Україна відновила резервне електропостачання ЗАЕС, - МАГАТЕ
Україна відновила резервну лінію живлення Запорізької АЕС, з початку березня захопленої російськими окупантами. До цього ЗАЕС була з’єднана з енергосистемою лише однією лінією із чотирьох основних.
Про це повідомляє МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ.
Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.
Міжнародне агентство з ядерної енергетики проінформувало про відновлення живлення, посилаючись на Держінспекцію з ядерного регулювання.
"Україна повідомила МАГАТЕ про відновлення лінії, яка може використовуватися для забезпечення ЗАЕС електроенергією в разі потреби", – йдеться у повідомленні.
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріно Гроссі назвав відновлення резервної лінії позитивною подією.
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Це про оон, воз, обсє, магате, червоний хрест, міжнародна амністія.
Если МАГАТЭ представит доклад в ООН что Россия не обеспечивает безопасное хранение ядерного топлива - у наших стран-союзников может возникнуть повод наложить санкции на РФ и в отношении ее ядерной энергетики и ядерного оружия.