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Новини Війна
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Останній обстріл ЗАЕС не призвів до безпосередньої загрози ядерній безпеці, - МАГАТЕ

заес

Обстріл поблизу сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС завдав певної шкоди, але безпосередньої загрози ядерній безпеці немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі.

"За даними України, суботня подія - яка сталася через день після того, як попередній обстріл пошкодив зовнішню систему електропостачання станції - поранив українського охоронця на ЗАЕС. Він також пошкодив стіни, дах і вікна в зоні сховища відпрацьованого ядерного палива... Але видимих пошкоджень ні контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом, ні захисного периметра об'єкта не було", - зазначив Гроссі.

Так, експерти МАГАТЕ оцінили "відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці внаслідок суботнього інциденту".

Водночас, наголосили в МАГАТЕ, обстріли 5-6 серпня порушили практично всі сім незамінних компонентів ядерної безпеки, включно з тими, що стосуються фізичної цілісності атомної електростанції, функціонування систем безпеки та захисту персоналу.

Запорізька АЕС є є найбільшою станцією в Європі. З 4 березня вона захоплена російськими військовими, які використовують її для ядерного шантажа, погрожуючи підірвати.

Нагадаємо, 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Також читайте: Росія звинуватила Україну в обстрілах Запорізької АЕС й скликає Радбез ООН

Автор: 

МАГАТЕ (728) Запорізька АЕС (1424)


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Топ коментарі
+19
це ж треба... "не призвів"
ну так почекайте ще, уроди, радіаційного дощику в четвер
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10.08.2022 11:00
+10
Якесь дежа вю... Після обстрілу одеського морського порту ООН теж там щось подібне виродило, "загрози вивезенню зерна від обстрілів нема..."

Основні світові інституції виявляється повні імпотенти, або вже настільки прогнили від мокшанських доларових подачок.
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10.08.2022 11:03
+7
Ну все. МАГАТЕ виконало свої обов'язки на відмінно. Можна видихнути. ***,які все таки нікчемні ці світові контори "рога та копита"🤦
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10.08.2022 11:17
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це ж треба... "не призвів"
ну так почекайте ще, уроди, радіаційного дощику в четвер
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10.08.2022 11:00 Відповісти
Как рассказали журналистам в постпредстве РФ при ООН, РФ запросила брифинг на вторую половину дня 11 августа.

Кроме того, по данным агентства, Россия запросила участие гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика на предстоящем заседании.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В настоящее время большая часть территории Запорожской области, в том числе и Энергодар, где расположена ЗАЭС, и сама станция находятся под контролем российской армии.

В последние дни территория Запорожской АЭС несколько раз подвергалась обстрелам. После нанесения удара https://news.zerkalo.io/world/19357.html вечером 5 августа начался пожар, снаряды повредили две линии электропередачи. В субботу, 6 августа, ЗАЭС https://news.zerkalo.io/world/19414.html вновь обстреляли - в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива. Следующий обстрел произошел 7 августа.
https://news.zerkalo.io/world/19615.html?c
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10.08.2022 11:02 Відповісти
а че магате-гавнюте не говорит о том, что если кацапы переведут станцию на свои мощности и изменят частоты - то вернуть потом ничего уже не возможно? договорняки в действии?
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10.08.2022 11:03 Відповісти
Якесь дежа вю... Після обстрілу одеського морського порту ООН теж там щось подібне виродило, "загрози вивезенню зерна від обстрілів нема..."

Основні світові інституції виявляється повні імпотенти, або вже настільки прогнили від мокшанських доларових подачок.
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10.08.2022 11:03 Відповісти
Магатэ - немагатэ, а в оон - писюн сожрал толстый слон. И обсе на красном плюсе, полумесяцем зарезали люсю.
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10.08.2022 11:04 Відповісти
резолюция в кратце: "Не отвлекайте МАГАТЕ по пустякам, мы серьёзная организация !"
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10.08.2022 11:05 Відповісти
ну слава тобі, боже..., а то ми вже таке собі нафантазували..., а виявляється, нічого страшного, це вони просто бавляться, хлопці молоді, дурні..., це не страшно...
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10.08.2022 11:12 Відповісти
Ну шо ж...

Чекайте - доки "призведе"!

Тіко потім яйця чухати буде запізно.
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10.08.2022 11:14 Відповісти
магате дибіли ? отже хай атомна електростанція буде в заручниках
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10.08.2022 11:15 Відповісти
Браво!
Сидять за півтори тисячі кілометрів, доступу на станцію немає, половина контрольної телеметрії вийшла з ладу, але чітко знають одне: справи йдуть добре!
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10.08.2022 11:17 Відповісти
Ну все. МАГАТЕ виконало свої обов'язки на відмінно. Можна видихнути. ***,які все таки нікчемні ці світові контори "рога та копита"🤦
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10.08.2022 11:17 Відповісти
то хай куярать далі.
а вдруг минеться, так?
треба мати свою важку зброю і пішли всі за руским корабльом!
і якщо не можемо звобити ядерні заряди то робімо вакумні, водородні
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10.08.2022 11:25 Відповісти
Статья 94

Каждый Член Организации обязуется выполнить решение Международного Суда по тому делу, в котором он является стороной.

В случае, если какая-либо сторона в деле не выполнит обязательства, возложенного на нее решением Суда, другая сторона может обратиться в Совет Безопасности, который может, если признает это необходимым, сделать рекомендации или решить о принятии мер для приведения решения в исполнение.

Устав ООН
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10.08.2022 11:29 Відповісти
Решение Суда ООН.

https://news.un.org/ru/story/2022/03/1420002
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10.08.2022 11:31 Відповісти
Біда в тому, що якщо "... рішення міжнародного суду не буде виконане, то звертайтесь в совет безопасности, а якщо і це рішення не виконають, то звертайтесь в міжгалактичний суд, а якщо і це не виконають, то звертайтесь в спортлото, а якщо і це....." І так до нескінченності. Рішення суду ООН, наведене Вами нижче, датоване ще 16 березня, а сьогодні вже яке число?
Біда в тому, що існує ціла величезна купа різноманітних міжнародних організацій, які приймають сотні і тисячі різних рішень. Але за невиконання цих рішень немає ніяких чітко прописаних покарань!
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10.08.2022 11:41 Відповісти
Ст. 51 Устава ООН якщо ООН не виконує свої обовʼязки.
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10.08.2022 11:43 Відповісти
Та я то з Вами погоджуюсь, але вже не один раз бачимо, як ці статті виконуються ..
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10.08.2022 11:52 Відповісти
Это право на самооборону.
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10.08.2022 12:09 Відповісти
"...пошкодив стіни, дах і вікна в зоні сховища відпрацьованого ядерного палива... Але видимих пошкоджень ні контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом, ні захисного периметра об'єкта не було"!
Тобто, якщо все навколо пошкоджене, а сам контейнер дивом не постраждав - то все нормально?! Наскільки ж ці світові організації бздять визнати очевидне!
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10.08.2022 11:33 Відповісти
Я ничего не путаю?
Член ООН постоянный член Совбеза ООН отказался выполнять решение Суда ООН и теперь он же собирает совбез ООН.

Мир сошел с ума.
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10.08.2022 11:33 Відповісти
вони не кажуть, звідки обстріли?
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10.08.2022 11:34 Відповісти
Это не имеет значения. Они должны выполнить/принудить выполнить решение Суда ООН. Пока ООН это не делает вместе со своими постоянными членами Совбеза ООН - Украина имеет право на самооборону ст.51 Устава.

Кто это делает нам не интересно. Пусть хоть комиссию создадут, хоть пять комиссий.
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10.08.2022 11:38 Відповісти
ага, ага, ти щось докажеш тим "анастамнет"
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10.08.2022 11:43 Відповісти
Ага СВО там не и постоянного члена совбеза ООН тоже не.
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10.08.2022 11:44 Відповісти
Суд ООН потребовал, чтобы:
Российская Федерация немедленно прекратила военные действия, начатые ею 24 февраля 2022 года на территории Украины.
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10.08.2022 11:46 Відповісти
Я тоже это требовал, но видимо совместные наши с ООН усилия не помогли.
Нужен нормальный хороший пендаль в виде санкций и тяжелого вооружения, иначе рашисты не понимают.
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10.08.2022 13:17 Відповісти
Ну якщо все не так погано, хай і далі мавпи стріляють, так, шановне МАГАТЕ?
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10.08.2022 11:36 Відповісти
"...обстріли 5-6 серпня порушили практично всі сім незамінних компонентів ядерної безпеки, включно з тими, що стосуються фізичної цілісності атомної електростанції, функціонування систем безпеки та захисту персоналу."... але "безпосередньої загрози ядерній безпеці немає"... якийсь сюр галімий...
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10.08.2022 11:39 Відповісти
Мож им очки купить???? Долбоёбы(((
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10.08.2022 11:58 Відповісти
а скільки треба щоб призвів чи ви обєспокоились?
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10.08.2022 12:00 Відповісти
Обстрел атомной станции оказался неопасным. МАГАТЭ не озаботилась. Российские Вс могут продолжать.
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10.08.2022 12:12 Відповісти
то і добре...відповідно ЗСУ мають повне право ібашити засівших там орків які обстрілюють Никополь та Марганець
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10.08.2022 12:18 Відповісти
Чтобы подключить ЗАЭС к наРФии, нужны подстанции, нужны рабочие руки, которые это будут строить. Ремонт мостов тоже требует ремонтных бригад.
Разведка должна докладывать о начале работ, арта пару раз накроет строителей и желающих строить рюзький мир резко поубавится!
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10.08.2022 13:14 Відповісти
Сподіваюся, що магате вже перерахували і надійно спакували бабло, отримане від кремля?
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10.08.2022 14:21 Відповісти
 
 