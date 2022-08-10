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Новости Война
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Последний обстрел ЗАЭС не привел к непосредственной угрозе ядерной безопасности, - МАГАТЭ

заес

Обстрел вблизи хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС нанес определенный ущерб, но непосредственной угрозы ядерной безопасности нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси.

"По данным Украины, субботнее событие - случившееся через день после того, как предварительный обстрел повредил внешнюю систему электроснабжения станции - ранил украинского охранника на ЗАЭС. Он также повредил стены, крышу и окна в зоне хранилища отработанного ядерного топлива... Но видимых повреждений ни контейнеров с отработанным ядерным топливом, ни защитного периметра объекта не было, - отметил Гросси.

Так, эксперты МАГАТЭ оценили "отсутствие непосредственной угрозы ядерной безопасности в результате субботнего инцидента".

В то же время, отметили в МАГАТЭ, обстрелы 5-6 августа нарушили практически все семь незаменимых компонентов ядерной безопасности, включая те, которые касаются физической целостности атомной электростанции, функционирования систем безопасности и защиты персонала.

Запорожская АЭС является крупнейшей станцией в Европе. С 4 марта она захвачена российскими военными, использующими ее для ядерного шантажа, угрожая взорвать.

Напомним, 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

Читайте: Россия обвинила Украину в обстрелах Запорожской АЭС и созывает Совбез ООН

МАГАТЭ (402) Запорожская АЭС (718)


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Топ комментарии
+19
це ж треба... "не призвів"
ну так почекайте ще, уроди, радіаційного дощику в четвер
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10.08.2022 11:00
+10
Якесь дежа вю... Після обстрілу одеського морського порту ООН теж там щось подібне виродило, "загрози вивезенню зерна від обстрілів нема..."

Основні світові інституції виявляється повні імпотенти, або вже настільки прогнили від мокшанських доларових подачок.
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10.08.2022 11:03
+7
Ну все. МАГАТЕ виконало свої обов'язки на відмінно. Можна видихнути. ***,які все таки нікчемні ці світові контори "рога та копита"🤦
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10.08.2022 11:17
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Правила форума Совет форумчан
це ж треба... "не призвів"
ну так почекайте ще, уроди, радіаційного дощику в четвер
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10.08.2022 11:00 Ответить
Как рассказали журналистам в постпредстве РФ при ООН, РФ запросила брифинг на вторую половину дня 11 августа.

Кроме того, по данным агентства, Россия запросила участие гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика на предстоящем заседании.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В настоящее время большая часть территории Запорожской области, в том числе и Энергодар, где расположена ЗАЭС, и сама станция находятся под контролем российской армии.

В последние дни территория Запорожской АЭС несколько раз подвергалась обстрелам. После нанесения удара https://news.zerkalo.io/world/19357.html вечером 5 августа начался пожар, снаряды повредили две линии электропередачи. В субботу, 6 августа, ЗАЭС https://news.zerkalo.io/world/19414.html вновь обстреляли - в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива. Следующий обстрел произошел 7 августа.
https://news.zerkalo.io/world/19615.html?c
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10.08.2022 11:02 Ответить
а че магате-гавнюте не говорит о том, что если кацапы переведут станцию на свои мощности и изменят частоты - то вернуть потом ничего уже не возможно? договорняки в действии?
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10.08.2022 11:03 Ответить
Якесь дежа вю... Після обстрілу одеського морського порту ООН теж там щось подібне виродило, "загрози вивезенню зерна від обстрілів нема..."

Основні світові інституції виявляється повні імпотенти, або вже настільки прогнили від мокшанських доларових подачок.
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10.08.2022 11:03 Ответить
Магатэ - немагатэ, а в оон - писюн сожрал толстый слон. И обсе на красном плюсе, полумесяцем зарезали люсю.
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10.08.2022 11:04 Ответить
резолюция в кратце: "Не отвлекайте МАГАТЕ по пустякам, мы серьёзная организация !"
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10.08.2022 11:05 Ответить
ну слава тобі, боже..., а то ми вже таке собі нафантазували..., а виявляється, нічого страшного, це вони просто бавляться, хлопці молоді, дурні..., це не страшно...
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10.08.2022 11:12 Ответить
Ну шо ж...

Чекайте - доки "призведе"!

Тіко потім яйця чухати буде запізно.
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10.08.2022 11:14 Ответить
магате дибіли ? отже хай атомна електростанція буде в заручниках
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10.08.2022 11:15 Ответить
Браво!
Сидять за півтори тисячі кілометрів, доступу на станцію немає, половина контрольної телеметрії вийшла з ладу, але чітко знають одне: справи йдуть добре!
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10.08.2022 11:17 Ответить
Ну все. МАГАТЕ виконало свої обов'язки на відмінно. Можна видихнути. ***,які все таки нікчемні ці світові контори "рога та копита"🤦
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10.08.2022 11:17 Ответить
то хай куярать далі.
а вдруг минеться, так?
треба мати свою важку зброю і пішли всі за руским корабльом!
і якщо не можемо звобити ядерні заряди то робімо вакумні, водородні
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10.08.2022 11:25 Ответить
Статья 94

Каждый Член Организации обязуется выполнить решение Международного Суда по тому делу, в котором он является стороной.

В случае, если какая-либо сторона в деле не выполнит обязательства, возложенного на нее решением Суда, другая сторона может обратиться в Совет Безопасности, который может, если признает это необходимым, сделать рекомендации или решить о принятии мер для приведения решения в исполнение.

Устав ООН
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10.08.2022 11:29 Ответить
Решение Суда ООН.

https://news.un.org/ru/story/2022/03/1420002
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10.08.2022 11:31 Ответить
Біда в тому, що якщо "... рішення міжнародного суду не буде виконане, то звертайтесь в совет безопасности, а якщо і це рішення не виконають, то звертайтесь в міжгалактичний суд, а якщо і це не виконають, то звертайтесь в спортлото, а якщо і це....." І так до нескінченності. Рішення суду ООН, наведене Вами нижче, датоване ще 16 березня, а сьогодні вже яке число?
Біда в тому, що існує ціла величезна купа різноманітних міжнародних організацій, які приймають сотні і тисячі різних рішень. Але за невиконання цих рішень немає ніяких чітко прописаних покарань!
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10.08.2022 11:41 Ответить
Ст. 51 Устава ООН якщо ООН не виконує свої обовʼязки.
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10.08.2022 11:43 Ответить
Та я то з Вами погоджуюсь, але вже не один раз бачимо, як ці статті виконуються ..
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10.08.2022 11:52 Ответить
Это право на самооборону.
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10.08.2022 12:09 Ответить
"...пошкодив стіни, дах і вікна в зоні сховища відпрацьованого ядерного палива... Але видимих пошкоджень ні контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом, ні захисного периметра об'єкта не було"!
Тобто, якщо все навколо пошкоджене, а сам контейнер дивом не постраждав - то все нормально?! Наскільки ж ці світові організації бздять визнати очевидне!
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10.08.2022 11:33 Ответить
Я ничего не путаю?
Член ООН постоянный член Совбеза ООН отказался выполнять решение Суда ООН и теперь он же собирает совбез ООН.

Мир сошел с ума.
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10.08.2022 11:33 Ответить
вони не кажуть, звідки обстріли?
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10.08.2022 11:34 Ответить
Это не имеет значения. Они должны выполнить/принудить выполнить решение Суда ООН. Пока ООН это не делает вместе со своими постоянными членами Совбеза ООН - Украина имеет право на самооборону ст.51 Устава.

Кто это делает нам не интересно. Пусть хоть комиссию создадут, хоть пять комиссий.
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10.08.2022 11:38 Ответить
ага, ага, ти щось докажеш тим "анастамнет"
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10.08.2022 11:43 Ответить
Ага СВО там не и постоянного члена совбеза ООН тоже не.
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10.08.2022 11:44 Ответить
Суд ООН потребовал, чтобы:
Российская Федерация немедленно прекратила военные действия, начатые ею 24 февраля 2022 года на территории Украины.
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10.08.2022 11:46 Ответить
Я тоже это требовал, но видимо совместные наши с ООН усилия не помогли.
Нужен нормальный хороший пендаль в виде санкций и тяжелого вооружения, иначе рашисты не понимают.
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10.08.2022 13:17 Ответить
Ну якщо все не так погано, хай і далі мавпи стріляють, так, шановне МАГАТЕ?
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10.08.2022 11:36 Ответить
"...обстріли 5-6 серпня порушили практично всі сім незамінних компонентів ядерної безпеки, включно з тими, що стосуються фізичної цілісності атомної електростанції, функціонування систем безпеки та захисту персоналу."... але "безпосередньої загрози ядерній безпеці немає"... якийсь сюр галімий...
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10.08.2022 11:39 Ответить
Мож им очки купить???? Долбоёбы(((
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10.08.2022 11:58 Ответить
а скільки треба щоб призвів чи ви обєспокоились?
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10.08.2022 12:00 Ответить
Обстрел атомной станции оказался неопасным. МАГАТЭ не озаботилась. Российские Вс могут продолжать.
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10.08.2022 12:12 Ответить
то і добре...відповідно ЗСУ мають повне право ібашити засівших там орків які обстрілюють Никополь та Марганець
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10.08.2022 12:18 Ответить
Чтобы подключить ЗАЭС к наРФии, нужны подстанции, нужны рабочие руки, которые это будут строить. Ремонт мостов тоже требует ремонтных бригад.
Разведка должна докладывать о начале работ, арта пару раз накроет строителей и желающих строить рюзький мир резко поубавится!
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10.08.2022 13:14 Ответить
Сподіваюся, що магате вже перерахували і надійно спакували бабло, отримане від кремля?
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10.08.2022 14:21 Ответить
 
 