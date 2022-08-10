Останній обстріл ЗАЕС не призвів до безпосередньої загрози ядерній безпеці, - МАГАТЕ

Обстріл поблизу сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС завдав певної шкоди, але безпосередньої загрози ядерній безпеці немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі.

"За даними України, суботня подія - яка сталася через день після того, як попередній обстріл пошкодив зовнішню систему електропостачання станції - поранив українського охоронця на ЗАЕС. Він також пошкодив стіни, дах і вікна в зоні сховища відпрацьованого ядерного палива... Але видимих пошкоджень ні контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом, ні захисного периметра об'єкта не було", - зазначив Гроссі.

Так, експерти МАГАТЕ оцінили "відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці внаслідок суботнього інциденту".

Водночас, наголосили в МАГАТЕ, обстріли 5-6 серпня порушили практично всі сім незамінних компонентів ядерної безпеки, включно з тими, що стосуються фізичної цілісності атомної електростанції, функціонування систем безпеки та захисту персоналу.

Запорізька АЕС є є найбільшою станцією в Європі. З 4 березня вона захоплена російськими військовими, які використовують її для ядерного шантажа, погрожуючи підірвати.

Нагадаємо, 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

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