Воювати проти України погодилися близько 13 тисяч білоруських військовослужбовців, - Генштаб
Кілька тисяч білоруських військових підписали згоду на участь у війні проти України.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, українські військові мають інформацію про те, що уздовж держкордону України знаходяться шість батальйонів Збройних сил Білорусі. Розвідка має дані про кілька тисяч добровольців, які готові виступити на боці російських військ та воювати в Україні.
"За попередніми даними, до 13 тисяч осіб з числа діючих і колишніх військовослужбовців підрозділів білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОНу підписали згоду на участь у війні проти України. Основний мотив - матеріально-фінансовий. Страх і гроші - основні чинники російської військової присутності", - наголосив Громов.
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Ну или хотя бы просто не торговать с тарганом, помогая ему валютой, когда он убивал и насиловал беларусов в 20-ом, вместо того, чтобы ржать с цветочков.
Після твого коментаря у них вже точно є мотивація. ********** ********, такі як ти, над цим працюють дуже ретельно.
Куда вислати?