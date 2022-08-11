Україна відновила резервне електропостачання ЗАЕС, - МАГАТЕ

Україна відновила резервну лінію живлення Запорізької АЕС, з початку березня захопленої російськими окупантами. До цього ЗАЕС була з’єднана з енергосистемою лише однією лінією із чотирьох основних.

Про це повідомляє МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ.

Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

Міжнародне агентство з ядерної енергетики проінформувало про відновлення живлення, посилаючись на Держінспекцію з ядерного регулювання.

"Україна повідомила МАГАТЕ про відновлення лінії, яка може використовуватися для забезпечення ЗАЕС електроенергією в разі потреби", – йдеться у повідомленні.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріно Гроссі назвав відновлення резервної лінії позитивною подією.

Також читайте: Останній обстріл ЗАЕС не призвів до безпосередньої загрози ядерній безпеці, - МАГАТЕ