Украина возобновила резервное электроснабжение ЗАЭС, - МАГАТЭ

Украина восстановила резервную линию питания Запорожской АЭС, с начала марта захваченной российскими оккупантами. До этого ЗАЭС была соединена с энергосистемой только одной линией из четырех основных.

Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.

Международное агентство по ядерной энергетике проинформировало о возобновлении питания, ссылаясь на Госинспекцию по ядерному регулированию.

"Украина сообщила МАГАТЭ о восстановлении линии, которая может использоваться для обеспечения ЗАЭС электроэнергией в случае необходимости", – говорится в сообщении.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Марино Гросси назвал возобновление резервной линии положительным событием.

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