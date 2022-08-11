Россия против представления Швейцарией интересов Киева
Украина договорилась со Швейцарией о представлении интересов Киева в России. Москва выступает против этого.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "ТАСС".
По словам заместителя директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Ивана Нечаева, Швейцария не может представлять интересы Киева из-за якобы утраченного нейтрального статуса после введения санкций.
Нечаев добавил, что Швейцария якобы уже давно спрашивала Москву о представлении интересов Украины, однако Россия отказала.
"Тот факт, что Берн, зная наше мнение, продолжил переговоры с Киевом относительно взаимного представительства, подтверждает, что интересы России его действительно не волнуют. Это только укрепляет нашу позицию о том, что ни о каком представительстве и посредничестве Швейцарии не может быть и речи", – заявил Нечаев.
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і точка.... ! 😏
МИЩЕ НЕ ПОЧИНАЛИ./Швейцарія
Тому, прикрутіть свій запал, панове.
Неправильно ! нужно писать "Не нравицца, - плачь от анальной боли и трепи моя красавица" (в.хуйло)
Цікаво, вони ідіоти, чи вони ідіоти? Швейцарія мала представляти інтереси УКРАЇНИ в РФ, а не інтереси Росії!
вроде швейцарцы интересы украины предсавлять готовы.
дебилы, бл... - девиз мида россии.
їх будуть зігрівати думки
що вони разом з мацкалями
А не пішло би ти на *** за узкім карабльом, стерво, раз так піклуєшся про рф? Падло перекуплене.
Як кажу, невігластво тут процвітає. Я тебе аргументами за 2 хвилини покладу на лопатки. І твій голий патріотизм тобі не допоможе. Бо ніхто на голому патріотизмі міжнародною дипломатією не займається.