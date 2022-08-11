Россия против представления Швейцарией интересов Киева

Украина договорилась со Швейцарией о представлении интересов Киева в России. Москва выступает против этого.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "ТАСС".

По словам заместителя директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Ивана Нечаева, Швейцария не может представлять интересы Киева из-за якобы утраченного нейтрального статуса после введения санкций.

Нечаев добавил, что Швейцария якобы уже давно спрашивала Москву о представлении интересов Украины, однако Россия отказала.

"Тот факт, что Берн, зная наше мнение, продолжил переговоры с Киевом относительно взаимного представительства, подтверждает, что интересы России его действительно не волнуют. Это только укрепляет нашу позицию о том, что ни о каком представительстве и посредничестве Швейцарии не может быть и речи", – заявил Нечаев.

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