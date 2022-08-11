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Новини Війна
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Воювати проти України погодилися близько 13 тисяч білоруських військовослужбовців, - Генштаб

білорусь

Кілька тисяч білоруських військових підписали згоду на участь у війні проти України.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, українські військові мають інформацію про те, що уздовж держкордону України знаходяться шість батальйонів Збройних сил Білорусі. Розвідка має дані про кілька тисяч добровольців, які готові виступити на боці російських військ та воювати в Україні.

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"За попередніми даними, до 13 тисяч осіб з числа діючих і колишніх військовослужбовців підрозділів білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОНу підписали згоду на участь у війні проти України. Основний мотив - матеріально-фінансовий. Страх і гроші - основні чинники російської військової присутності", - наголосив Громов.

армія рф (17771) Білорусь (7966) Генштаб ЗС (6754)


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Топ коментарі
+66
То будуть смажені драннікі.
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11.08.2022 15:58 Відповісти
+56
Картофельные очистки
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11.08.2022 15:57 Відповісти
+44
Будет им и картошка жареная, и картошка варенная, и в мундирах, и драники
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11.08.2022 15:58 Відповісти
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они узнают, что такое страх, когда встретятся с ВСУ))) дбл блд
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11.08.2022 19:54 Відповісти
Это кацапские свиньи,проживающие в Беларуси,согласились.
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11.08.2022 20:00 Відповісти
ЗСУ їх всіх ліквідує, готуйте чорні пакети, бульбаші!
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11.08.2022 20:01 Відповісти
Ось і дочекались. Треба було в'їбати поки в них не було армії і знести таргана. Після чого воювати вже десь в рф пройшовши легко кордон між рф та Білорусю.
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11.08.2022 20:02 Відповісти
... Треба було в'їбати поки в них не було армії і знести таргана...
-------------
Ну или хотя бы просто не торговать с тарганом, помогая ему валютой, когда он убивал и насиловал беларусов в 20-ом, вместо того, чтобы ржать с цветочков.
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11.08.2022 22:40 Відповісти
Яке буде самогубство, як "добра воля"!
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11.08.2022 20:31 Відповісти
бульби не вистачить рішить вопрос. платитимете територіями
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11.08.2022 20:50 Відповісти
***** бульбашам.
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11.08.2022 21:02 Відповісти
та нехай вже заходять, бо ця картопля вже застоялась. Хоч руки будуть розв'язані. коридор до лісових братів зробимо.
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11.08.2022 21:04 Відповісти
Макиавелли - войну нельзя остановить, ее можно только отсрочить для выгоды и удобства нападающей стороны. Ну кто знает, может он и прав. Мы все ждем чего-то, чуть Киев не потеряли. А чо такого.
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11.08.2022 21:05 Відповісти
не коси под дурочка ? кто это мы ждем? кто у власти? это далеко не мы - украинцы
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11.08.2022 21:25 Відповісти
Суки бульборашковские! И вы тут здохнете
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11.08.2022 21:10 Відповісти
Груз 200 на Мінськ замовляли ?
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11.08.2022 21:12 Відповісти
"картошку" в "мундірах")))
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11.08.2022 22:57 Відповісти
Кабиця вам, "сябри".
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11.08.2022 21:42 Відповісти
цих вояк вистачить на перші 20 хвилин бою... знаю їх по са радянських часів... та і на сьогодні такіж вони і є. Їм курей підмивати треба, щоб краще неслися. Нічого, після перших 200х200 з відти, вони забуть як і маму звати.
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11.08.2022 22:13 Відповісти
собр-хуйобр? Ну-ну. Мусара **********, ЗСУ - це вам не беззбройним дівчаткам руки ламати, а хлопцям кийками голови. Памперси не забудьте, гниди. Ваші "пааабратіми" із ******** бєркута свого часу так тікали, що штани досі не відіпрали, аж десь за уралом в далеких ****** зупинились, так тікали. А то ж були тільки мирні протестувальники, а не суворі, обстріляні термінатори...
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11.08.2022 22:28 Відповісти
У білорусів немає мотивації нас вбивати. Будемо сподіватись, що і не з'явиться. Те що вони стали полігоном для вбивст зайвий раз підкреслює безхребетність нації, тому виконати наказ та піти на нас зі зброєю вони теж можуть.
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11.08.2022 22:45 Відповісти
У них була і є мотивація вбивати українців, і припиняй вже ***** пороти про цих путєнських *********...
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12.08.2022 01:17 Відповісти
Придурок!
Після твого коментаря у них вже точно є мотивація. ********** ********, такі як ти, над цим працюють дуже ретельно.
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12.08.2022 01:28 Відповісти
Пан ліки загубив? Біда. То треба панові йти до мозкоправного лікаря, щоб рецепта виписав.
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12.08.2022 01:54 Відповісти
... безхребетність чого? ах нації! тобто ви вважаєте білорусів нацією? Смішно
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12.08.2022 08:01 Відповісти
Готовий виступити меценатом - чорні пакети є в наявності!
Куда вислати?
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11.08.2022 23:28 Відповісти
гниди !
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12.08.2022 00:07 Відповісти
Завжди казав що білорасєяни щурячі расєйські підлабузники, а місцеві жаби на цензорі постійно квакали про якихось братів, вони ніколи ні, ні, ні...
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12.08.2022 01:15 Відповісти
добро пожаловать сябры-*********,получите то,за чем придёте,если короче пиз-ец словите мгновенно.ЭТО ВАШ ВЫБОР УЗКОЖОПЫЕ.
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12.08.2022 03:21 Відповісти
мені здається ********** можуть вїбати з заходу шоб настрашати кацапів
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12.08.2022 03:33 Відповісти
mozhut dlya pochatku vidklasty na bionichni protezy, bo potim budut bagato vytrachaty na pampersy
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12.08.2022 06:17 Відповісти
Після удару по Новофедорівці - зрозуміло, що ворожа білорусь буде спалена.
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12.08.2022 08:22 Відповісти
Пригадую 20-й рік, "протести": "Только чтобы не было Майдана!" Лізли з квіточками до катів, а ці квіточки їм запихали в дупу. Хотіли далі лобизати задницю чучелам леніна, обмотуватись колорадськими стрічками і заглядати в очі путлера, щоб побачити там мир. Наслідки закономірні. Нація позбавлена мови, історії і релігії розчинилась в кацапстві, з її відданої москалям території ведуться обстріли України, тепер хотять вбивати українців. Безхребетні путіновські папірчики для підтирання задниці. Нехай усвідомлять, що хто припреться в Україну, буде знищений як скажений собака.
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12.08.2022 09:21 Відповісти
Хорошо бы карту!
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12.08.2022 10:18 Відповісти
Сколько есть в ВС ,столько и согласились,а там посмотрим.
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12.08.2022 11:22 Відповісти
********* теж не брати нам
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24.11.2022 19:50 Відповісти
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