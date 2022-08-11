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Новости Война
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Воевать против Украины согласились около 13 тысяч белорусских военнослужащих, - Генштаб

білорусь

Несколько тысяч белорусских военных подписали согласие на участие в войне против Украины.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, у украинских военных есть информация о том, что вдоль госграницы Украины находятся шесть батальонов Вооруженных сил Беларуси. Разведка содержит данные о нескольких тысячах добровольцев, которые готовы выступить на стороне российских войск и воевать в Украине.

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"По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военнослужащих подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОНа подписали согласие на участие в войне против Украины. Основной мотив – материально-финансовый. Страх и деньги – основные факторы российского военного присутствия" , - подчеркнул Громов.

армия РФ (19620) Беларусь (7919) Генштаб ВС (6452)


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Топ комментарии
+66
То будуть смажені драннікі.
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11.08.2022 15:58 Ответить
+56
Картофельные очистки
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11.08.2022 15:57 Ответить
+44
Будет им и картошка жареная, и картошка варенная, и в мундирах, и драники
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11.08.2022 15:58 Ответить
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они узнают, что такое страх, когда встретятся с ВСУ))) дбл блд
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11.08.2022 19:54 Ответить
Это кацапские свиньи,проживающие в Беларуси,согласились.
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11.08.2022 20:00 Ответить
ЗСУ їх всіх ліквідує, готуйте чорні пакети, бульбаші!
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11.08.2022 20:01 Ответить
Ось і дочекались. Треба було в'їбати поки в них не було армії і знести таргана. Після чого воювати вже десь в рф пройшовши легко кордон між рф та Білорусю.
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11.08.2022 20:02 Ответить
... Треба було в'їбати поки в них не було армії і знести таргана...
-------------
Ну или хотя бы просто не торговать с тарганом, помогая ему валютой, когда он убивал и насиловал беларусов в 20-ом, вместо того, чтобы ржать с цветочков.
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11.08.2022 22:40 Ответить
Яке буде самогубство, як "добра воля"!
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11.08.2022 20:31 Ответить
бульби не вистачить рішить вопрос. платитимете територіями
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11.08.2022 20:50 Ответить
***** бульбашам.
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11.08.2022 21:02 Ответить
та нехай вже заходять, бо ця картопля вже застоялась. Хоч руки будуть розв'язані. коридор до лісових братів зробимо.
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11.08.2022 21:04 Ответить
Макиавелли - войну нельзя остановить, ее можно только отсрочить для выгоды и удобства нападающей стороны. Ну кто знает, может он и прав. Мы все ждем чего-то, чуть Киев не потеряли. А чо такого.
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11.08.2022 21:05 Ответить
не коси под дурочка ? кто это мы ждем? кто у власти? это далеко не мы - украинцы
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11.08.2022 21:25 Ответить
Суки бульборашковские! И вы тут здохнете
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11.08.2022 21:10 Ответить
Груз 200 на Мінськ замовляли ?
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11.08.2022 21:12 Ответить
"картошку" в "мундірах")))
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11.08.2022 22:57 Ответить
Кабиця вам, "сябри".
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11.08.2022 21:42 Ответить
цих вояк вистачить на перші 20 хвилин бою... знаю їх по са радянських часів... та і на сьогодні такіж вони і є. Їм курей підмивати треба, щоб краще неслися. Нічого, після перших 200х200 з відти, вони забуть як і маму звати.
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11.08.2022 22:13 Ответить
собр-хуйобр? Ну-ну. Мусара **********, ЗСУ - це вам не беззбройним дівчаткам руки ламати, а хлопцям кийками голови. Памперси не забудьте, гниди. Ваші "пааабратіми" із ******** бєркута свого часу так тікали, що штани досі не відіпрали, аж десь за уралом в далеких ****** зупинились, так тікали. А то ж були тільки мирні протестувальники, а не суворі, обстріляні термінатори...
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11.08.2022 22:28 Ответить
У білорусів немає мотивації нас вбивати. Будемо сподіватись, що і не з'явиться. Те що вони стали полігоном для вбивст зайвий раз підкреслює безхребетність нації, тому виконати наказ та піти на нас зі зброєю вони теж можуть.
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11.08.2022 22:45 Ответить
У них була і є мотивація вбивати українців, і припиняй вже ***** пороти про цих путєнських *********...
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12.08.2022 01:17 Ответить
Придурок!
Після твого коментаря у них вже точно є мотивація. ********** ********, такі як ти, над цим працюють дуже ретельно.
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12.08.2022 01:28 Ответить
Пан ліки загубив? Біда. То треба панові йти до мозкоправного лікаря, щоб рецепта виписав.
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12.08.2022 01:54 Ответить
... безхребетність чого? ах нації! тобто ви вважаєте білорусів нацією? Смішно
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12.08.2022 08:01 Ответить
Готовий виступити меценатом - чорні пакети є в наявності!
Куда вислати?
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11.08.2022 23:28 Ответить
гниди !
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12.08.2022 00:07 Ответить
Завжди казав що білорасєяни щурячі расєйські підлабузники, а місцеві жаби на цензорі постійно квакали про якихось братів, вони ніколи ні, ні, ні...
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12.08.2022 01:15 Ответить
добро пожаловать сябры-*********,получите то,за чем придёте,если короче пиз-ец словите мгновенно.ЭТО ВАШ ВЫБОР УЗКОЖОПЫЕ.
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12.08.2022 03:21 Ответить
мені здається ********** можуть вїбати з заходу шоб настрашати кацапів
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12.08.2022 03:33 Ответить
mozhut dlya pochatku vidklasty na bionichni protezy, bo potim budut bagato vytrachaty na pampersy
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12.08.2022 06:17 Ответить
Після удару по Новофедорівці - зрозуміло, що ворожа білорусь буде спалена.
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12.08.2022 08:22 Ответить
Пригадую 20-й рік, "протести": "Только чтобы не было Майдана!" Лізли з квіточками до катів, а ці квіточки їм запихали в дупу. Хотіли далі лобизати задницю чучелам леніна, обмотуватись колорадськими стрічками і заглядати в очі путлера, щоб побачити там мир. Наслідки закономірні. Нація позбавлена мови, історії і релігії розчинилась в кацапстві, з її відданої москалям території ведуться обстріли України, тепер хотять вбивати українців. Безхребетні путіновські папірчики для підтирання задниці. Нехай усвідомлять, що хто припреться в Україну, буде знищений як скажений собака.
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12.08.2022 09:21 Ответить
Хорошо бы карту!
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12.08.2022 10:18 Ответить
Сколько есть в ВС ,столько и согласились,а там посмотрим.
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12.08.2022 11:22 Ответить
********* теж не брати нам
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24.11.2022 19:50 Ответить
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