Украина возобновила резервное электроснабжение ЗАЭС, - МАГАТЭ
Украина восстановила резервную линию питания Запорожской АЭС, с начала марта захваченной российскими оккупантами. До этого ЗАЭС была соединена с энергосистемой только одной линией из четырех основных.
Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.
Международное агентство по ядерной энергетике проинформировало о возобновлении питания, ссылаясь на Госинспекцию по ядерному регулированию.
"Украина сообщила МАГАТЭ о восстановлении линии, которая может использоваться для обеспечения ЗАЭС электроэнергией в случае необходимости", – говорится в сообщении.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Марино Гросси назвал возобновление резервной линии положительным событием.
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Це про оон, воз, обсє, магате, червоний хрест, міжнародна амністія.
Если МАГАТЭ представит доклад в ООН что Россия не обеспечивает безопасное хранение ядерного топлива - у наших стран-союзников может возникнуть повод наложить санкции на РФ и в отношении ее ядерной энергетики и ядерного оружия.