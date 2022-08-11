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Росія проти представлення Швейцарією інтересів Києва

швейцарія

Україна домовилася зі Швейцарією про представлення інтересів Києва в Росії. Москва виступає проти цього.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "ТАСС".

За словами заступника директора департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Росії Івана Нечаєва, Швейцарія не може представляти інтереси Києва через нібито втрачений нейтральний статус після запровадження санкцій.

Нечаєв додав, що Швейцарія нібито вже давно запитувала у Москви щодо представлення інтересів України, однак Росія відмовила.

"Той факт, що Берн, знаючи нашу думку, продовжив переговори з Києвом щодо взаємного представництва, підтверджує, що інтереси Росії його насправді не хвилюють. Це тільки зміцнює нашу позицію про те, що ні про яке представництво і посередництво Швейцарії не може бути й мови", - заявив Нечаєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарія готова представляти інтереси України в РФ

Автор: 

росія (65949) Україна (5956) Швейцарія (869)


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Топ коментарі
+26
Так нейтральних зара нема. Є нормальні що підтримують Україну і є уйобки
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11.08.2022 13:18 Відповісти
+18
А взагалі. вАс монголоїдів хто про це питає!!!!!!! Хочете розмовляти з Україною звертайтесь до Швейцарії, чи ви тварі хотіли щоб Україну представляла північна корея???????
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11.08.2022 13:15 Відповісти
+11
А кто у них спрашивать будет? Как сказал один классик, нравится не нравится ….
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11.08.2022 13:16 Відповісти
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изверги, дайте эксплокулолу венедиктовой часы свои выгулять в Швейцарии наконец-то
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11.08.2022 13:12 Відповісти
Інтереси України представляє ЗСУ !👿

і точка.... ! 😏
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11.08.2022 14:42 Відповісти
Далі можна запропонувати Литву..Польщу..
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11.08.2022 13:12 Відповісти
Мечта Рашки МИНС ИЛИ КНДР
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11.08.2022 13:21 Відповісти
Ми і самі не в восторгі. Але, якщо русня проти-то треба подумать. Хоча Швейцарія-то, ще таке
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11.08.2022 13:14 Відповісти
За словами заступника директора департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Росії Івана Нечаєва, Швейцарія не може представляти інтереси Києва через нібито втрачений нейтральний статус після запровадження санкцій.

МИЩЕ НЕ ПОЧИНАЛИ./Швейцарія
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11.08.2022 13:14 Відповісти
А взагалі. вАс монголоїдів хто про це питає!!!!!!! Хочете розмовляти з Україною звертайтесь до Швейцарії, чи ви тварі хотіли щоб Україну представляла північна корея???????
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11.08.2022 13:15 Відповісти
А кто у них спрашивать будет? Как сказал один классик, нравится не нравится ….
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11.08.2022 13:16 Відповісти
Ті ще,- представники...
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11.08.2022 13:16 Відповісти
Дык Баба Яга всегда против 🤔🧐😁 Хотя кому интересно её мнение
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11.08.2022 13:17 Відповісти
Так нейтральних зара нема. Є нормальні що підтримують Україну і є уйобки
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11.08.2022 13:18 Відповісти
Вот и вся сущность ***************** мирка.
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11.08.2022 13:19 Відповісти
Руські це всебічні-різносторонні п#дараси ..., будь які переговори, які вкінці кінців не приведуть до геноциду українців і знищення України як держави їх не цікавлять...
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11.08.2022 13:19 Відповісти
Именно поэтому туда венедиктову направили.
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11.08.2022 13:23 Відповісти
Кто же будет представлять интересы "95 квартала" на засрашке?
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11.08.2022 13:24 Відповісти
Зовсім недолуге якесь, що воно дурне меле? Сказано ж що Швейцарія представлятеме інтереси України в росії, на не інтереси недоімперії в Київі їх згоду ніхто не питав взагалі.
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11.08.2022 13:26 Відповісти
На жаль, їх згода є обов'язковою умовою.

Тому, прикрутіть свій запал, панове.
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11.08.2022 14:33 Відповісти
Кого интересует мнение лаптеногих в этом вопросе? Не нравиться, идите нах...!
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11.08.2022 13:27 Відповісти
Не нравиться, идите нах...!

Неправильно ! нужно писать "Не нравицца, - плачь от анальной боли и трепи моя красавица" (в.хуйло)
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11.08.2022 13:32 Відповісти
"підтверджує, що інтереси Росії його насправді не хвилюють"

Цікаво, вони ідіоти, чи вони ідіоти? Швейцарія мала представляти інтереси УКРАЇНИ в РФ, а не інтереси Росії!
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11.08.2022 13:32 Відповісти
І що з того, що України в рф? Все одна на це потрібна їхня згода.
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11.08.2022 14:36 Відповісти
Рф - злочинці, ніяких інтересів у злочинців бути не може! вас, суки масковські ніхто не питає, подобається вам чи ні наш представник!!! Ви взагалі не маєте права на життя!
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11.08.2022 13:37 Відповісти
вой с мокшанских болот никого не интересует
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11.08.2022 13:38 Відповісти
а с чего этот ванька взял, шо интересы россии вообще кто-то намерен уважать?
вроде швейцарцы интересы украины предсавлять готовы.
дебилы, бл... - девиз мида россии.
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11.08.2022 13:40 Відповісти
Вони "готові" за однієї умови: якщо кацапи дадуть їм "добро". "Нєйтральная страна".
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11.08.2022 15:45 Відповісти
Якось по йух на думку кацапського гівна
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11.08.2022 13:42 Відповісти
Швейцария: - Ах не нейтральные? Ну тогда забудьте и про тайну вкладов наворованных роSSийскими чинушами средств!
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11.08.2022 13:47 Відповісти
"... забудьте и про тайну вкладов..." Нєт! На ето Швейцарія нікаґда ниможет пойтіть!
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11.08.2022 16:34 Відповісти
нащо ваті опалення??
їх будуть зігрівати думки
що вони разом з мацкалями
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11.08.2022 13:48 Відповісти
а як на счот білорусії ?
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11.08.2022 13:57 Відповісти
Нравится не нравится .....соси,не красавица!
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11.08.2022 14:05 Відповісти
Невігластво серед коментаторів зашкалює. Ну не знаєш ти про що мова - то не пише свою нікому не потрібну думку. Без згоди рф на те, щоб інтереси України представляла Швейцарія, такого договору не буде
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11.08.2022 14:39 Відповісти
Ти диви. А я ще думав - на хіба кацапи рекрутять вчителів на війну в Україні? Видно, нарекрутили вчителицю з лугандона, що володіє мовою, оце дива.
А не пішло би ти на *** за узкім карабльом, стерво, раз так піклуєшся про рф? Падло перекуплене.
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11.08.2022 15:20 Відповісти
Як воно без мізків жити? В голові вітер не сильно гуляє, йолопе?
Як кажу, невігластво тут процвітає. Я тебе аргументами за 2 хвилини покладу на лопатки. І твій голий патріотизм тобі не допоможе. Бо ніхто на голому патріотизмі міжнародною дипломатією не займається.
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11.08.2022 15:29 Відповісти
Головне представлення України це наше славетне ЗСУ. кацапстанія ПНХ.
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11.08.2022 15:03 Відповісти
Тю, а що, хтось очикував іншого?
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11.08.2022 15:42 Відповісти
 
 