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Новини
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Україна відновила резервне електропостачання ЗАЕС, - МАГАТЕ

заес,аес,запорізька

Україна відновила резервну лінію живлення Запорізької АЕС, з початку березня захопленої російськими окупантами. До цього ЗАЕС була з’єднана з енергосистемою лише однією лінією із чотирьох основних.

Про це повідомляє МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ.

Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

Міжнародне агентство з ядерної енергетики проінформувало про відновлення живлення, посилаючись на Держінспекцію з ядерного регулювання.

"Україна повідомила МАГАТЕ про відновлення лінії, яка може використовуватися для забезпечення ЗАЕС електроенергією в разі потреби", – йдеться у повідомленні.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріно Гроссі назвав відновлення резервної лінії позитивною подією.

Також читайте: Останній обстріл ЗАЕС не призвів до безпосередньої загрози ядерній безпеці, - МАГАТЕ

Автор: 

МАГАТЕ (728) Запорізька АЕС (1424)


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Шизофрения выглядит примерно так
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11.08.2022 13:46 Відповісти
Нехай стрибають далі.
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11.08.2022 13:54 Відповісти
МАГАТЕ такая же хня как ООН и красный крест.
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11.08.2022 13:47 Відповісти
Не така: в оон більший бюджет.
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11.08.2022 13:50 Відповісти
Забути і забити.
Це про оон, воз, обсє, магате, червоний хрест, міжнародна амністія.
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11.08.2022 13:48 Відповісти
странные комментарии. Люди вообще не в теме. Не в курсе что от МАГАТЭ многое зависит.
Если МАГАТЭ представит доклад в ООН что Россия не обеспечивает безопасное хранение ядерного топлива - у наших стран-союзников может возникнуть повод наложить санкции на РФ и в отношении ее ядерной энергетики и ядерного оружия.
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11.08.2022 14:10 Відповісти
ну а вообще новость отличная. Значит, охлаждение реактора в норме и тепловой взрыв, как на ЧАЭС, ему пока что не угрожает.
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11.08.2022 14:11 Відповісти
 
 