Росія проти представлення Швейцарією інтересів Києва
Україна домовилася зі Швейцарією про представлення інтересів Києва в Росії. Москва виступає проти цього.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "ТАСС".
За словами заступника директора департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Росії Івана Нечаєва, Швейцарія не може представляти інтереси Києва через нібито втрачений нейтральний статус після запровадження санкцій.
Нечаєв додав, що Швейцарія нібито вже давно запитувала у Москви щодо представлення інтересів України, однак Росія відмовила.
"Той факт, що Берн, знаючи нашу думку, продовжив переговори з Києвом щодо взаємного представництва, підтверджує, що інтереси Росії його насправді не хвилюють. Це тільки зміцнює нашу позицію про те, що ні про яке представництво і посередництво Швейцарії не може бути й мови", - заявив Нечаєв.
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і точка.... ! 😏
МИЩЕ НЕ ПОЧИНАЛИ./Швейцарія
Тому, прикрутіть свій запал, панове.
Неправильно ! нужно писать "Не нравицца, - плачь от анальной боли и трепи моя красавица" (в.хуйло)
Цікаво, вони ідіоти, чи вони ідіоти? Швейцарія мала представляти інтереси УКРАЇНИ в РФ, а не інтереси Росії!
вроде швейцарцы интересы украины предсавлять готовы.
дебилы, бл... - девиз мида россии.
їх будуть зігрівати думки
що вони разом з мацкалями
А не пішло би ти на *** за узкім карабльом, стерво, раз так піклуєшся про рф? Падло перекуплене.
Як кажу, невігластво тут процвітає. Я тебе аргументами за 2 хвилини покладу на лопатки. І твій голий патріотизм тобі не допоможе. Бо ніхто на голому патріотизмі міжнародною дипломатією не займається.