.08.2022 13:15 Ответить
+11
А кто у них спрашивать будет? Как сказал один классик, нравится не нравится ….
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11.08.2022 13:16 Ответить
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изверги, дайте эксплокулолу венедиктовой часы свои выгулять в Швейцарии наконец-то
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11.08.2022 13:12 Ответить
Інтереси України представляє ЗСУ !👿

і точка.... ! 😏
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11.08.2022 14:42 Ответить
Далі можна запропонувати Литву..Польщу..
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11.08.2022 13:12 Ответить
Мечта Рашки МИНС ИЛИ КНДР
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11.08.2022 13:21 Ответить
Ми і самі не в восторгі. Але, якщо русня проти-то треба подумать. Хоча Швейцарія-то, ще таке
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11.08.2022 13:14 Ответить
За словами заступника директора департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Росії Івана Нечаєва, Швейцарія не може представляти інтереси Києва через нібито втрачений нейтральний статус після запровадження санкцій.

МИЩЕ НЕ ПОЧИНАЛИ./Швейцарія
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11.08.2022 13:14 Ответить
А взагалі. вАс монголоїдів хто про це питає!!!!!!! Хочете розмовляти з Україною звертайтесь до Швейцарії, чи ви тварі хотіли щоб Україну представляла північна корея???????
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11.08.2022 13:15 Ответить
А кто у них спрашивать будет? Как сказал один классик, нравится не нравится ….
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11.08.2022 13:16 Ответить
Ті ще,- представники...
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11.08.2022 13:16 Ответить
Дык Баба Яга всегда против 🤔🧐😁 Хотя кому интересно её мнение
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11.08.2022 13:17 Ответить
Так нейтральних зара нема. Є нормальні що підтримують Україну і є уйобки
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11.08.2022 13:18 Ответить
Вот и вся сущность ***************** мирка.
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11.08.2022 13:19 Ответить
Руські це всебічні-різносторонні п#дараси ..., будь які переговори, які вкінці кінців не приведуть до геноциду українців і знищення України як держави їх не цікавлять...
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11.08.2022 13:19 Ответить
Именно поэтому туда венедиктову направили.
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11.08.2022 13:23 Ответить
Кто же будет представлять интересы "95 квартала" на засрашке?
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11.08.2022 13:24 Ответить
Зовсім недолуге якесь, що воно дурне меле? Сказано ж що Швейцарія представлятеме інтереси України в росії, на не інтереси недоімперії в Київі їх згоду ніхто не питав взагалі.
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11.08.2022 13:26 Ответить
На жаль, їх згода є обов'язковою умовою.

Тому, прикрутіть свій запал, панове.
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11.08.2022 14:33 Ответить
Кого интересует мнение лаптеногих в этом вопросе? Не нравиться, идите нах...!
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11.08.2022 13:27 Ответить
Не нравиться, идите нах...!

Неправильно ! нужно писать "Не нравицца, - плачь от анальной боли и трепи моя красавица" (в.хуйло)
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11.08.2022 13:32 Ответить
"підтверджує, що інтереси Росії його насправді не хвилюють"

Цікаво, вони ідіоти, чи вони ідіоти? Швейцарія мала представляти інтереси УКРАЇНИ в РФ, а не інтереси Росії!
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11.08.2022 13:32 Ответить
І що з того, що України в рф? Все одна на це потрібна їхня згода.
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11.08.2022 14:36 Ответить
Рф - злочинці, ніяких інтересів у злочинців бути не може! вас, суки масковські ніхто не питає, подобається вам чи ні наш представник!!! Ви взагалі не маєте права на життя!
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11.08.2022 13:37 Ответить
вой с мокшанских болот никого не интересует
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11.08.2022 13:38 Ответить
а с чего этот ванька взял, шо интересы россии вообще кто-то намерен уважать?
вроде швейцарцы интересы украины предсавлять готовы.
дебилы, бл... - девиз мида россии.
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11.08.2022 13:40 Ответить
Вони "готові" за однієї умови: якщо кацапи дадуть їм "добро". "Нєйтральная страна".
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11.08.2022 15:45 Ответить
Якось по йух на думку кацапського гівна
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11.08.2022 13:42 Ответить
Швейцария: - Ах не нейтральные? Ну тогда забудьте и про тайну вкладов наворованных роSSийскими чинушами средств!
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11.08.2022 13:47 Ответить
"... забудьте и про тайну вкладов..." Нєт! На ето Швейцарія нікаґда ниможет пойтіть!
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11.08.2022 16:34 Ответить
нащо ваті опалення??
їх будуть зігрівати думки
що вони разом з мацкалями
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11.08.2022 13:48 Ответить
а як на счот білорусії ?
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11.08.2022 13:57 Ответить
Нравится не нравится .....соси,не красавица!
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11.08.2022 14:05 Ответить
Невігластво серед коментаторів зашкалює. Ну не знаєш ти про що мова - то не пише свою нікому не потрібну думку. Без згоди рф на те, щоб інтереси України представляла Швейцарія, такого договору не буде
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11.08.2022 14:39 Ответить
Ти диви. А я ще думав - на хіба кацапи рекрутять вчителів на війну в Україні? Видно, нарекрутили вчителицю з лугандона, що володіє мовою, оце дива.
А не пішло би ти на *** за узкім карабльом, стерво, раз так піклуєшся про рф? Падло перекуплене.
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11.08.2022 15:20 Ответить
Як воно без мізків жити? В голові вітер не сильно гуляє, йолопе?
Як кажу, невігластво тут процвітає. Я тебе аргументами за 2 хвилини покладу на лопатки. І твій голий патріотизм тобі не допоможе. Бо ніхто на голому патріотизмі міжнародною дипломатією не займається.
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11.08.2022 15:29 Ответить
Головне представлення України це наше славетне ЗСУ. кацапстанія ПНХ.
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11.08.2022 15:03 Ответить
Тю, а що, хтось очикував іншого?
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11.08.2022 15:42 Ответить
 
 