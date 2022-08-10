Последний обстрел ЗАЭС не привел к непосредственной угрозе ядерной безопасности, - МАГАТЭ

Обстрел вблизи хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС нанес определенный ущерб, но непосредственной угрозы ядерной безопасности нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси.

"По данным Украины, субботнее событие - случившееся через день после того, как предварительный обстрел повредил внешнюю систему электроснабжения станции - ранил украинского охранника на ЗАЭС. Он также повредил стены, крышу и окна в зоне хранилища отработанного ядерного топлива... Но видимых повреждений ни контейнеров с отработанным ядерным топливом, ни защитного периметра объекта не было, - отметил Гросси.

Так, эксперты МАГАТЭ оценили "отсутствие непосредственной угрозы ядерной безопасности в результате субботнего инцидента".

В то же время, отметили в МАГАТЭ, обстрелы 5-6 августа нарушили практически все семь незаменимых компонентов ядерной безопасности, включая те, которые касаются физической целостности атомной электростанции, функционирования систем безопасности и защиты персонала.

Запорожская АЭС является крупнейшей станцией в Европе. С 4 марта она захвачена российскими военными, использующими ее для ядерного шантажа, угрожая взорвать.

Напомним, 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

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