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Новости
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Украина возобновила резервное электроснабжение ЗАЭС, - МАГАТЭ

заес,аес,запорізька

Украина восстановила резервную линию питания Запорожской АЭС, с начала марта захваченной российскими оккупантами. До этого ЗАЭС была соединена с энергосистемой только одной линией из четырех основных.

Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.

Международное агентство по ядерной энергетике проинформировало о возобновлении питания, ссылаясь на Госинспекцию по ядерному регулированию.

"Украина сообщила МАГАТЭ о восстановлении линии, которая может использоваться для обеспечения ЗАЭС электроэнергией в случае необходимости", – говорится в сообщении.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Марино Гросси назвал возобновление резервной линии положительным событием.

Читайте также: Последний обстрел ЗАЭС не привел к непосредственной угрозе ядерной безопасности, - МАГАТЭ

Автор: 

МАГАТЭ (403) Запорожская АЭС (718)


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Шизофрения выглядит примерно так
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11.08.2022 13:46 Ответить
Нехай стрибають далі.
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11.08.2022 13:54 Ответить
МАГАТЕ такая же хня как ООН и красный крест.
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11.08.2022 13:47 Ответить
Не така: в оон більший бюджет.
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11.08.2022 13:50 Ответить
Забути і забити.
Це про оон, воз, обсє, магате, червоний хрест, міжнародна амністія.
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11.08.2022 13:48 Ответить
странные комментарии. Люди вообще не в теме. Не в курсе что от МАГАТЭ многое зависит.
Если МАГАТЭ представит доклад в ООН что Россия не обеспечивает безопасное хранение ядерного топлива - у наших стран-союзников может возникнуть повод наложить санкции на РФ и в отношении ее ядерной энергетики и ядерного оружия.
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11.08.2022 14:10 Ответить
ну а вообще новость отличная. Значит, охлаждение реактора в норме и тепловой взрыв, как на ЧАЭС, ему пока что не угрожает.
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11.08.2022 14:11 Ответить
 
 