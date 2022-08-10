Последний обстрел ЗАЭС не привел к непосредственной угрозе ядерной безопасности, - МАГАТЭ
Обстрел вблизи хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС нанес определенный ущерб, но непосредственной угрозы ядерной безопасности нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси.
"По данным Украины, субботнее событие - случившееся через день после того, как предварительный обстрел повредил внешнюю систему электроснабжения станции - ранил украинского охранника на ЗАЭС. Он также повредил стены, крышу и окна в зоне хранилища отработанного ядерного топлива... Но видимых повреждений ни контейнеров с отработанным ядерным топливом, ни защитного периметра объекта не было, - отметил Гросси.
Так, эксперты МАГАТЭ оценили "отсутствие непосредственной угрозы ядерной безопасности в результате субботнего инцидента".
В то же время, отметили в МАГАТЭ, обстрелы 5-6 августа нарушили практически все семь незаменимых компонентов ядерной безопасности, включая те, которые касаются физической целостности атомной электростанции, функционирования систем безопасности и защиты персонала.
Запорожская АЭС является крупнейшей станцией в Европе. С 4 марта она захвачена российскими военными, использующими ее для ядерного шантажа, угрожая взорвать.
Напомним, 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.
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ну так почекайте ще, уроди, радіаційного дощику в четвер
Кроме того, по данным агентства, Россия запросила участие гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика на предстоящем заседании.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.
В настоящее время большая часть территории Запорожской области, в том числе и Энергодар, где расположена ЗАЭС, и сама станция находятся под контролем российской армии.
В последние дни территория Запорожской АЭС несколько раз подвергалась обстрелам. После нанесения удара https://news.zerkalo.io/world/19357.html вечером 5 августа начался пожар, снаряды повредили две линии электропередачи. В субботу, 6 августа, ЗАЭС https://news.zerkalo.io/world/19414.html вновь обстреляли - в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива. Следующий обстрел произошел 7 августа.
https://news.zerkalo.io/world/19615.html?c
Основні світові інституції виявляється повні імпотенти, або вже настільки прогнили від мокшанських доларових подачок.
Чекайте - доки "призведе"!
Тіко потім яйця чухати буде запізно.
Сидять за півтори тисячі кілометрів, доступу на станцію немає, половина контрольної телеметрії вийшла з ладу, але чітко знають одне: справи йдуть добре!
а вдруг минеться, так?
треба мати свою важку зброю і пішли всі за руским корабльом!
і якщо не можемо звобити ядерні заряди то робімо вакумні, водородні
Каждый Член Организации обязуется выполнить решение Международного Суда по тому делу, в котором он является стороной.
В случае, если какая-либо сторона в деле не выполнит обязательства, возложенного на нее решением Суда, другая сторона может обратиться в Совет Безопасности, который может, если признает это необходимым, сделать рекомендации или решить о принятии мер для приведения решения в исполнение.
Устав ООН
https://news.un.org/ru/story/2022/03/1420002
Біда в тому, що існує ціла величезна купа різноманітних міжнародних організацій, які приймають сотні і тисячі різних рішень. Але за невиконання цих рішень немає ніяких чітко прописаних покарань!
Тобто, якщо все навколо пошкоджене, а сам контейнер дивом не постраждав - то все нормально?! Наскільки ж ці світові організації бздять визнати очевидне!
Член ООН постоянный член Совбеза ООН отказался выполнять решение Суда ООН и теперь он же собирает совбез ООН.
Мир сошел с ума.
Кто это делает нам не интересно. Пусть хоть комиссию создадут, хоть пять комиссий.
Российская Федерация немедленно прекратила военные действия, начатые ею 24 февраля 2022 года на территории Украины.
Нужен нормальный хороший пендаль в виде санкций и тяжелого вооружения, иначе рашисты не понимают.
Разведка должна докладывать о начале работ, арта пару раз накроет строителей и желающих строить рюзький мир резко поубавится!